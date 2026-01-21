ETV Bharat / state

మాతా శిశు మరణాల తగ్గింపుపై ప్రత్యేక ప్రణాళిక - వైద్యులతో బృందాలు ఏర్పాటు: సత్యకుమార్‌

మాతా, శిశు మరణాల్ని త‌గ్గించేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి సత్యకుమార్ - ప్రత్యేకంగా ముగ్గురు వైద్యులతో పరిశీలక బృందాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

Plan_for_MOTHER_CHILD_DEATH_RATE
Plan_for_MOTHER_CHILD_DEATH_RATE (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Action Plan for Reducing Maternal and Infant Mortality: మాతా, శిశు మరణాల్ని త‌గ్గించేందుకు ముందస్తుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం మాత, పుట్టిన ఏడాదిలోపు శిశు మరణాలకు దారితీస్తున్న కారణాలు, వైద్యులు, సిబ్బంది అనుసరిస్తున్న విధానాల్లో ఉన్న చిన్నలోపాలు సైతం గుర్తించి వాటిని పునరావృతం కాకుండా చూసేలా తగిన సలహాలు, సూచనలతో కార్యాచరణ ప్రణాళికను అధికారులు సిద్ధం చేస్తారని తెలిపారు.

ఇందుకోసం జిల్లాలవారీగా ముగ్గురు వైద్యులతో పరిశీలక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. శిశువుల్లో ప్రతి 1000 మందిలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతి 1000 మందిలో 25 మంది మృతి చెందుతున్నారు. జాతీయ సగటుతో పోల్చితే రాష్ట్రంలో శిశు మరణాలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రతి 1000 మంది శిశువుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న 19 మందిలో 16 మంది పుట్టిన 28 రోజుల్లోపు కన్నుమూస్తున్నారు. ఇదేవిధంగా జాతీయస్థాయిలో ప్రతి 1000 మంది శిశువుల్లో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.

దేశంలోనే మాతృ మరణాల రేటు తక్కువగా నమోదు: రాష్ట్రంలో మాతృ మరణాలు గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గాయి. దేశంలోనే మాతృ మరణాల రేటు (Maternal Mortality Ratio – MMR) తక్కువగా నమోదైన రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఒకటిగా నిలిచింది. ఇటీవల కేంద్ర జనగణన విభాగం శాంపిల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ సిస్టం (SRS) ద్వారా విడుదల చేసిన 2021 - 2023కి సంబంధించిన ప్రత్యేక బులిటెన్‌ ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, కేరళల్లో ఎంఎంఆర్‌ రేటు 30గా నమోదు అయింది. ఇది దేశంలోనే అత్యల్పం.

దేశ స్థాయి గణాంకాలు: ఐక్యరాజ్య సమితి సూచించిన సస్టెయినబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ గోల్స్‌ (SDGs) ప్రకారం మాతృ మరణాల రేటు 70 కంటే తక్కువగా ఉండాలి. తాజా నివేదికలో దేశ వ్యాప్తంగా ఎంఎంఆర్‌ సగటు 88గా ఉంది. అంటే, ప్రతి లక్ష జననాలకు 88 మంది తల్లులు మరణిస్తున్నారు.

అమరావతి అభివృద్ధి చూసి ఓర్వలేకే జగన్​ అసత్య ప్రచారం: మంత్రి సత్యకుమార్​

పీపీపీపై కోటి సంతకాలు నిజమైతే నిర్ణయాన్ని పునఃసమీక్షిస్తాం: మంత్రి సత్యకుమార్

TAGGED:

MATERNAL AND INFANT MORTALITY
MOTHER CHILD DEATH RATE IN AP
ఏపీలో మాతా శిశు మరణాలు
MATERNAL MORTALITY IN AP
PLAN FOR MOTHER CHILD DEATH RATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.