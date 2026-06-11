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రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ ఆలస్యం - కారణమిదే

నైరుతి రుతుపవనాల్లో చురుకుదనం లేకపోవడం వల్ల విస్తరణ ఆలస్యం - రాగల 2 రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించే అవకాశం - ఉత్తర తెలంగాణలో ఇంకా మండుతున్న ఎండలు, వడగాల్పులు

Southwest Monsoon expansion delayed
Southwest Monsoon expansion delayed (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 3:47 PM IST

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Southwest Monsoon Expansion Delayed : తెలంగాణలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ఈనెల 8 వ తేదీనే ప్రవేశించాయి. 2,3 రోజుల్లోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. అయితే అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. నైరుతి రుతుపవనాల్లో చురుకుదనం లేకపోవడం వల్ల విస్తరణ ఆలస్యం అవుతోంది. ఇప్పటికి దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల వరకు మాత్రమే రుతుపవనాలు విస్తరించాయి. రాగల 2 రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.

నైరుతి వచ్చినా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా.. ఉత్తర తెలంగాణలో ఇంకా ఎండలు మండుతున్నాయి. వడగాల్పులు ప్రభావం కూడా అధికంగానే ఉంది. రుతుపవనాల విస్తరణలో జాప్యమే ఇందుకు కారణం. విస్తరణ పూర్తయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. నైరుతి ప్రభావంతో ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​ పరిధిలో భారీ వర్షం పడింది.

ఇవాళ నాగర్‌కర్నూల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రేపు మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. అయితే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు వడగాల్పుల ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

జోగులాంబ జిల్లాలోనే నైరుతి రుతుపవనాలు - విస్తరణకు అనుకూలంగా లేని పరిస్థితులు

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SOUTHWEST MONSOON EXPANSION DELAYED
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తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ
SOUTHWEST MONSOON EXPANSION DELAYED

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