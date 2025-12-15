ETV Bharat / state

రవీంద్ర భారతిలో ఎస్పీ బాలు విగ్రహావిష్కరణ - గాన గంధర్వుడ్ని గుర్తు చేసుకున్న నేతలు, సినీ ప్రముఖులు

రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ - మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, దత్తాత్రేయ, రామచందర్‌రావు హాజరు - రాజమండ్రిలో రూపొందిన 7.6 అడుగుల బాలు కాంస్య విగ్రహం

SP Balasubrahmanyam Statue Unveiling
SP Balasubrahmanyam Statue Unveiling (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025

SP Balasubrahmanyam Statue Unveiling : బహుముఖ ప్రజ్ఞతో తెలుగు వారి ఖ్యాతిని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఘనంగా జరిగింది. అతిథులు, కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానుల మధ్య అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. సినిమాల్లో బాలు తొలి పాట పాడిన రోజుని పురస్కరించుకొని ఇవాళ విగ్రహావిష్కరణ చేపట్టారు. మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్‌ దత్తాత్రేయ, మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.

SP బాలు సతీమణి సావిత్రి, కుమారుడు ఎస్పీ చరణ్, కుమార్తె పల్లవి, గాయని ఎస్పీ శైలజ, నటుడు శుభలేఖ సుధాకర్, BJP రాష్ట్రాధ్యక్షుడు రామచందర్‌ రావు, ETV సీఈఓ బాపినీడు, సింగర్‌ కల్పన, RP పట్నాయక్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. 7.2 అడుగుల బాలు కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏపీలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించారు. టన్ను కాంస్యంతో దాదాపు 3 నెలలపాటు శ్రమించి విగ్రహాన్ని తారు చేసినట్లు శిల్పి వడయారు తెలిపారు. శిల్పి వడయారుని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు సత్కరించారు.

రవీంద్ర భారతిలో ఎస్పీ బాలు విగ్రహావిష్కరణ - గాన గంధర్వుడ్ని గుర్తు చేసుకున్న నేతలు, సినీ ప్రముఖులు (ETV Bharat)

ఆయన హాస్యం, సమయస్ఫూర్తి అందర్నీ అలరించేది : ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం స్నేహశీలి, మృదుస్వభావి అని, ఇవాళ పరిపూర్ణ కళాకారుడిని గుర్తు చేసుకుంటున్నామని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. తెలుగు పాటకు ఘంటసాల, ఎస్పీ బాలు పట్టం కట్టారని కొనియాడారు. సినీ చరిత్రలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేరు చిరస్థాయిగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఎస్పీ బాలు గళం సంగీత దర్శకుడు ఏది కోరుకుంటుందో అది ఇచ్చే అక్షయపాత్రని, గళంలో వైవిద్యం చూపడం ఎస్పీ ప్రత్యేకతని చెప్పారు.

మనం అమ్మభాషలోనే మాట్లాడాలి : 'పాడుతా తీయగా' కార్యక్రమం ద్వారా వందల మంది గాయకులను పరిచయం చేశారని వెంకయ్య నాయుడు గుర్తు చేసుకున్నారు. మన పిల్లలకు చదువుతోపాటు సంస్కారం నేర్పాలని సూచించారు. వీలున్న ప్రతిచోటా మనం అమ్మభాషలోనే మాట్లాడాలని కోరారు. ఎందరో యువకళాకారులకు మార్గదర్శకత్వం చేశారని, ఎస్పీ బాలు పెద్దల పట్ల ఎప్పుడూ కృతజ్ఞత చూపించేవారని, ఈ విగ్రహం కళాత్మక ఆత్మకు, అభిమానుల ప్రేమకు స్మృతి చిహ్నమని వివరించారు.

"ఇవాళ పరిపూర్ణ కళాకారుడిని గుర్తుచేసుకుంటున్నాం. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం స్నేహశీలి, మృదుస్వభావి. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపించారు. ఎస్పీ బాలు తెలుగు ఉచ్చారణ వింటుంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది. ఎస్పీ బాలు హాస్యం, సమయస్ఫూర్తి అందరినీ అలరించేవి. పిల్లల్లో సంస్కార బీజాలు నాటేందుకు నిత్యం ప్రయత్నించారు. మన పిల్లలకు చదువుతోపాటు సంస్కారం నేర్పాలి. వీలున్న ప్రతిచోటా మనం అమ్మభాషలోనే మాట్లాడాలి."- వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి

ఘంటసాల తర్వాత బాల సుబ్రహ్మణ్యం : బాల సుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహ ఏర్పాటు మన తెలుగు ప్రజలందరికీ గౌరవం అని భావిస్తున్నానని బండారు దత్తాత్రేయ తెలిపారు. ఘంటసాల తరువాత అంతటి పేరు తెచ్చుకున్నారని కొనియాడారు. ‘శంకరాభరణం’లో ఆయన పాటిన ‘శంకరా’ పాట తన మనసుకు హత్తుకుందని చెప్పారు. ఈటీవీ కార్యక్రమం ‘పాడుతా తీయగా’ ద్వారా ఎంతోమంది గాయనీగాయకులను పరిచయం చేశారని ప్రశంసించారు.

అభిమానుల కోరిక మేరకు విగ్రహం ఏర్పాటు : బాలు ఓ కులం, ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి కాదని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు వెల్లడించారు. సంగీతానికి ప్రాంతం, భాషా బేధం లేదని తెలిపారు. బాల సుబ్రహ్మణ్యం అభిమానుల కోరిక మేరకు విగ్రహం ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించిన మంత్రి 14 భాషల్లో వేలాది పాటలు పాడిన సంగీత ప్రపంచ రారాజు బాలు అంటూ కొనియాడారు.

అందరితో ఎంత స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవారు : తన తండ్రి బాల సుబ్రహ్మణ్యం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండేవారని ఎస్పీ చరణ్‌ తెలిపారు. ఆయనకు అందరూ ఒకటే అని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలుగు ప్రజలు, బాలు విగ్రహం ఏర్పాటుకు నాలుగు సంవత్సరాలుగా కృషి చేసిన బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన తండ్రి అందరితో ఎంత స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవారన్న దానికి ఈ కార్యక్రమం ఓ నిదర్శనమని అన్నారు.

"మా నాన్న బాలు విగ్రహం ఏర్పాటుకు నాలుగు సంవత్సరాలుగా కృషి చేసిన బృందానికి కృతజ్ఞతలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. నాన్న రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండేవారు. ఆయనకు అందరూ ఒక్కటే."- ఎస్పీ చరణ్‌

