ఫోన్ పే, గూగుల్ పే ద్వారా లంచాలు - SPDCLలో 8 మంది అవినీతి ఇంజినీర్ల సస్పెన్షన్
ఒకేసారి 8 మంది ఇంజినీరింగ్ అధికారులపై సస్పెన్షన్ వేటు - టీజీఎస్పీడీసీఎల్లో ఏడీఈలు, ఈఏలు, సబ్ ఇంజినీర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు - యాంటీ బ్రైబరీ సెల్కు వచ్చిన ఫిర్యాదులపై ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం విచారణ
Published : February 20, 2026 at 8:34 AM IST
8 TGSPDCL officials Suspended : అవినీతి అధికారులపై ఎస్పీడీసీఎల్ యాజమాన్యం కొరడా ఝుళిపించింది. వినియోగదారుల నుంచి అదనపు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తూ వేధింపులకు గురి చేస్తున్న సిబ్బందిపై యాజమాన్యం దృష్టి సారించింది. అందుకోసం ఎస్పీడీసీఎల్ యాంటీ బ్రైవరీ సెల్ ఏర్పాటు చేసింది. అవినీతి అధికారులపై వచ్చిన ఫిర్యాదులపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం లోతైన విచారణ జరిపింది. ఆధారాలతో సహా పట్టుబడిన 8 మంది సిబ్బందిపై సీఎండీ ముషారఫ్ ఫారూఖీ వేటు వేశారు. సస్పెన్షన్ కాలంలో వారంతా సంబంధిత సర్కిల్ కార్యాలయాల్లోనే అందుబాటులో ఉండాలని, అనుమతి లేకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ విడిచి వెళ్లకూడదని ఆదేశించింది. నిబంధనల ప్రకారం కేవలం బతుకుదెరువు భత్యం మాత్రమే చెల్లిస్తామని పేర్కొన్నారు. తదుపరి విచారణలో పూర్తిస్థాయి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తుది చర్యలు తీసుకుంటామని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
ఫోన్ పే, గూగుల్ పేల ద్వారా ముడుపులు స్వీకరణ : కొత్త కనెక్షన్లు, ప్యానెల్ బోర్డు ఏర్పాటు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ మంజూరు వంటి పనులకు ముడుపులు తీసుకున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులపై దాదాపు 250కి పైగా ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. వాటిపై సంస్థ విజిలెన్స్ విచారణ జరపగా, విషయం వెలుగు చూసింది. ఫోన్పే, గూగుల్ పే వంటి చెల్లింపుల ద్వారా అధికారులు ముడుపులు స్వీకరించినట్లు విచారణలో వెల్లడి కావడంతో ఆ అవినీతి అధికారులపై వేటువేసినట్లు ఎస్పీడీసీఎల్ స్పష్టం చేసింది.
పట్టుబడిన అధికారులు వీరే :
- భువనగిరి ఏడీఈ ఆనంద్రెడ్డి ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇచ్చేందుకు రూ.5 వేలు తీసుకుని పట్టుపడ్డారు.
- గద్వాల శాంతినగర్ ఏఈ చిన్న సుబ్బారాయుడు తన భార్య ఫోన్పేకు రూ.25 వేలు బదిలీ చేయించుకొని చిక్కాడు.
- గద్వాల జిల్లా అల్వాల్ పాడ్లైన్మెన్ షేక్ శావలి 11 కేవీ లైన్ నుంచి జంపర్ కనెక్షన్ కోసం రూ.2,500 లంచం తీసుకున్నందుకు విధుల నుంచి తొలగించారు.
- మేడ్చల్ జిల్లా భాగ్యనగర్ సెక్షన్ ఏఈ శాబాజ్ అహ్మద్ అపార్ట్మెంట్కు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు, లైన్ షిఫ్టింగ్ పనుల కోసం వేర్వేరు సందర్భాల్లో రూ.లక్షల్లో లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వినియోగదారుడి వాయిస్ రికార్డులను ఆధారాలుగా సమర్పించడంతో సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు.
- సంగారెడ్డి సర్కిల్ సబ్ ఇంజినీర్ మధుసూదన్ అవినీతి, విధి నిర్వహణలో దుష్ప్రవర్తన కారణంగా ఇతడిపై విచారణకు ఆదేశిస్తూ సస్పెండ్ చేశారు.
- యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ లైన్మెన్ జల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అనుమతి లేకుండా 5 హెచ్పీ లోడ్ కనెక్షన్ ఇస్తానని నమ్మించి వినియోగదారుడి నుంచి రూ.45 వేలు తీసుకొని పట్టుపడ్డారు.
- సైబర్ సిటీ పరిధిలోని జూటుపల్లి గ్రామం జూనియర్ లైన్మెన్ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మంజూరులో ఉద్దేశపూర్వకంగా జాప్యం చేసినందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు.
- మలక్పేట సెక్షన్ పరిధిలోని గ్రేడ్-3 ఆర్టీజన్ ఎండీ ఖలీల్ రూ.2,100 తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డారు. అధికారులు ఎవరైనా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే యాంటీ బ్రైవరీ సెల్కు ఫిర్యాదు చేయాలని ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ ముషారఫ్ ఫారూఖీ సూచించారు.
హెల్ప్లైన్ నంబర్లు ఇవే : ఇకపై వినియోగదారుల నుంచి సిబ్బంది, అధికారులు వసూళ్లకు పాల్పడితే ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఎస్పీడీసీఎల్ గతేడాదిలోనే అవినీతి నిరోధక విభాగం ఏర్పాటు చేసింది. దానికి హెల్ప్లైన్ నంబర్లు 040-23454884, 7680901912 కేటాయించింది. ఇప్పటి వరకు దీనికి అందిన 150కి పైగా ఫిర్యాదులను విచారించి విజిలెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు సమర్పించింది. వాటి ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో ఇటీవల మానవ వనరుల విభాగం, సంబంధిత చీఫ్ ఇంజినీర్లు, ఎస్ఈలపై సీఎండీ ముషారఫ్ ఫారూఖీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో దీనికి సంబంధిత అధికారులపైనా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నతాధికారులు బుధవారం ఆదేశాలు జారీ చేసినట్ల గురువారం తెలిసింది. అంతేకాదు మరో 28 మందిపైనా చర్యలకు రంగం సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.
