సభకు రాని వారు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు?: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
అసెంబ్లీకి రాని సభ్యులకు కొత్త ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఫ్లాట్స్ కేటాయించాలా? - కొందరు ఎమ్మెల్యేల దొంగ సంతకాల నివారణకే ఫోటో రికగ్నజేషన్ పెట్టామన్న అయ్యన్నపాత్రుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:32 PM IST
Ayyanna Patrudu on YSRCP MLAs : సభకు రాని వారు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రశ్నించారు. కొందరు శాసనసభ్యులు దొంగ సంతకాల నివారణకే ఫొటో రికగ్నజేషన్ పెట్టామని తెలిపారు. సభకు రాని వారికి వేతనాలు ఇవ్వకూడదనదే అంశాన్ని ఇప్పటికే కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లానని చెప్పారు. దీనిపై పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగి చట్టం తీసుకురావాలని అయ్యన్నపాత్రుడు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
అదేవిధంగా ఆరు నెలలుగా సభకు రాని ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు అంశం వివిధ స్థాయిలో చర్చ జరుగుతోందని అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు. ఈ అంశాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామన్నారు. దీనిపై కేంద్రం ఎలాంటి మార్గనిర్దేశం చేస్తుందో వేచి చూస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రతిపక్షం అనేది ఒక హోదా అని, అది సరిపడా సంఖ్యాబలం ఉంటేనే దక్కుతుందని అయ్యన్నపాత్రుడు స్పష్టం చేశారు.
"వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరు కావడం లేదు. అలాంటి వారికి జీతాలు ఎందుకు ఇవ్వాలి? ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాల్సిన ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభకు హాజరుకాకపోవడమేంటి? సభకు రాని వారికి వేతనాలు ఇవ్వకూడదు. ఈ అంశాన్ని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాను. దీనిపై పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగి చట్టం తీసుకురావాలి". - అయ్యన్నపాత్రుడు, స్పీకర్
Ayyanna Patrudu on YSRCP : మరోవైపు అసెంబ్లీకి రాని సభ్యులకు కొత్త ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఫ్లాట్స్ కేటాయించాలా అని అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రశ్నించారు. దీనిపైనా పెద్దలతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. శాసనసభ్యులకు క్వార్టర్స్ కేటాయింపు జీఏడీ, తాము చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఒకే లిఫ్ట్ ఉన్నందున పెద్ద వయస్సు ఉన్న వారు కింది అంతస్తులు కోరుకునేవారని గుర్తు చేశారు. అమరావతిలో మాత్రం ఎక్కువ లిఫ్ట్లు అందుబాటులో ఉండటం, వెంటిలేషన్, కాలుష్యం తక్కువ తదితర కారణాలతో పెద్ద వయస్సు ఎమ్మెల్యేలు పై అంతస్తులు కోరుకుంటున్నారని తెలిపారు.
మరోవైపు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులతో పాటు ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు. సాయంత్రం పూట ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ ఘట్టాలను ప్రదర్శిస్తామని అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు.
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