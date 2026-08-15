అసెంబ్లీలో జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు
రాష్ట్ర ప్రజలకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన స్పీకర్, డిప్యూటి స్పీకర్ - శాసన మండలి ఆవరణలో జాతీయ జెండా ఎగుర వేసిన ఛైర్మన్ మోషేన్ రాజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 1:04 PM IST
Independence Day Celebrations At Assembly : అసెంబ్లీ ఆవరణలో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటి స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పీకర్, డిప్యూటి స్పీకర్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమరులకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఎంతో మంది తమ ప్రాణాలు త్యాగం చేసి దేశానికి స్వాతంత్య్రం తెచ్చారని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. అసెంబ్లీ అనేది ప్రజలదని, వాళ్లు ఎన్నుకుంటేనే తాము ఎమ్మెల్యేలు అయ్యామన్నారు.
ప్రగతి పథంలో రాష్ట్రం : ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తుందని అయ్యన్నపాత్రుడు వివరించారు. అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగితే ప్రజలకు తెలుస్తుందని అన్నారు. రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో నడుస్తుందన్నారు. రాజధాని అమరావతి వేగంగా పూర్తి అవుతుందని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేల క్వార్టర్స్ పూర్తి అయ్యాయని, వాటిని త్వరలో వారికి కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు. అందరూ ఇక్కడే నివసిస్తే అమరావతి కళకళలాడుతుందని అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు.
శాసన మండలిలో మోషేన్ రాజు : శాసన మండలి ఆవరణలో ఛైర్మన్ మోషేన్ రాజు జాతీయ జెండా ఎగుర వేశారు. ఎందరో మహానుభావులు త్యాగాల ద్వారా స్వాతంత్య్రం వచ్చిందన్నారు. దేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్య్రాలు రావాలని అన్నారు. ఈ దేశ భవిష్యత్ యువతపై ఆధారపడిందని తెలిపారు. దేశ చరిత్ర గురించి యువతకు బోధించాలని కోరారు. మతాలు, కులాల గురించి ప్రస్తావించకూడదని అన్నారు. దేశం మొత్తం సమష్టిగా ఉంటేనే పది కాలాల పాటు సుభిక్షంగా ఉంటుందని మోషేన్ రాజు ఆకాంక్షించారు.
సమస్యల పరిష్కారానికి ఆర్టీసీ ఎండీ నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ - నిరసనలు వాయిదా
అమరావతి అసైన్డ్ భూముల ల్యాండ్ పూలింగ్ - సుప్రీంకోర్టులో ఆళ్ల పిటిషన్లు కొట్టివేత