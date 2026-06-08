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తెలంగాణను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు - జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశం

కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి పవనాలు - ఏపీ, మహారాష్ట్రలో 30 శాతం విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు - జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు

SOUTHWEST MONSOON
SOUTHWEST MONSOON (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 2:20 PM IST

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Southwest Monsoon Reached to Telangana :

  • తెలంగాణను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు
  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు
  • కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటకలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి పవనాలు
  • ఏపీ, మహారాష్ట్రలో 30 శాతం విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు
  • బంగాళాఖాతంలో పూర్తిగా విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు

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SOUTHWEST MONSOON REACHED TELANGANA
SOUTHWEST MONSOON REACHED TG

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