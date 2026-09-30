కురవని వానలు, నిండని జలాశయాలు - నిరాశ మిగిల్చిన 'నైరుతి'
ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా ప్రవేశించాయి. రాష్ట్రంలో కేవలం 601.8 మి.మీ. మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి. లోటు వర్షపాతం కారణంగా గోదావరి, కృష్ణా బేసిన్లలోని ప్రాజెక్టులు అరకొరగా నిండాయి.
Published : September 30, 2026 at 2:01 PM IST
Disappointment In Southwest Monsoon : రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాలు నిరాశనే మిగిల్చాయి. ఈ ఏడాది ఆలస్యంగా జూన్ పదో తేదీ తర్వాత రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. కానీ ఎల్నినో ప్రభావంతో మేఘాలు తేలిపోయాయి. తెలంగాణలో సాధారణ వర్షపాతం 728.3 మి.మీ. కాగా కేవలం 601.8 మి.మీ. మాత్రమే కురిసింది. దీంతో సుమారు 17% లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. కీలకమైన జూన్, జులై నెలల్లో వానలు పూర్తిగా మొహం చాటేశాయి.
తర్వాత ఆగస్టు, సెప్టెంబరులో కొంత ఫర్వాలేదు అనిపించినప్పటికీ వానకు, వానకు మధ్య అంతరాయం పెరగడంతో కురిసిన చినుకులు పంట అవసరాలకు మిగలకుండా పోయాయి. చెరువులపై ఆధారపడి చేస్తున్న సాగు భూములు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాజెక్టులు నిండకపోవడంతో ఈ సంవత్సరం సాగునీటి విడుదల చేయలేదు.
పంట సాగులో జాప్యం
ఈ సంవత్సరం వానలు ఆలస్యం కావడం, వర్షాల మధ్య అంతరాల కారణంగా పంట సాగులో రైతులు భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు. తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లోని రైతులు నారు పోసి సుమారు నెలకు పైగా వేచి చూశారు. కొన్నిచోట్ల రెండు, మూడుసార్లు నార్లు పోసుకున్నారు. అనేక మందికి ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. అయితే ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకున్న రైతులు మాత్రం కొంతమేర ఒడ్డున పడ్డారు.
రాష్ట్రంలో జలాశయాల పరిస్థితి ఇలా
ఈ ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో గోదావరి, కృష్ణ బేసిన్లలోని ప్రాజెక్టులు అరకొరగా నిండాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణలోని చెరువులు, జలాశయాల నిల్వ సామర్థ్యం 1059.3 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 532.91 టీఎంసీలు అంటే 49.46% మాత్రమే ఉన్నాయని స్పష్టమవుతోంది. మరోవైపు చెరువులు వట్టిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం చెరువుల సామర్థ్యం 253.8 టీఎంసీలు కాగా నిల్వ సామర్థ్యానికి 94.3 టీఎంసీలు (37.16%) మాత్రమే నిల్వలున్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణలోని 6,477 చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. 6,467 చెరువుల్లో 0% నుంచి 25% వరకు నీరుండగా, 4733 చెరువుల్లో కేవలం 25 నుంచి 50% మేర నీరుంది.
వర్షం కురిసింది కేవలం 61 రోజులే
వర్షాకాలంలో జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు 29 వరకు 121 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో సగటున వర్షం కురిసింది కేవలం 61 రోజులే. అయితే తెలంగాణలోని 33 జిల్లాలకు గాను 18 జిల్లాలలో తీవ్రమైన లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. అతి తక్కువగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 22 రోజులు మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి. ఇక్కడ 40% లోటు నమోదైంది. రాష్ట్రంలోని 15 జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.
327 మండలాల్లో డ్రైస్పెల్స్
వానకు, వానకు మధ్య అంతరాన్ని డ్రైస్పెల్ అంటారు. కనిష్ఠంగా మూడు నుంచి నాలుగు వారాల పాటు వర్షపాతం నమోదు కాకపోతే ఒక డ్రైస్పెల్గా చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 16 మండలాలకు 16 డ్రైస్పెల్స్ నమోదయ్యాయి. పది ప్రాంతాల్లో ఒక్కో డ్రైస్పెల్ నమోదైంది. ఆరు మండలాల్లో రెండేసి నమోదయ్యాయి. ఈ తరహాలోనే ఖమ్మంలో 21 మండలాలకు 17 మండలాల్లో, ఆదిలాబాద్లో 21 మండలాలకు 16 , వనపర్తిలో 15 మండలాలకు 11, నారాయణపేటలో 13 మండలాలకు 10 మండలాల్లో డ్రైస్పెల్స్ నమోదయ్యాయి.
అయితే అత్యధికంగా వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో ఒక్కొక్క మండలంలో నాలుగు చొప్పున డ్రైస్పెల్స్ నమోదయ్యాయి. నల్గొండలోని 3 మండలాల్లో, వికారాబాద్, సూర్యాపేట జిల్లాలో రెండేసి మండలాల్లో అత్యధికంగా 3 చొప్పున డ్రైస్పెల్స్ నమోదయ్యాయి.
వర్షపాతం మి.మీ.లలో
|నెల
|కురవాల్సింది
|కురిసింది
|లోటు శాతం
|జూన్
|130.3
|115.3
|-12
|జులై
|227.4
|224
|-1
|ఆగస్టు
|215.8
|134.5
|-38
|సెప్టెంబరు
|160.8
|141.7
|-13
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