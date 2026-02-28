ETV Bharat / state

ఇంటర్‌ వరకు తెలుగు తప్పనిసరి చేసేలా సభలో బిల్లు తెస్తున్నాం: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు

ప్రారంభమైన 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - హాజరైన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, ఇంటర్‌ వరకు తెలుగు తప్పనిసరి చేసేలా సభలో బిల్లు తెస్తున్నామని వెల్లడి, తెలుగు భాషా గొప్పదనాన్ని చాటిచెప్పేలా మహాసభల నిర్వహణ

Speaker Ayyana Patrudu in World Telugu Conference
Speaker Ayyana Patrudu in World Telugu Conference (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 7:57 PM IST

Speaker Ayyana Patrudu Attend 3rd World Telugu Conference In Amalapuram: కోనసీమ జిల్లా కేంద్రం అమలాపురంలో 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ, రేపు అమలాపురంలోని కిమ్స్‌ ప్రాంగణంలో జరిగే తెలుగు మహా సభలకు తొలిరోజున ఒడిశా గవర్నర్‌ కంభంపాటి హరిబాబు, శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు, గరికపాటి నర్సింహరావు, నటుడు, రచయిత తనికెళ్ల భరణి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆనందరావు తదితరులు హాజరయ్యారు.

అమలాపురం కిమ్స్‌ వైద్యకళాశాల ప్రాంగణంలో మూడో ప్రపంచస్థాయి తెలుగు మహాసభలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. కిమ్స్‌ వైద్యకళాశాల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ చైతన్యరాజు ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. 2 రోజులపాటు జరిగే ఈ మహాసభల ప్రాంగణానికి దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు పేరు పెట్టారు. శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్తలు చాగంటి కోటేశ్వరరావు, గరికపాటి నరసింహారావు జ్యోతి ప్రజ్వలనతో మహాసభలు ప్రారంభమయ్యాయి.

ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌, RSS నేత రామ్‌మాధవ్‌, ప్రముఖ నటుడు - రచయిత తనికెళ్ల భరణి, కాంగ్రెస్‌ నేత తులసిరెడ్డి, భాషావేత్త యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్‌ సహా పలువులు ప్రముఖులు తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొన్నారు. మాతృభాష ఔన్నత్యాన్ని వివరించారు. ఆంగ్ల భాష మోజులో పడి తెలుగును విస్మరించడం సరికాదని ఒడిశా గవర్నర్ కంభంపాటి హరిబాబు అన్నారు.

ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా బోధించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. దీనిపై త్వరలోనే శాసనసభ ముందుకు బిల్లు రానున్నట్లు చెప్పారు.

"నేను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా దేశాలు వెళ్లాను. అక్కడ ఉన్న మన తెలుగు వాళ్లు తెలుగు భాష ఔన్నత్యం, అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతారు. కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మన రాష్ట్రంలో మనం మాట్లాడటం లేదు. అమ్మ కడుపులో నుంచి జన్మించిన శిశువు ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన వెంటనే పలికే మొదటి పేరు అమ్మ అనే పిలుస్తాడు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తల్లిదండ్రులంతా తమ పిల్లలకు తెలుగు భాషను నేర్పించాలని కోరుతున్నా. అంతేకాకుండా తెలుగు భాష పరిరక్షణకు ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్‌ వరకూ తెలుగు తప్పనిసరి చేసేలా శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్నాం"-అయ్యన్నపాత్రుడు,శాసనసభాపతి

పిల్లల్ని తెలుగు మాధ్యమంలోనే చదివించాలన్న ఆలోచన తల్లిదండ్రుల్లో మొదలవ్వాలని గరికపాటి నరసింహారావు అన్నారు. అమ్మభాషకు పునర్వైభవం వస్తుందని చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఆకాంక్షించారు.

తల్లిపాల లాంటి మాతృభాషకే తొలి ప్రాధాన్యమివ్వాలని తనికెళ్ల భరణి సూచించారు. మహాసభల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులు తెలుగు ప్రసంగాలు, పద్యాలతో ఆకట్టుకున్నారు.

