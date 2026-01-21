ETV Bharat / state

చట్టసభలకు హాజరుకాని సభ్యులు వేతనాలు తీసుకోవడం అనైతికం: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు

చట్ట సభల సభాపతుల 86వ అఖిల భారత మహాసభలో పాల్గొన్న స్పీకర్ - శాసనసభ్యులు ఒక్క చర్చలో కూడా పాల్గొనలేదని వెల్లడి, ఇలాంటి అనైతిక ప్రవర్తనను ఎలా సమర్దించగలుగుతామన్న అయ్యన్న పాత్రుడు

Speaker Ayyanna Patrudu on Legislators
Speaker Ayyanna Patrudu on Legislators
Speaker Ayyanna Patrudu in 86th All India Speakers Meet: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో 2024 జూన్​లో ఎన్నికైనప్పటి నుంచి కొంత మంది శాసనసభ్యులు ఈనాటి వరకు ఒక్క రోజు కూడా సమావేశాలకు హాజరుకాలేదని ఏపీ శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్​లో జరుగుతున్న చట్టసభల సభాపతుల 86వ అఖిల భారత మహాసభలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

చట్టసభల్లో కొద్ది మంది శాసనసభ్యులు ఒక్క చర్చలో కూడా పాల్గొనలేదని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు. అది చాలదన్నట్టు, సభకు అస్సలు హాజరుకాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు, భత్యాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. ఈ విషయం ఒక సభాపతిగా తనకు ఎంతో వేదన కలిగిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి అనైతిక ప్రవర్తనతో ప్రజల దృష్టిలో చులకన కాకుండా ఎలా ఉండగలుగుతాం అన్నారు. ఈ రకమైన అనైతిక ప్రవర్తనను ఎలా సమర్దించగలుగుతామని అయ్యన్న ప్రశ్నించారు.

సహ సభాపతుల సలహాలు కోరుతున్నా: ఈ రకమైన వ్యవహార శైలిని నిషేధించే నిబంధనలేవీ లేకపోవడంతో మాకొక మార్గం చూపించాలని లోక్​సభ స్పీకర్​ను కోరారు. దీనికోసం సహ సభాపతుల సలహాలను సైతం కోరుతున్నానని అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య కాదనీ, ప్రజలు ఇలాంటి ఉదాహరణలు చూపించి ప్రజాప్రతినిధులందరినీ ఒకే కోవలోకి తీసుకువస్తారని తెలిపారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే విమర్శలు ఎవరికీ మినహాయింపు కాదని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు.

ఈ విషయంలో తన వైపు నుంచి స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు రెండు సూచనలను చేశారు. ఒకటి సభకు హాజరుకాని వారికి "నో వర్క్ – నో పే' నిబంధన వర్తింపజేయటమన్నారు. ఉద్యోగులు విధులకు హాజరుకాకపోతే వారి వేతనాల్లో కోత వేసినట్టే, ప్రజాప్రతినిధుల జీత భత్యాల్లో సైతం కోతను విధించాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. అప్పటికీ గుణపాఠం నేర్చుకోని ప్రజాప్రతినిధుల కోసం మరో అడుగు ముందుకు వేయాలన్నారు. వారిని మళ్లీ ప్రజా కోర్టులో నిలబెట్టడం తప్ప మరో మార్గం లేదని వెల్లడించారు.

ప్రజలే సరైన గుణ పాఠం చెప్పాలి: దీనికి అవసరమైతే రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని సవరించి అయినా సరే ప్రజలకు తాము ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులను వెనక్కు పిలిపించే హక్కు కల్పించాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు. ఈ "రైట్-టు-రీకాల్" హక్కుతో ప్రజలే వారికి సరైన గుణ పాఠం నేర్పగలుగుతారని స్పష్టం చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులకు ఈ అధికారాలు, బాధ్యతలు ప్రజల నుంచి నేరుగా సంక్రమిస్తుండటంతో శాసన వ్యవస్థకు రాజ్యాంగంలో కీలకపాత్ర కట్టబెట్టారని అన్నారు. ప్రజలపట్ల శాసనవ్యవస్థ జవాబుదారీతనం అన్న అంశంపై అయ్యన్న ప్రసంగించారు.

ఇంత గురుతరమైన బాధ్యతలు, అధికారాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రజాప్రతినిధుల పట్ల ప్రజల్లో నమ్మకం నానాటికీ సన్నగిల్లుతోందని అయ్యన్న ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో మనం సైతం ఓ సారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని కోరారు. అప్పుడే, విధి నిర్వహణలో ప్రజల మెప్పు పొందగలుగుతామనివెల్లడించారు. ప్రజలు మనల్ని చిన్న చూపు చూసేలా తప్పిదాలు చేయకూడదని తెలిపారు. వారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మరింత శ్రమించి, నిజాయితీగా, చిత్త శుద్దితో, నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉండాలని తెలియజేశారు.

60 రోజులైనా చట్ట సభలుండాలి: ప్రజల సమస్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నప్పటికీ, దురదృష్టవశాత్తు చట్ట సభల పనిదినాలు మాత్రం ఏటికాయేడు తగ్గిపోతున్నాయని తెలిపారు. ఇది శాసన వ్యవస్థ అనారోగ్యానికి సూచిక అని స్పీకర్ అయ్యన్న వెల్లడించారు. ఏడాదికి కనీసం 60 రోజులైనా చట్ట సభలు పనిచేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. సభ తరచూ సమావేశమైతేనే సభ్యులు, ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్, స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలు, సావధాన తీర్మానాలు ఇలాంటి పలు సాధనాలతో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయగలుగుతారని గుర్తు చేశారు.

అంతేకాకుండా తద్వారా ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండగలుగుతారని పేర్కొన్నారు. కమిటీలు కూడా తరచుగా చురుగ్గా సమావేశాలు జరపాలని సూచించారు. అప్పుడే, శాసనసభ ప్రాముఖ్యత, దాని ప్రయోజనం అందరికీ తెలుస్తుందన్నారు. శాసనసభ్యులు తమ విధులను ఏ మాత్రం నిర్వర్తించకపోవడం విచారకరమైన విషయం అని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు విన్నవించారు.

"సభకు హాజరుకాని వారికి "నో వర్క్ – నో పే' నిబంధన వర్తింపజేయాలి. ఉద్యోగులు విధులకు హాజరుకాకపోతే వారి వేతనాల్లో కోత వేసినట్టే, ప్రజాప్రతినిధుల జీత భత్యాల్లో సైతం కోతను విధించాలి. సక్రమంగా పనులు చేయకపోతే ప్రజలకు తాము ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులను వెనక్కు పిలిపించే హక్కు కల్పించాలి. ఈ "రైట్-టు-రీకాల్" హక్కుతో ప్రజలే వారికి సరైన గుణ పాఠం నేర్పగలుగుతారు". -అయ్యన్నపాత్రుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతి

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

