అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వానలు - పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు
ఆదోనిలో శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వానలు - జలమయమైన ఆదోని పరిసరాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు - మోకాళ్ల లోతు నీటితో చెరువులను తలపించిన రోడ్లు - మల్లెల వాగు ప్రవహించి నిలిచిన రాకపోకలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:23 AM IST
Heavy Rains in AP : నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నేడు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. మిగతా 23 జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. పలుచోట్ల పిడుగుల వర్షం పడే సమయంలో చెట్లు, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడొద్దని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు : కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వానలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానతో వాహనదారులు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. లంగర్బావివీధి, మున్సిపల్ మెయిన్ రోడ్, శ్రీనివాస్ భవన్, పరిషాముల్ల ప్రాంతాల్లో మోకాళ్లోతు నీటితో రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి.
ఆదోని మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోనూ భారీవర్షాలు కురిశాయి. ఆలూరులో కురిసిన భారీవర్షాల కారణంగా వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లాయి. ఆలూరు-గుంతకల్లు రహదారిలో వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించటంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది.
వాగు ప్రవహించి నిలిచిన రాకపోకలు : హాలహర్వి మండలం గూల్యం, సిద్దాపురం గ్రామాలకు వెళ్లే దారిలో వాగు ప్రవహించడం వల్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. గోనెగండ్ల మండలం గంజహళ్లిలో భారీవర్షానికి మల్లెల వాగు పొంగి ప్రవహించి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పాఠశాలలో ఆవరణం చెరువును తలపించింది. ఎగువున పత్తికొండ, ఆస్పరి, దేవనకొండ మండలాల్లో కురిసిన వర్షానికి హంద్రీలో ప్రవాహం పెరిగి గాజులదిన్నె జలాశయంలోకి 2 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జలాశయం జలకళ సంతరించుకుంది.
రికార్డు స్థాయిలో నమోదైన వర్షపాతం : అనంతపురం తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో పలు మండలాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. యాడికిలో అత్యధికంగా 6.34 సెం.మీ నమోదవ్వగా, తాడిపత్రిలో 5.24, పెద్దవడుగూరులో 3.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచన : దీనికితోడు వర్షపు గాలుల వల్ల ఎక్కడైనా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఉంటే వాటిని గమనిస్తూ వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
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