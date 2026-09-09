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చందమామా రావే! కాళ్ల ముందు వాలిపోవే - అంతరిక్షం గుట్టు విప్పనున్న విద్యార్థినులు

శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ మరో కీలక ముందడుగు - అంతరిక్ష విజ్ఞానంపై విద్యార్థినుల్లో ఆసక్తిని పెంపొందించేందుకు 'స్పేస్‌ అబ్జర్వేషన్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు - ఈ నెల చివరి నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి

శ్రీ పద్మావతి స్పేస్‌ అబ్జర్వేషన్‌ సెంటర్‌
శ్రీ పద్మావతి స్పేస్‌ అబ్జర్వేషన్‌ సెంటర్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 1:26 PM IST

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Space Observation Centre Set Up at Womens University : అంతరిక్ష విజ్ఞానంపై విద్యార్థినుల్లో ఆసక్తిని పెంపొందించడంతోపాటు ఆచరణాత్మక పరిశోధనకు పెద్దపీట వేసే దిశగా శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ మరో కీలక ముందడుగు వేస్తోంది. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక అంతరిక్ష పరిశీలన సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. అత్యాధునిక పరిశీలన పరికరాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ కేంద్రం ‘శ్రీ పద్మావతి స్పేస్‌ అబ్జర్వేషన్‌ సెంటర్‌’ పేరుతో ఈ నెల చివరి నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుందని వర్సిటీ ఉపకులపతి ఆచార్య వి. ఉమ, ప్రాక్టిస్‌ ప్రొఫెసర్‌ ఆచార్య భవానీకుమార్‌ తెలిపారు. ఖగోళ శాస్త్రం, అంతరిక్ష పరిస్థితిపై అవగాహన, ఆప్టిక్స్, ఇమేజింగ్‌ తదితర రంగాల్లో విద్యార్థినులకు ప్రత్యక్ష శిక్షణ అందించడమే ఈ కేంద్రం ప్రధానోద్దేశమని పేర్కొన్నారు.

వర్ణపటాన్ని పరిశీలించే అవకాశం : ఈ కేంద్రంలో ప్రత్యేకంగా సెలెస్ట్రాన్‌ ఖగోళ దూరదర్శినిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనికి కెమెరా, స్ప్రెక్టోమీటరును అనుసంధానిస్తున్నారు. దీని ద్వారా తక్కువ భూకక్ష్యలో పరిభ్రమించే ఎల్‌ఈవో ఉపగ్రహాలు, అంతరిక్ష శిథిలాలను ఏకకాలంలో చిత్రీకరించడంతోపాటు వాటి వర్ణపటాన్ని కూడా పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. రాడార్‌ లేదా లేజర్‌ సంకేతాలను అంతరిక్షంలోకి పంపకుండా, సంధ్యా సమయంలో సూర్యకాంతిని ప్రతిఫలించే కక్ష్య వస్తువులను భూమినుంచి దృశ్య, వర్ణపట రూపంలో ఈ పరికరం నమోదు చేస్తుంది.

మల్టీ ఆబ్జెక్ట్‌ ట్రాకింగ్‌ రాడార్‌ : వర్సిటీలో ఏర్పాటవుతున్న ఈ ఆప్టికల్‌ పరిశీలన సామర్థ్యం శ్రీహరికోటలోని ఇస్రో సతీష్‌ ధావన్‌ అంతరిక్ష కేంద్రం మల్టీ ఆబ్జెక్ట్‌ ట్రాకింగ్‌ రాడార్‌ లాగా పని చేస్తుంది. రాడార్‌ వ్యవస్థలు వస్తువుల దూరం, ట్రాకింగ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తే, ఆప్టికల్‌ వ్యవస్థలు వాటి దృశ్య గుర్తింపు, పాస్‌ సమయాలు, పరిమిత వర్ణపట సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.

తక్కువ ఖర్చుతో అభివృద్ధి : ఈ కేంద్రం ద్వారా విద్యార్థులకు పుస్తకాల్లోని సిద్ధాంత పరిజ్ఞానానికే పరిమితం కాకుండా ఆకాశాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది. టెలిస్కోపుల వినియోగం, ఆప్టిక్స్, ఇమేజింగ్, ఖగోళ వస్తువుల గుర్తింపు, ప్రాథమిక అంతరిక్ష వస్తు పర్యవేక్షణ వంటి అంశాల్లో ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందుతాయి. ఉపగ్రహాలు, అంతరిక్ష శిథిలాల నిష్క్రయ ఆప్టికల్‌ అధ్యయానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పద్ధతులను అభివృద్ధి చేసేందుకు ఈ కేంద్రం ఉపయోగపడుతుంది.

Space Observation Centre Set Up at Womens University
అంతరిక్ష పరిశీలన కేంద్రంలో నాలుగు కీలక పరికరాలు (EENADU)

నాలుగు ప్రత్యేక పరికరాలు : ఈ అంతరిక్ష పరిశీలన కేంద్రంలో నాలుగు కీలక పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 80మి.మీ. సెలెస్ట్రాన్‌ దూరదర్శిని, 120 మి.మీ. సర్దుబాటు చేయగల దూరదర్శిని, సీసీడీ కెమెరాతో కూడిన స్పాటింగ్‌ టెలిస్కోప్, అమెరికాకు చెందిన సెలెస్ట్రాన్‌ ఖగోళ దూరదర్శిని ఇందులో ఉంటాయి. వీటి ద్వారా చంద్రుడు, గ్రహాలు, నక్షత్ర సముదాయాలు తదితర ఖగోళ వస్తువులను పరిశీలించడంతోపాటు విద్యార్థులకు ప్రదర్శనలు, ప్రాక్టికల్‌ శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.

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