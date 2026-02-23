సైబర్ నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యం - 'ఖాకీ కిడ్స్' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం
సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు ఖాకీ కిడ్స్ పేరిట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - ఓటీపీ మోసాలు సోషల్ మీడియాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన - బాల్యం నుంచే పిల్లలకు అవగాహన ఉండాలని ఇలా!
Published : February 23, 2026 at 2:11 PM IST
Khaki Kids Program in Adilabad : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసులు సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఖాకీ కిడ్స్ పేరిట కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణతో పాటు సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా తల్లిదండ్రులు, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం. సైబర్ నేరాలు జరిగే విధానం, ఓటీపీ మోసాలు సోషల్ మీడియాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
జిల్లా పోలీసు శాఖ నూతన కార్యక్రమం : తాజాగా పాఠశాలలో విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే రహదారి నిబంధనలు పాటించడం, అలాగే సోషల్ మీడియా ద్వారా చెడు మార్గాలు వైపు వెళ్లకుండా తదితర వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తే రాబోయే కాలంలో మంచి పౌరసమాజ స్థాపన సాధ్యమవుతుందన్న ఆలోచనతో జిల్లా పోలీసు శాఖ మరో నూతన కార్యక్రమానికి ముందడుగేసింది. దీనికి ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఖాకీ కిడ్స్ పేరిట కార్యక్రమానికి శనివారం శ్రీకారం చుట్టారు.
పాఠశాల విద్యార్థులకు అవగాహన : రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి పోలీసు శాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే వివిధ కార్యక్రమాలను ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్న జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ తాజాగా ఖాకీ కిడ్స్ పేరిట మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా పాఠశాలల విద్యార్థులతో సమావేశం నిర్వహించి సైబర్ క్రైమ్పై అవగాహన కల్పించారు. హెల్మెట్ లేకుండా వాహనాలు నడపరాదని, పిల్లల తల్లిదండ్రులు వారికి తగిన జాగ్రత్తలు సూచించారు. దాని ద్వారా ప్రమాదాలు నివారించవచ్చాన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖాకీ కిడ్స్ గోడపత్రికలు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం 19 పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక్కొక్క కానిస్టేబుల్కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. బాధ్యతలు తీసుకున్న కానిస్టేబుల్ వారంలో మూడు పాఠశాలలు సందర్శించి విద్యార్థులకు పై అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అంతేకాకుండా మైనర్లు వాహనాలు నడిపితే జరిగే నష్టాలను తెలియజేయనున్నారు.
ప్రత్యేక బ్యాడ్జీ : సైబర్ నేరాల నివారణపై తల్లిదండ్రులు, ప్రమాదాల నియంత్రణ, కుటుంబ సభ్యులకు అవగాహన కల్పించి వాటిని పాటించేలా చేసిన వారిని కొద్ది రోజులు గుర్తించనున్నారు. అలాంటి వారికి 'ఖాకీ కిడ్స్' పేరిట ప్రత్యేక బ్యాడ్జీలను ఎస్పీ బహుకరించారు.
బాధ్యతలు ఇవే :
- రహదారి నిబంధనలు పాటించనట్లయితే జరిగే ప్రమాదాలు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే అవాస్తవ ప్రకటనలు తదితరాలను వారిని వివరించారు.
- ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులను ఖాకీ కిడ్స్గా సిద్ధం చేయటం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం.
- తల్లిదండ్రులతో వెళ్లినప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం, సీటు బెల్టు పెట్టుకోవటం, అతి వేగంగా వెళ్లకుండా నిరోధించడం, సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండేలా వారికి సూచనలు చేసేలా అవగాహన కల్పించనున్నారు.
- వీటి ద్వారా ప్రమాదాలు, సైబర్ మోసాల నియంత్రణతో పాటు భవిష్యత్తులో నియమ నిబంధనలకు అలవాటు పడేలా ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
''ప్రమాదాల నియంత్రణ చర్యలు, రహదారి నిబంధనలు, సైబర్ నేరాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండటానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు అవగాహన ఉంటే రహదారి మరణాలు, సైబర్ నేరాలను పకడ్బందీగా నియంత్రించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల గత రెండు, మూడేళ్లలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.'' - ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్
|మూడేళ్లలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇలా
|సంవత్సరం
|ప్రమాదాలు
|మృతులు
|క్షతగాత్రులు
|2023
|286
|117
|169
|2024
|349
|127
|222
|2025
|381
|117
|266
