వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులకు నోటీసులిచ్చేందుకు తగిన సమయం రావాలి - చిట్చాట్లో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్లో మీడియాతో సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు చిట్చాట్ - ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నుకుంటారు - అలాంటి వేదికైన అసెంబ్లీకి గైర్హాజరు సబబు కాదని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 3:41 PM IST
Speaker Ayyanna Patrudu Chit Chat with Media: అసెంబ్లీలో అందరూ ఉంటేనే మసాలా ఉంటుందని శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజా సమస్యల కోసమే ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నుకోబడతారని అలాంటిది ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక అయిన అసెంబ్లీకి గైర్హాజరు సబబు కాదని తెలిపారు. అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్లో మీడియాతో స్పీకర్ అయ్యన్న చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీలో జగన్ మినహా ఎమ్మెల్యేలు అంతా జీతాలు తీసుకుంటున్నారని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులకు నోటీసులు ఇవ్వాలంటే అందుకు తగ్గ సమయం రావాలని తెలిపారు. అనర్హత వేటు అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సక్సెస్ అయితే దేశమంతా సక్సెస్ అవుతుందని వెల్లడించారు.
గవర్నర్ ప్రసంగం రోజు అసెంబ్లీకి వస్తే హాజరుగా పరిగణించాలనే నిబంధన ఎక్కడ ఉందో నెంబర్-1 స్టూడెంట్ అనే చెప్పుకునే వారు చూపించాలని నిలదీశారు. గవర్నర్ ప్రసంగం రోజు అసెంబ్లీకి వస్తే అది హాజరుగా పరిగణించబడదని అన్నారు. అడ్డగోలు వాదనలు చేసే వారిని ఏమనాలని ప్రశ్నించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా దక్కాల్సిన అన్ని గౌరవ మర్యాదలు జగన్కు లభిస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు. జగన్ తండ్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి పార్టీలకు అతీతంగా ఎమ్మెల్యేలందరితో సరదాగా ఉండేవారని తెలిపారు. విశాఖలో రామానాయుడు స్టూడియో ప్రారంభానికి సీఎంగా వచ్చిన వైఎస్సార్ ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే అయిన తనను స్టేజీపైకి ఆహ్వానించారని గుర్తు చేసారు.
ప్రోటోకాల్ పాటించలేదని అక్కడే కలెక్టర్ను మందలించారని స్పీకర్ తెలిపారు. అప్పట్లో ప్రజా సమస్యలపై అధికార-ప్రతిపక్ష సభ్యులు సభలో పోరాడినా, బయట స్నేహంగా ఉండేవారని కానీ రాను రాను ఆ సంస్కృతి పోయి విరోధుల్లా తయారవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శాసనమండలి అంటే పెద్దల సభగా పెద్ద ఆలోచనలు ఉన్నవారితో ఉండేది కానీ పెద్ద ఆలోచనలు లేని వారు ఆ సభలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూస్తున్నామని అన్నారు.
చెట్లను కొట్టేయడం ఆవేదన కల్గిస్తోంది: రోడ్ల విస్తరణ సమయంలో అడ్డంగా ఉన్నాయంటూ 100 ఏళ్లు పైబడిన చెట్లను కొట్టేయడం ఆవేదన కల్గిస్తోందని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. వృక్షాలను కొట్టేయకుండా వేరే దగ్గర వాటిని మళ్లీ నాటితే చిగురిస్తాయని ఈ విధంగా తన నియోజకవర్గంలో చేశామని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. దీనిపై స్పందించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రోడ్డుపై కొట్టేసిన చెట్లను తిరిగి నాటేలా ఒక పాలసీని రూపొందిస్తామని చెప్పారు.
