స్మార్ట్ మీటర్లతో నాణ్యమైన విద్యుత్ సేవలు - ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసిన ఎస్పీడీసీఎల్
Smart meters Under Smart Grid Project : స్మార్ట్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్ట్ను ఎస్పీడీసీఎల్ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసింది. దీని ద్వారా చాలా లాభాలు ఉన్నాయని జీడిమెట్ల వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.
Published : November 19, 2026 at 2:52 PM IST
మన ఇంట్లో ప్రతిరోజూ లైట్లు వెలగాల్సిందే, ఫ్యాన్లు తిరగాల్సిందే కదా! వీటితో పాటు అదనంగా వాషింగ్మెషిన్, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్, హీటర్ వంటివి వాడుతాం. ఇంకా నీళ్ల కోసం బోరు వేయాల్సిందే. ఇలా ప్రతి దానికి ఇప్పుడు కరెంట్ ఉండాల్సిందే. అయితే మనం రోజూ ఎంత కరెంట్ వాడుతున్నమనే విషయం మనకు తెలియదు. ఒక్కొసారి ఎక్కువగా వాడినట్లు బిల్లు వస్తుంది, ఇంకో నెలలో తక్కువగా వస్తుంది. ఇలా కరెంట్పై ఎన్నో అనుమానాలు ఉంటాయి. వాటన్నింటికీ ఇప్పుడు స్మార్ట్ మీటర్ ద్వారా పరిష్కారం పొందొచ్చని ఎస్పీడీసీఎల్ అంటోంది.
స్మార్ట్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టు
వినియోగదారులకు విద్యుత్ సరఫరాలో మెరుగైన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రానికి రూ. 41.82 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది. ఈసీఐఎల్ సంస్థతో 2016 మార్చిలో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఎస్పీడీసీఎల్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ పనులు చేపట్టింది. 2019 నుంచి వినియోగదారుల సేవలు ప్రారంభమయ్యయి. దీనిని హైదరాబాద్ జీడిమెట్లలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తోంది.
నాణ్యమైన విద్యుత్ సేవలు
స్మార్ట్ మీటర్ల వల్ల వినియోగదారులకు కచ్చితమైన బిల్లింగ్, నాణ్యమైన విద్యుత్ సేవలు అందించడమే లక్ష్యమని ఎస్పీడీసీఎల్ స్పష్టం చేసింది. ఈ మీటర్ల ద్వారా విద్యుత్ వినియోగ వివరాలు ఆటోమేటిక్గా నమోదవుతాయి. మాన్యువల్ రీడింగ్లో జరిగే పొరపాట్లు, అంచనా బిల్లుల సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. స్మార్ట్ గ్రిడ్ పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద జీడిమెట్లలో 8 వేల 331 స్మార్ట్ మీటర్లు పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా ప్రతి నెల మొదటి వారంలోనే కరెంట్ బిల్లు వివరాలు, వినియోగదారులకు మెసేజ్లు, ఈమెయిల్ ద్వారా అందుతాయి.
"స్మార్ట్గ్రిడ్ మీటర్ను ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగదారులు వాడుతున్నారు. 8,300 సర్వీసులకు ఒకే రోజు మెసేజ్ వస్తుంది. ఇంటికి అధికారి వెళ్లకుండానే మీటర్ రీడింగ్ జెనరేట్ అవుతుంది. ఆ బిల్లు ఆన్లైన్లో వినియోగదారుడికి వెళ్తుంది. అలాగే ఇది సంవత్సరం పాటు పీడీఎఫ్ రూపంలో ఉంటుంది" - అధికారులు
స్మార్ట్ మీటర్లతో పారదర్శకత
స్మార్ట్ మీటర్ల వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం అధికారులు ప్రత్యేక యాప్ తెచ్చారు. వినియోగదారుల సలహాలు స్వీకరించిన తరువాత మార్పులు చేర్పులు చేయనున్నారు. స్మార్ట్ మీటర్లతో పారదర్శకత కనిపిస్తుందని వినియోగదారులు అంటున్నారు. రోజు ఎంత కరెంట్ వాడుతున్నాం అనే వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
"మీటర్లలో ఎంత రీడింగ్ ఉందనేది తెలుస్తోంది. బిల్లు కూడా ఆన్లైన్లోనే సులభంగా కడుతున్నాను. పాత మీటర్ ఉన్నప్పుడు బిల్లు వచ్చిన ప్రతిసారీ ఆఫీస్కు వెళ్లి కట్టేవాళ్లం. స్మార్ట్ మీటర్ల వల్ల కరెంట్ ఎన్ని యూనిట్లు వాడుకుంటున్నామనేది తెలుస్తోంది" - వినియోగదారులు
స్మార్ట్ మీటర్, సాధారణ మీటర్కు తేడా
స్మార్ట్ గ్రిడ్ మీటర్ ద్వారా వినియోగదారుడు విద్యుత్ సంస్థతో నేరుగా సమాచారం పొందొచ్చు. అలాగే విద్యుత్ సంస్థ కూడా వినియోగదారుడికి నేరుగా సమాచారం పంపుతుంది. ఇక సాధారణ మీటర్ అయితే కేవలం మీటర్ రీడింగ్ను మాత్రమే రికార్డు చేస్తుంది. సాధారణ మీటర్ ఇంట్లో ఉంటే సిబ్బంది ప్రతినెలా ఇంటికి వచ్చి బిల్లు ఇచ్చి వెళతాడు. కానీ స్మార్ట్ మీటర్తో మన రీడింగ్ ఆన్లైన్ ద్వారా సర్వర్కు చేరుతుంది. దాంతో సిబ్బంది ఇంటికి రానవసరం లేకుండా ఫోన్కి మెసేజ్ పంపిస్తారు.
స్మార్ట్ గ్రిడ్ ద్వారా ప్రతిరోజూ ఎంత కరెంట్ వాడుతున్నమనేది తెలుస్తుంది. కానీ సాధారణ మీటర్తో నెల దాటే వరకు తెలియదు. వీటితో పాటు స్మార్ట్ గ్రిడ్ మీటర్తో చాలా లాభాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎస్పీడీసీఎల్ ప్రయోగాత్మకంగా మొదలుపెట్టిన స్మార్ట్ మీటర్ ప్రాజెక్టుపై వినియోగదారుల్లో ఆశించిన స్పందన లభిస్తోంది. త్వరలో దీనిని మరింతగా విస్తరించేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
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