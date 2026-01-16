ETV Bharat / state

అగ్గి భగ్గుమనకుండా అటవీ శాఖ చర్యలు - వేసవి కాలం ప్రారంభం నుంచి ఫైర్​లైన్స్​ నిర్మాణాలు

ఫైర్​లైన్స్​ నిర్వహణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడుతున్న అటవీ శాఖాధికారులు - అటవీ సంపదకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు - శాటిలైట్​ సమాచారంతో అప్రమత్తం అవ్వనున్న అటవీ శాఖ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Maintaining Fire Lines to Prevent Forest Fires : ఆకురాలు కాలంలో అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చెట్లన్నీ ఆకులను రాలుస్తాయి. ఇలా అనుకోకుండా పలు ప్రాంతాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే రాలిన ఆకులతో పాటు మొక్కలు, వృక్షాలు భారీ మొత్తంలో కాలి పోతాయి. ఎక్కువగా వేసవి కాలంలో అగ్ని ప్రమాదాలు అవుతుంటాయి. ఇకపై ఈ ప్రమాదాలు జరగకుండా అటవీ శాఖాధికారులు ఫైర్​లైన్స్​ నిర్వహణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపడుతున్నారు. అనుకోకుండా ప్రమాదాలు సంభవిస్తే విలువైన అటవీ సంపదకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

ఇలా నిర్మాణం : ఎండ కాలంలో చెట్ల ఆకులు రాలిపోయి పేరుకుపోతాయి. ప్రమాదవశాత్తు అగ్ని ప్రమాదం జరిగి విలువైన అటవీ సంపద బూడిద అవుతుంది. దీనిని కట్టడి చేయడానికి అధికారులు వేసవి కాలం ప్రారంభం నుంచే ఫైర్​లైన్స్​ నిర్మాణాలు చేపడతారు. నిజామాబాద్​ జిల్లా డివిజన్​లో 53 వేల హెక్టార్లు, ఆర్మూర్​ డివిజన్​లో 33 వేల హెక్టార్ల అటవీ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది. 2023-24లో ఆర్మూర్​ డివిజన్​లో 7.25 కిలోమీటర్లు, నిజామాబాద్​ డివిజన్​లో 6.03 కిలోమీటర్ల వరకు కొత్త ఫైర్​లైన్స్​ ఏర్పాటు చేశారు.

2024-25కి సంబంధించి కొత్తవి కాకుండా ఉన్న వాటినే నిర్వహణ చేపట్టారు. ఈ సంవత్సరంలో కొత్తవి నిర్మించే అవకాశం ఉంది. అలాగే అటవీ రహదారులు, సరిహద్దుల వెంట 5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఫైర్​లైన్స్​ ఉంటాయి. ప్రమాదవశాత్తు మంటలు విస్తరిస్తే సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ సిబ్బంది బ్లోయర్ల సహాయంతో మంటలు ఆర్పేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

శాటిలైట్‌ సమాచారంతో అటవీ శాఖ అప్రమత్తం : అడవుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలను నియంత్రించడానికి అటవీ శాఖ అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది. అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగిన చోటును తెలుసుకోవడానికి శాటిలైట్​ పద్ధతిని వినియోగిస్తుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా వెంటనే సంబంధిత బీట్​, సెక్షన్​, రేంజ్​ అధికారులు సెల్​ఫోన్​కు సమాచారంతో పాటు అటవీ కంపార్ట్​మెంట్​ నెంబర్ల వివరాలు అందుతాయి. జీపీఎస్​ ఆధారంగా అటవీ సిబ్బంది ఆ ప్రాంతానికి చేరుకొని మంటలను బ్లోయర్ల సహాయంతో ఆర్పేస్తారు. వేసవిలో ఎక్కువ అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయో ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. నిజామాబాద్​ జిల్లాలో కమ్మర్​పల్లి, వర్ని, సిరికొండ, ఇందల్​వాయి, నిజామాబాద్​ సౌత్​ రేంజ్​ల పరిధిలో ఎక్కువగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి.

మానవ తప్పిదాలతోనే : అటవీ ప్రాంతంలో అగ్ని ప్రమాదాలు సహజ సిద్ధంగా, మరి కొన్ని సమయాల్లో మానవ తప్పిదాలతో జరుగుతుంటాయి. పశువుల కాపరులు బీడీలు తాగి నిర్లక్ష్యంగా పారవేసినప్పుడు, వ్యవసాయ భూముల్లో నిప్పంటించిన సందర్భాల్లో మంటలు వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో అడవికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రామాల్లో ఫారెస్టు అధికారులు అవగాహన కార్యక్రమాలు ఈ నెలలో ప్రారంభించి ఏప్రిల్​ వరకు కొనసాగించనున్నామని నిజామాబాద్ నార్త్​ రేంజ్ అధికారి సంజయ్​గౌడ్​ తెలిపారు.

ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :

  • అడవిలో మంటలు వ్యాపించకుండా అగ్గిరేఖలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • అటవీ ప్రాంత గొర్రెలు, పశువుల కాపరులకు అగ్నిప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన కల్పించాలి. వారు అగ్గిపెట్టెలు అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లకుండా చూడాలి.
  • కొందరు గిరిజనులు ఇప్పపువ్వు సేకరించి చెట్ల కింద నిప్పుపెడుతుంటారు. అటవీ సిబ్బంది ముందస్తు జాగ్రత్తగా బ్లోయర్ల సాయంతో శుభ్రం చేయాలి.
  • పోడు రైతులు పత్తి, కంది పంటల సాగుతర్వాత వ్యర్థాలకు నిప్పుపెట్టకుండా అవగాహన కల్పించాలి.
  • తునికాకు సేకరణలో భాగంగా ఫ్రూనింగ్​కు నిప్పుపెడుతున్నారు. ఈ చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేయాలి.
  • అగ్గితో చేసే చిన్న నిర్లక్ష్యం అడవులను హరిస్తుందని, అడవులను కాపాడటం మనందరి బాధ్యత అని సమీప గ్రామాల్లో కళాజాతలు, ప్రదర్శనలు చేపట్టాలి. జాగ్రత్తలపై ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • చిన్న ప్రమాదం జరిగినా వెంటనే స్థానిక అధికారులకు తెలిపేలా జన జాగృత్తం చేయాలి.

