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నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం - రేపు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలుంటాయని వెల్లడించిన రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు

South West Monsoon Effect in AP
South West Monsoon Effect in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:42 PM IST

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South West Monsoon Effect in AP: నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం మేఘావృతం కానుంది. పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రేపు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురవనున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వర్షం పడే సమయంలో చెట్లు, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడొద్దని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటల నాటికి మార్కాపురం జిల్లా కోవిలంపాడులో 41 మిల్లీమీటర్లు, అనంతపురం జిల్లా తేరన్నపల్లిలో 24 మిల్లీ మీటర్లరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా సింహాద్రిపురంలో 22.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన: దీనికితోడు వర్షపు గాలుల వల్ల ఎక్కడైనా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఉంటే వాటిని గమనిస్తూ వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు ఈ సందర్భంగా సూచించారు.

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MONSOON RAINS IN THE STATE
నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం
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