సైబర్​ నేరాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యం - 'ఖాకీ కిడ్స్​' కార్యక్రమానికి శ్రీకారం

సైబర్​ నేరాల నియంత్రణకు ఖాకీ కిడ్స్​ పేరిట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - ఓటీపీ మోసాలు సోషల్​ మీడియాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన - బాల్యం నుంచే పిల్లలకు అవగాహన ఉండాలని ఇలా!

Khaki Kids Program in Adilabad
Khaki Kids Program in Adilabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Khaki Kids Program in Adilabad : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీసులు సైబర్​ నేరాల నియంత్రణకు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఖాకీ కిడ్స్​ పేరిట కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణతో పాటు సైబర్​ నేరాల బారిన పడకుండా తల్లిదండ్రులు, ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం. సైబర్​ నేరాలు జరిగే విధానం, ఓటీపీ మోసాలు సోషల్​ మీడియాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

జిల్లా పోలీసు శాఖ నూతన కార్యక్రమం : తాజాగా పాఠశాలలో విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే రహదారి నిబంధనలు పాటించడం, అలాగే సోషల్​ మీడియా ద్వారా చెడు మార్గాలు వైపు వెళ్లకుండా తదితర వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తే రాబోయే కాలంలో మంచి పౌరసమాజ స్థాపన సాధ్యమవుతుందన్న ఆలోచనతో జిల్లా పోలీసు శాఖ మరో నూతన కార్యక్రమానికి ముందడుగేసింది. దీనికి ఎస్పీ అఖిల్​ మహాజన్​ ఖాకీ కిడ్స్​ పేరిట కార్యక్రమానికి శనివారం శ్రీకారం చుట్టారు.

పాఠశాల విద్యార్థులకు అవగాహన : రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి పోలీసు శాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే వివిధ కార్యక్రమాలను ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్న జిల్లా ఎస్పీ అఖిల్​ మహాజన్​ తాజాగా ఖాకీ కిడ్స్​ పేరిట మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా పాఠశాలల విద్యార్థులతో సమావేశం నిర్వహించి సైబర్​ క్రైమ్​పై అవగాహన కల్పించారు. హెల్మెట్​ లేకుండా వాహనాలు నడపరాదని, పిల్లల తల్లిదండ్రులు వారికి తగిన జాగ్రత్తలు సూచించారు. దాని ద్వారా ప్రమాదాలు నివారించవచ్చాన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖాకీ కిడ్స్​ గోడపత్రికలు ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మొత్తం 19 పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఒక్కొక్క కానిస్టేబుల్​కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. బాధ్యతలు తీసుకున్న కానిస్టేబుల్​ వారంలో మూడు పాఠశాలలు సందర్శించి విద్యార్థులకు పై అంశాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. అంతేకాకుండా మైనర్లు వాహనాలు నడిపితే జరిగే నష్టాలను తెలియజేయనున్నారు.

ప్రత్యేక బ్యాడ్జీ : సైబర్​ నేరాల నివారణపై తల్లిదండ్రులు, ప్రమాదాల నియంత్రణ, కుటుంబ సభ్యులకు అవగాహన కల్పించి వాటిని పాటించేలా చేసిన వారిని కొద్ది రోజులు గుర్తించనున్నారు. అలాంటి వారికి 'ఖాకీ కిడ్స్​' పేరిట ప్రత్యేక బ్యాడ్జీలను ఎస్పీ బహుకరించారు.

బాధ్యతలు ఇవే :

  • రహదారి నిబంధనలు పాటించనట్లయితే జరిగే ప్రమాదాలు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే అవాస్తవ ప్రకటనలు తదితరాలను వారిని వివరించారు.
  • ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులను ఖాకీ కిడ్స్​గా సిద్ధం చేయటం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం.
  • తల్లిదండ్రులతో వెళ్లినప్పుడు హెల్మెట్​ పెట్టుకోవడం, సీటు బెల్టు పెట్టుకోవటం, అతి వేగంగా వెళ్లకుండా నిరోధించడం, సైబర్​ నేరాల బారిన పడకుండా ఉండేలా వారికి సూచనలు చేసేలా అవగాహన కల్పించనున్నారు.
  • వీటి ద్వారా ప్రమాదాలు, సైబర్ మోసాల నియంత్రణతో పాటు భవిష్యత్తులో నియమ నిబంధనలకు అలవాటు పడేలా ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

''ప్రమాదాల నియంత్రణ చర్యలు, రహదారి నిబంధనలు, సైబర్​ నేరాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండటానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు అవగాహన ఉంటే రహదారి మరణాలు, సైబర్​ నేరాలను పకడ్బందీగా నియంత్రించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల గత రెండు, మూడేళ్లలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.'' - ఎస్పీ అఖిల్‌ మహాజన్‌

మూడేళ్లలో ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో ఇలా
సంవత్సరం ప్రమాదాలు మృతులు క్షతగాత్రులు
2023 286 117 169
2024 349 127 222
2025 381 117 266

