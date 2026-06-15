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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు - రేపు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు

పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల ఎండ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - ప్రజలు చెట్లు, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడొద్దని సూచన - రైతులు, కూలీలు, పశు కాపరులకు హెచ్చరికలు

Rains in Andhra Pradesh
Rains in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:19 PM IST

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Rains in Andhra Pradesh : నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. రాష్ట్రంలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల ఎండ ప్రభావం చూపే వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు వెల్లడించారు. రేపు(మంగళవారం) విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

కోస్తాంధ్రలోని మిగతా జిల్లాలు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈదురు గాలులు, ఉరుములతో వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్లు, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడొద్దని సూచించారు. వర్షపు గాలుల వల్ల ఎక్కడైనా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఉంటే వాటిని గమనిస్తూ వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, కూలీలు, పశు కాపరులు అప్రమత్తంగా ఉండి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు.

ప్రాణాలు కోల్పోయాయి మూగజీవాలు : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా హుకుంపేట మండలం జర్రగొండలో పిడుగుపాటుకు మూగజీవాలు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. ఏడుగురు రైతులకు చెందిన 9 ఎద్దులు, రెండు ఆవులు, 24 మేకలు మృత్యువాతపడ్డాయి. కొండపై మేత మేస్తుండగా ఆకస్మికంగా పిడుగులతో కూడిన వర్షం పడటంతో మొత్తం 35 మూగజీవాలు మృతిచెందాయి. జర్రగొండకు చెందిన అబ్బాయి దొర, పండు దొర, నూతన దొర, వెంకటరాజు, ఈశ్వర్‌ రాజు, కొండబాబు, పండన్నకు చెందిన పశువులు ప్రాణాలు విడిచాయి. జీవనాధారమైన పశువుల మృతితో రైతులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగారు.

రాకపోకలకు అంతరాయం : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నేడు(సోమవారం) సాయంత్రం ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. నరసన్నపేట నియోజకవర్గంలో వర్షాలు తాకిడితో అతలాకుతలమైంది. నియోజకవర్గ కేంద్రం నరసన్నపేటలో వీధులు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపై వర్షపు నీరు మోకాళ్ల లోతు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. మురికి కాలువల్లో వర్షపు నీరు కలిసి రోడ్లపై ప్రవహించి దుర్గంధమైంది. పలు వీధుల్లో భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఆస్తవ్యస్తం కావడంతో వర్షపు నీరు ప్రవహించక ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు.

పిడుగుపాటుతో ఏడుగురు మహిళలకు అస్వస్థత : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్ట మండలం చేబియాల వలస సమీపంలో పిడుగుపాటు గురై ఏడుగురు మహిళలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఉపాధి హామీ పనులు చేసేందుకు వెళ్లిన వీరు పనుల్లో ఉండగా ఒక్కసారిగా పిడుగు పడింది. అస్వస్థత గురైన జ్యోతి, సంగమ్మ, యశోదమ్మ, గంగమ్మ, లక్ష్మి, గౌరమ్మ, సింహమ్మలను స్థానికులు వెంటనే పాలకొండ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ వైద్యులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు.

వర్షానికి ఇబ్బందులకు గురైన స్థానికులు : అనంతపురంలో ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురవడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు కాలనీల్లోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షం కారణంగా నగరంలోని పలు కాలనీల్లో కొంత సేపు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం వగరూరు వద్ద గురురాఘవేంద్ర ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన జలాశయం భారీ వర్షానికి నిండింది. జలాశయానికి ఒక చోట గండి పడి నీరు వృథాగా పోతుండగా స్థానికులు అధికారులకు విషయాన్ని చేరవేశారు.

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TAGGED:

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