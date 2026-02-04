ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌పై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్ కొట్టివేత - ఆధారాలు చూపలేకపోయారన్న స్పీకర్

ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌పై దాఖలైన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసిన స్పీకర్‌ - బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు వేసిన అర్హత పిటిషన్‌ కొట్టివేసిన సభాపతి - ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు చూపలేకపోయారన్న స్పీకర్

Speaker Inquiry on MLA Disqualification Petition : జగిత్యాల శాసనసభ్యుడు సంజయ్​కు ఊరట లభించింది. ఆయనపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్ స్పీకర్​ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కొట్టేశారు. సంజయ్​పై అనర్హత కోరుతూ బీఆర్ఎస్​ నేతలు పిటిషన్ వేశారు. దానిని కొట్టేస్తూ స్పీకర్ తీర్పును వెలువరించారు. పార్టీ మారారనడానికి సరైన ఆధారాలు లేవని సభాపతి పేర్కొన్నారు. మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత కోరుతూ బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు పిటిషన్ వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో స్పీకర్ తీర్పును వెలువరించారు. సంజయ్‌కుమార్‌తో కలిపి ఇప్పటివరకు 8 మంది ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లు కొట్టివేశారు.

