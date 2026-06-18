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చల్లటి కబురు - తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న నైరుతి రుతుపవనాలు

తెలంగాణకు చల్లటి కబురు అందించిన వాతావరణ శాఖ - నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్నట్లు వెల్లడి - గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే సూచనలున్నట్లు అంచనా

Southwest Monsoon In Telangana
Southwest Monsoon In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 10:04 AM IST

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Southwest Monsoon In Telangana : నైరుతి రుతుపవనాలు హైదరాబాద్, కోరాపుట్, ముజఫర్​పుర్, భద్రాచలం వరకూ విస్తరించాయని వాతావరణ శాఖ బుధవారం పేర్కొంది. రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో మధ్య అరేబియా సముద్రం, ఒడిశా, తెలంగాణ, బిహార్ రాష్ట్రాల్లోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించడానికి అనుకూల పరిస్థితులున్నట్లు వివరించింది. తూర్పు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​పై ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం నుంచి తూర్పు మధ్యప్రదేశ్​, విదర్భ, తెలంగాణ మీదుగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి కొనసాగుతోంది.

వడగాలులు వీచే అవకాశాలు - ఎక్కడంటే? : 'రాష్ట్రంలో గురువారం ఆదిలాబాద్​, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​, నిర్మల్​, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాగర్ ​కర్నూల్​, వనపర్తి, మహబూబ్​నగర్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు, గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే సూచనలున్నాయి.' అని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

ఈసారి రాష్ట్రంపై ఎన్​నినో ప్రభావం : ఈసారి రాష్ట్రంపై ఎల్​నినో ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. పసిఫిక్​ మహా సముద్రంలో వేడి పెరగడం వల్ల వచ్చే ఒక సహజమైన వాతావరణ మార్పు ఇది. భారతదేశానికి సంబంధించి చూసుకుంటే 2000వ సంవత్సరం తర్వాత అంటే 2002, 2009, 2015, 2023లో ఎల్​నివో తరహా వాతావరణ మార్పలు వచ్చాయి. ఎల్​నినో వల్ల రుతుపవనాలు బలహీనపడడం, తక్కువ వర్షాలు కురవడం, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడం, వర్షాలు లేకుండా పొడి వాతావరణం ఏర్పడడం లాంటివి జరుగుతుంటాయు. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాలపాటుగా కరవు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఎల్​నినో తీవ్రంగా ఏర్పడినపుడు ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన కరవు, కార్చిచ్చులు వస్తాయి. రుతుపవనాలు తీవ్రంగా బలహీనపడతాయి. దీంతో వర్షపాతం మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఈ పరిణామాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం కుదేలైపోతుంది. పంట దిగుబడులు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. ఆహార ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. సప్లై చైన్​ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలకు రూ.లక్షల కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఎల్​నినో వల్ల రాబోయే 2027 సంవత్సరం చరిత్రలోనే అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.

బలపడిన సానుకూల ఉష్ణోగ్రతలు : 2024-26 మధ్య రెండు సంవత్సరాల్లో పసిఫిక్‌ మహా సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు అనేక మార్పులకు గురయ్యాయి. 2024 సంవత్సరం మే నెలలో అంతకుముందు ఉన్న సానుకూల ఉష్ణోగ్రతలు బలహీనపడి తటస్థ స్థితికి చేరుకున్నాయి. గత ఏడాది మే నుంచి నవంబర్ నెల మధ్య పశ్చిమ పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో సముద్ర అంతర్భాగంలో ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపు 3 డిగ్రీల వరకు మారాయి. 2026 ఫిబ్రవరిలో పసిఫిక్‌ తూర్పు, మధ్య ప్రాంతాల్లో చల్లదనం తగ్గి, సముద్ర అంతర్భాగంలో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం మొదలైంది. గత నెల 2026 పసిఫిక్‌ మహా సముద్రంలోని చల్లటి ఉష్ణోగ్రతలు పూర్తిగా మాయమై, ఉపరితల, అంతర్భాగ ఉష్ణోగ్రతలు 3 డిగ్రీల కంటే అధికంగా పెరిగాయి. ఇది మధ్య పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో పూర్తి స్థాయిలో ఎల్‌నినో దశ ప్రారంభమైందని సూచిస్తోంది.

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TAGGED:

RAINS IN TELANGANA
ELNINO EFFECT ON TELANGANA
CONSEQUENCES OF EL NIñO
తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాలు
SOUTHWEST MONSOON IN TELANGANA

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