అసెంబ్లీ సభ్యులకు డిజిటల్ హాజరు - నేటి నుంచే అమలు కానున్న విధానం
నేటినుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు - అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ కీలక నిర్ణయం - డిజిటల్ విధానంలోనే సంతకాలు తీసుకోనున్న అయ్యన్న - నేటి నుంచి డిజిటల్ విధానంలోనే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 7:31 AM IST
Ayannapatrudu on Digital attendance For Assembly Members: అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీ సభ్యులకు డిజిటల్ హాజరు తప్పనిసరి అని స్పీకర్ ఆదేశించారు. దాగుడు మూతలు ఇక కుదరవని, ప్రజాప్రతినిధులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్తో అటెండెన్స్ రికార్డు కానుందని స్పీకర్ వివరించారు.
అంతేకాకుండా అసెంబ్లీ రిజిస్టర్లో ఎమ్మెల్యేలు చేసే సంతకాలు చెల్లవని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ఆదేశాలతో తాజాగా బులెటిన్ జారీ అయింది. సభలోకి రాకుండానే వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు సంతకాలను పెట్టి వెళ్లిపోతున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పీకర్ తెలియజేశారు. ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి వచ్చి తమకు కేటాయించిన సీట్లలో కూర్చుంటేనే వారి హాజరును గుర్తించేలా డిజిటల్ అటెండెన్స్ విధానాన్ని ఈరోజు నుంచి ప్రారంభం కానున్న బడ్జెట్ సమావేశాల్లో అమలు చేసేందుకు ఏపీ శాసనవ్యవస్థ అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది.
దాగుడు మూతలకు ఇక కుదరవు: అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రాకుండా చుట్టు పక్కల ఆవరణలో, లాబీల్లో ఎక్కడో ఒక చోటకు రిజిస్టర్ తీసుకొచ్చుకుని సంతకాలు చేసి వెళ్లిపోయేవారి హాజరు చెల్లుబాటు కాని విధంగా ఈ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టడం విశేషం. స్పీకర్ అయ్యన్న ఆదేశాల మేరకు ఇకపై శాసనసభలో సభ్యుల హాజరు నిరంతరాయంగా డిజిటల్ పద్ధతిలోనే నమోదవుతుంది. దాంతో సభ్యులు ఇక నుంచి రిజిస్టర్లో సంతకం చేయక్కర్లేదని ఎమ్మెల్యేలకు సమాచారమిస్తూ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్నకుమార్ మంగళవారం బులెటిన్ను జారీ చేయడం గమనార్హం. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల దాగుడుమూతలకు స్వస్తి పలికేందుకే ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చినట్లు అసెంబ్లీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఎంతసేపు ఉన్నారనేది సైతం రికార్డు: డిజిటల్ హాజరు విధానమనేది ఇంతకు ముందే కర్ణాటకలో అమలులో ఉంది. దీని ప్రకారం అక్కడ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోకి సభ్యుడు అడుగుపెట్టిన అనంతరం ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలోనే వారి హాజరును గుర్తించి నమోదు చేస్తారు. దాన్ని మరింత మెరుగుపరిచి ఏపీ అసెంబ్లీలో కూడా అమలు చేయనున్నారు. ఏపీలో అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోకి వస్తే మాత్రం సరిపోదు. సభలో తమ సీట్లలో కూర్చుంటేనే ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారా డిజిటల్ అటెండెన్స్ అనేది నమోదవుతుంది. అనంతరం వారు అసెంబ్లీలో ఎంతసేపు ఉన్నారనేది సైతం నిరంతరం నమోదు చేస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా సభ్యులంతా తప్పనిసరిగా సభలోకి వచ్చే విధంగా చేయడానికే ఇప్పుడు ఈ డిజిటల్ అటెండెన్స్ విధానాన్ని తాజాగా తెరపైకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
నిబంధనలు చెబుతున్నాయిలా! ఏపీ శాసనసభలో కార్యనిర్వహణ నియమాలలోని 362 వ నియమం ప్రకారం స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, మంత్రులు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు, పార్లమెంటరీ కార్యదర్శులు, చీఫ్ విప్, హాజరైన విప్లు కాకుండా ఇతర సభ్యుల హాజరును కూడా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో రికార్డ్ చేయడానికి కార్యదర్శి అసెంబ్లీ ప్రతి సమావేశంలో అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి. అక్కడ తన హాజరును గుర్తించడంలో ఒకవేళ ఏదైనా సాంకేతిక సమస్య వచ్చినట్లుయితే ఆ సభ్యుడు తాను హాజరైనట్లు స్పీకర్కు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వాళ్ల హాజరును స్పీకర్ ఆమోదిస్తారు. దీంతో పాటు సభా విధానాలపై ఎప్పటికప్పుడు ఆదేశాలు జారీచేసే అధికారాలు స్పీకర్కు ఉంటాయి.
నేటి నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు: నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి ముందుగా ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రారంభోపన్యాసం చేయనున్నారు. అదే విధంగా ఈనెల 14వ తేదీన వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది. వీటితోపాటు లడ్డూ కల్తీ, పరకామణితో పాటు తదితర 23 అంశాలపై చర్చించేందుకు ఇప్పటికే అధికార పక్షం సిద్ధంగా ఉంది.
మార్చి 12 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆసక్తికరమైన విషయేమిటంటే తొలిరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావాలని వైస్సార్సీపీ నిర్ణయించుకుంది. అంతేకాకుండా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ సైతం సభకు హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో అసెంబ్లీ సమావేశాల దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను అధికారులు ముమ్మరం చేశారు.
