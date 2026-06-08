తెలంగాణను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు - జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశం
కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి పవనాలు - ఏపీ, మహారాష్ట్రలో 30 శాతం విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు - జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు
SOUTHWEST MONSOON (ETV Bharat)
Published : June 8, 2026 at 2:20 PM IST
Southwest Monsoon Reached to Telangana :
- తెలంగాణను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు
- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు
- కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి పవనాలు
- ఏపీ, మహారాష్ట్రలో 30 శాతం విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు
- బంగాళాఖాతంలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు