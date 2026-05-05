ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు పదింతల ప్రోత్సాహం - నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల సత్కరం

పది ఫలితాల్లో మెరిసిన ప్రభుత్వ విద్యార్థులకు సన్మానం - విందు ఏర్పాటు చేసి సత్కరించిన ప్రజాప్రనిధులు - ప్రోత్సాహకాలు అందించి అండగా ఉంటామని భరోసా

GOVT School Students Secured Good Marks In Tenth
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 9:43 AM IST

GOVT School Students Felicitation: వివిధ నియోజకవర్గాలకు చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు, 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను సన్మానించారు. అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులను వారు ఘనంగా సత్కరించి, వారితో కలిసి భోజనం చేశారు. అంతేకాకుండా వారికి ప్రోత్సాహక బహుమతులను పంపిణీ చేశారు. భవిష్యత్తులో మరింత గొప్ప విజయాలను సాధించే దిశగా సాగే వారి ప్రయాణంలో ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని వారు విద్యార్థులకు భరోసా ఇచ్చారు.

విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు : కూటమికి చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు తమ నియోజకవర్గాల్లో 10వ తరగతి ఫలితాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ చూపిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను ఘనంగా సన్మానించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని తన నివాసంలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు విద్యార్థుల కోసం ఒక విందును ఏర్పాటు చేశారు. అయ్యన్న కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా విద్యార్థులకు భోజనం వడ్డించారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ విద్యార్థులకు ఏటికొప్పాక చెక్కతో రూపొందించిన సరస్వతీ అమ్మవారి విగ్రహాలను బహుమతులుగా అందజేశారు.

"అనకాపల్లికి సంబంధించిన 7 నియోజకవర్గాల్లో 570 పైగా మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు నర్సీపట్నంలోనే 50కి పైగా ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి పర్సంటేజ్​ తెచ్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా మందికి ఇవాళ్ల చదువుపై ఆసక్తి ఉంది. ఏదో సాధించాలనే తపన కూడా పిల్లల్లో ఉంది. తప్పని సరిగా వాళ్లు అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్తారు" _ అయ్యన్న పాత్రుడు, స్పీకర్

విద్యార్థులకు రూ. 20,000 విలువ గల బహుమతులు : పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో ప్రభుత్వ విప్ జి.వి. ఆంజనేయులు విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల కోసం సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలో జరిగిన 10వ తరగతి పరీక్షల్లో ప్రథమ ర్యాంకు సాధించిన ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థికి ఎమ్మెల్యే పుత్తా కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి రూ. 20,000 నగదు బహుమతిని అందజేశారు. అదేవిధంగా మండల స్థాయిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు ఆయన ఒక్కొక్కరికీ రూ.10,000 చొప్పున బహుమతులు అందజేశారు.

విద్యార్థులకు జ్ఞాపికలు అందజేసిన కలెక్టరు : అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఎమ్మెల్యే సురేంద్ర బాబు విద్యార్థులను ఘనంగా సన్మానించి వారికి బ్యాగులను బహుమతులుగా అందజేశారు. విజయవాడలో రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ మండలి ఛైర్మన్ బాలకోటయ్య సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో ఉంటూ 10వ తరగతి పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులను సత్కరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ విజయవాడలో '10వ తరగతి టాపర్లతో భోజనం' (Lunch with the Collector for 10th Class Toppers) పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. 580కి పైగా మార్కులు సాధించిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులతో ఆయన కలిసి భోజనం చేశారు. అనంతరం ఆయన విద్యార్థులను శాలువాలతో సన్మానించి వారికి జ్ఞాపికలను అందజేశారు.

కార్పొరేట్​కు దీటుగా ఫలితాలు సాధించడం అభినందనీయం : పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరి

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదోతరగతి చదువుకున్న బాలబాలికలు కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ఫలితాలు సాధించడం అభినందనీయమని బాపట్లజిల్లా పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు అన్నారు. మార్టూరు మండలం ఇసుకదర్శి క్యాంపు కార్యాలయంలో నియోజకవర్గంలోని ఆరు మండలాల పరిధిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి పదో తరగతిలో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులను ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సత్కరించారు. మార్టూరు, యద్దనపూడి, పర్చూరు, కారంచేడు, ఇంకొల్లు, చినగంజాం మండలాల్లో ఫలితాల్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన విద్యార్థులను జ్ఞాపికలతో సన్మానించారు. ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందజేసి, శ్రమించిన ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులనూ సత్కరించారు.

