జోగులాంబ జిల్లాలోనే నైరుతి రుతుపవనాలు - విస్తరణకు అనుకూలంగా లేని పరిస్థితులు
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోనే కేంద్రీకృతమైన నైరుతి రుతుపవనాలు - నైరుతి విస్తరించేందుకు అనుకూలంగా లేని పరిస్థితులు - మూడు, నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రమంతా విస్తరించే అవకాశం - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ
Published : June 10, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 3:10 PM IST
Southwest Monsoon in Telangana : తెలంగాణలోకి ఈ నెల 8న ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోనే కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. నైరుతి విస్తరించేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవని తెలిపింది. మూడు, నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రమంతా విస్తరించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం : ఇవాళ నల్గొండ, రంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్న జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.