మేఘాల మూడ్ మారుతోంది - భిన్నంగా నైరుతి సీజన్ తీరుతెన్నులు
వాతావరణ మార్పులతో వర్షపాతంలో తీవ్ర మార్పులు - నెలల తరబడి పడాల్సిన వర్షం గంటల్లోనే పడుతున్న వైనం - ఒకే జిల్లాలోనూ కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలోనే వ్యత్యాసం
Southwest Monsoon Changes in AP: వాతావరణ మార్పులతో వర్షపాతంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒకే జిల్లాలోనూ కిలోమీటర్ల వ్యవధిలో వర్షపాతంలో వ్యత్యాసం వస్తోంది. పట్టణాల వేడి, కాలుష్యం ప్రభావాలు చూపిస్తున్నాయి. గంటల్లోనే కుండపోతలా కురిసే వర్షాలు ప్రజల జీవితాలను ఉలికిపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇది నైరుతి సీజన్ వర్షాల తీరు. గతంలో వర్షాలు రోజుల తరబడి కురిసేవి. కానీ ఇప్పుడు వాతావరణ మార్పులు దిశ మార్చేస్తున్నాయి. ఒక ప్రాంతంలో కుండపోతలా వర్షం పడుతుంటే, కిలోమీటర్ దూరంలో చినుకూ పడటం లేదు. ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నూతన వర్షపాత ధోరణి.
ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో సాధారణంగా జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు మధ్యలో సగటున 38-43 రోజుల వర్షపాతం నమోదవుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది మాత్రం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 76, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 75, అనకాపల్లి జిల్లాలో 63 రోజులపాటు వర్షాలు కురిశాయి. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోనూ 60 రోజులపాటు వర్షాలు నమోదయ్యాయి. రాయలసీమ జిల్లాల్లో సాధారణంగా 21-25 రోజుల వర్షాలే కురుస్తాయి. కానీ ఈసారి నంద్యాలలో 52, కర్నూలులో 46, తిరుపతిలో 41, చిత్తూరులో 40 రోజులు వర్షం కురవడం ఆశ్చర్యకరం.
ద్రోణి ప్రభావం - కిలోమీటర్ దూరంలోనే వ్యత్యాసం: గతంలో తుపానొచ్చినా రోజుల తరబడి ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు కురిసేవి. కానీ ఇప్పుడు ద్రోణి లేదా అల్పపీడనం ఏర్పడినా అదే స్థాయిలో వర్షం కురుస్తోంది. అయితే దిశ మారకపోవడంతో వర్షం ఒకే ప్రాంతంలోనే కేంద్రీకృతమవుతోంది. ఫలితంగా కొన్ని చోట్ల క్లౌడ్బరస్ట్ తరహాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆగస్టు, అక్టోబరు నెలల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో, ఆగస్టులో గుంటూరు, విజయవాడ ప్రాంతాల్లో గంటల్లోనే 15-20 సెం.మీ. వర్షం నమోదైంది. రాయలసీమలో నైరుతి సీజన్లో సాధారణంగా 379 మి.మీ. వర్షపాతం ఉంటుంది. కానీ ఈసారి అది 543.11 మి.మీ.కి చేరింది అంటే 43% అధికం. కోస్తాంధ్రలోనూ సాధారణం కంటే 14.77% అధిక వర్షం కురిసింది.
పట్టణాల వేడితో వర్షాల్లో మార్పులు: నైరుతి ప్రవేశించిన జూన్, జులై నెలల్లో చెప్పుకోదగ్గ వర్షాలు పడలేదు. కానీ ఆగస్టు, సెప్టెంబరుల్లో మాత్రం విస్తారంగా వానలు కురిశాయి. రుతుపవనాలు తిరోగమన దశలోకి వెళ్లినా వర్షాలు ఆగలేదు. మరోవైపు పట్టణాల్లో చెట్ల నరికివేయడం, వాయు కాలుష్యం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. నగరాలు వేడెక్కడం వలన వర్షాల తీరు పూర్తిగా మారుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విశాఖపట్నంలోని మురళీనగర్లో ముంచెత్తే వర్షం పడుతుంటే, నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలోని అక్కయ్యపాలెంలో చినుకు జాడలే ఉండవు. ఈ విధమైన వర్షాలను వాతావరణ నిపుణులు ‘లోకల్ రెయిన్స్’గా పిలుస్తారు. ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన మేఘసమూహాలు వేగంగా ఏర్పడి, ఒక్కసారిగా కురుస్తున్నాయి.
సముద్రాల వేడి - వాతావరణం భిన్నం: వాతావరణ మార్పులు, సముద్రాల వేడెక్కడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గతంలో ఒక నెలలో నాలుగు వాయుగుండాలు ఏర్పడితే విస్తారంగా వర్షాలు కురిసేవి. కానీ ఇప్పుడు తుపానులు తక్కువగా వచ్చినా, ఒక్క ద్రోణి ప్రభావంతోనే 10 సెం.మీ.ల వర్షం కురుస్తోంది. సముద్రపు నీటి ఉష్ణోగ్రత పెరగడం, కాలుష్య ప్రభావం వర్షాల తీవ్రతను పెంచుతున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆచార్య ఓ.ఎస్.ఆర్.యూ. భానుకుమార్ (వాతావరణ నిపుణులు, విశాఖపట్నం) మాట్లాడుతూ “సముద్రాల ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వలన వాయుగుండాల స్వభావం మారుతోంది. గతంలో మోస్తరు వర్షాలు విస్తారంగా కురిసేవి. ఇప్పుడు గంటల వ్యవధిలో కుండపోతగా పడుతున్నాయి. ఇది వాతావరణ మార్పుల స్పష్టమైన సంకేతం,” అన్నారు.
వర్షం కురిసే రోజులు పెరుగుతున్నా, వార్షిక వర్షపాతం తగ్గుతోంది: 1989-2018 మధ్య అధ్యయనం ప్రకారం రాష్ట్రంలో నైరుతి సీజన్లో వర్షపాతం పెరుగుతూనే ఉంది, కానీ మొత్తం వార్షిక వర్షపాతం తగ్గుతోంది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఈ తగ్గుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీని వెనుక ప్రధాన కారణాలు వాతావరణ మార్పులు, పట్టణాల వేడి ప్రభావం, భూఉపరితల మార్పులు, పచ్చదనం తగ్గుదల.
