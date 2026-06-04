చల్లని కబురు - రాబోయే 2 రోజుల్లో ఏపీలోకి నైరుతి రుతు పవనాలు
కేరళను తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు - తమిళనాడు, కర్ణాటకలోకి విస్తరణ - మరో 2 నుంచి 3 రోజుల్లో ఏపీలోకి ఎంట్రీ - దక్షిణ కోస్తా, తెలంగాణలో ఉపరితల ఆవర్తనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 8:22 PM IST
Monsoon Enters AP Soon : భానుడి భగభగలతో అల్లాడిపోతున్న రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. దేశానికి అత్యధిక వర్షపాతాన్ని అందించే నైరుతి రుతుపవనాలు ఇప్పటికే దేశంలోకి ప్రవేశించాయి. ఇవి కేరళను తాకి ముందుకు కదులుతున్నాయి. మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో ఇవి రాష్ట్రాన్ని కూడా తాకనున్నాయి. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత క్రమంగా తగ్గనుంది. రుతుపవనాల విస్తరణ, వర్షాలపై విశాఖ వాతావరణశాఖ అధికారి జగన్నాథకుమార్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
చురుగ్గా రుతుపవనాల కదలిక : నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. జూన్ 4వ తేదీ నాటికి ఇవి కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం నైరుతి, ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్, కేరళ ప్రాంతాల్లో ఇవి పూర్తిగా విస్తరించాయి. అలాగే కర్ణాటక, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాలకు కూడా చేరుకున్నాయి. తూర్పు మధ్య, పశ్చిమ మధ్య, ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించాయి.
ఏపీలోకి ఎప్పుడంటే? : రానున్న రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో ఇవి మరింత ఉత్తర దిశగా పయనిస్తాయి. గోవా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడులోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాయి. ఇదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమకు చేరుకుంటాయి. అలాగే దక్షిణ కోస్తాలోని ఒకటి, రెండు ప్రాంతాలను తాకుతాయి. ఈ నెల 10వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలోకి పూర్తిగా ప్రవేశిస్తాయని, 15వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రమంతటా విస్తరించే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఉపరితల ఆవర్తనం, కురవనున్న వానలు : తెలంగాణ దక్షిణ ప్రాంతం, కోస్తా ఆంధ్రను ఆనుకుని 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రాబోయే వారం రోజుల పాటు చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురుస్తాయి. రాయలసీమ, ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాల్లో మొదటి ఐదు రోజులు తేలికపాటి జల్లులు పడతాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. రుతుపవనాలు పూర్తిగా ప్రవేశించే వరకు కురిసే ఈ వర్షాలను 'ప్రీ-మాన్సూన్' వర్షాలుగా పరిగణించాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఐదు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన : రానున్న 24 గంటల్లో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రకాశం, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు : రుతుపవనాల రాకతో రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడతాయి. రాబోయే ఐదు రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం లేదు. అయితే, ప్రస్తుతం దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పల్నాడు జిల్లా జంగమహేశ్వరపురంలో అత్యధికంగా 42.6 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత రికార్డయిందని అధికారులు వెల్లడించారు.
"దేశంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించాయి. జూన్ నాలుగో తేదీ నాటికి కేరళ తీరాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం ఇవి దక్షిణ అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్, కర్ణాటక, తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో విస్తరించాయి. మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో రుతుపవనాలు రాయలసీమను తాకే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 10 నాటికి ఏపీని పూర్తిగా తాకి, 15వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రం మొత్తం విస్తరిస్తాయి. ఇప్పటికే దక్షిణ కోస్తా, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. రానున్న 5 రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. రుతుపవనాలు పూర్తిగా తాకిన తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు క్రమక్రమంగా తగ్గుతాయి. అయితే దక్షిణ కోస్తాలో మాత్రం కొన్ని రోజులు వేడి వాతావరణం ఉంటుంది. -జగన్నాథకుమార్, విశాఖ వాతావరణశాఖ అధికారి
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