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'అన్నది నా తల్లిని - నీ తల్లిని కాదు' : హరీశ్​రావుపై స్పీకర్ ప్రసాద్​ కుమార్​ ఫైర్

హరీశ్‌రావుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ - ఆవేశం తనకు ఉండాలని స్పీకర్‌ భావోద్వేగం - మీ తల్లిని అనలేదు, నా తల్లిని అన్నారంటూ ఆవేదన

SPEAKER GADDAM PRASAD
స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 10:49 AM IST

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Speaker Angry on Harish Rao : మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావుపై స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన తల్లిపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు హరీశ్‌రావు ఏం సమాధానం చెబుతారని ప్రశ్నించారు. అన్నది తన తల్లినని, హరీశ్​రావు తల్లిని కాదని వ్యాఖ్యానించారు. ఆవేశం తనకు ఉండాలని, బీఆర్​ఎస్​ నేతలకు కాదని హితవు పలికారు. బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలపై జరిగిన దాడికి సంబంధించి నివేదిక రాగానే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

అంతకు ముందు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేశంతో మాట్లాడారు. తమ ఎమ్మెల్యేలు సబిత, సునీతలపై జరిగిన దాడికి ఇంకా చర్యలు తీసుకోలేదని అన్నారు. ముగ్గురు బీఆర్‌ఎస్‌ మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై కేసు పెట్టారని పేర్కొన్నారు. గౌరవ సభ కౌరవసభగా మారిందని మండిపడ్డారు.

భావోద్వేగానికి గురైన స్పీకర్ : దీంతో స్పందించిన స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ మహిళా సభ్యులంటే సభతో పాటు తనకు కూడా గౌరవం అన్నారు. మీరు చెబితే నేను వినట్లేదా? తాను మాట్లాడుతుంటే మీకు ఎందుకంత ఆవేశమని హరీశ్‌రావును స్పీకర్‌ ప్రశ్నించారు. "మీకు కాదు ఆవేశం నాకు ఉండాలి. మీ తల్లిని అనలేదు, నా తల్లిని అన్నారు" అని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత, కోవా లక్ష్మిపట్ల తనకు గౌరవం ఉందని స్పీకర్‌ అన్నారు. వారికి జరిగిన అసౌకర్యానికి నివేదిక కావాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. రిపోర్టు రాగానే దానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకుంటామని హరీశ్​ రావుకు సమాధానం ఇచ్చారు.

హరీశ్‌రావుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ - (ETV Bharat)

మహిళా సభ్యులంటే సభతో పాటు నాకు కూడా గౌరవం. మీరు చెబితే నేను వినట్లేదా. ఎందుకంత ఆవేశం. మీకు కాదు ఆవేశం నాకు ఉండాలి. నీ తల్లిని అనలేదు, నా తల్లిని అన్నారు. నా మాటలు వినట్లేదు. మీకెలా ఆవేశం ఉంటుంది? సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత, కోవా లక్ష్మి పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది. నాకున్న 8 మంది అక్కాచెల్లెళ్లలో వారు కూడా నా సోదరీమణులే. మహిళా సభ్యులపై దురుసు ప్రవర్తనపై నివేదిక రాగానే చర్యలు తీసుకుంటాం. - హరీశ్​రావును ఉద్దేశించి స్పీకర్​ వ్యాఖ్యలు

స్పీకర్​ను బెదిరించే ధోరణి : స్పీకర్‌ను బెదిరించే విధంగా బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల తీరు ఉందని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు మండిపడ్డారు. స్పీకర్‌ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తిపై ఇలా మాట్లాడటం ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. స్పీకర్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలను పక్కన పెట్టాలంటున్న బీఆర్​ఎస్​ నేతలు, స్పీకర్‌ పట్ల బెదిరింపు ధోరణితో సభ నడవదని గుర్తించాలని హితవు పలికారు.

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TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLY
HARISH RAO
SPEAKER GADDAM PRASAD

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