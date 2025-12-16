స్పష్టమైన వ్యూహంతోనే వైద్యరంగంలో ఏఐ - దక్షిణ భారత ప్రాంతీయ వర్క్షాప్లో నిపుణుల వెల్లడి
భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య రంగంపై కృత్రిమ మేధ ప్రభావం - ఫిబ్రవరిలో ముసాయిదా రూపొందించనున్న కేంద్రం, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సేవలు అందరికీ చేరేలా బలోపేతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 10:32 AM IST
South India AI Health Strategy Workshop in Vijayawada: భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య రంగంపై కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సాంకేతికతను ఎలా వినియోగించుకోవాలో స్పష్టమైన వ్యూహం లేకపోతే దానివల్ల లభించే ప్రయోజనాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ సలహాదారు డాక్టర్ కార్తీక్ అడపా అన్నారు.
ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ వినియోగంపై విజయవాడలో నిర్వహించినటువంటి దక్షిణ భారతదేశ బహుళ భాగస్వామ్య సమన్వయ ప్రాంతీయ కార్యశాలలో ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతీయ సలహాదారు డాక్టర్ కార్తీక్ అడపా ప్రసంగించారు. భారత ప్రభుత్వం ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తోందనీ, అందుకు సరైన ఆలోచనల కోసం రీజియన్ల వారీగా సదస్సులను నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు. నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ అదనపు సీఈవో, ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఏబీడీఎం) ఎండీ కిరణ్ గోపాల్ మాట్లాడుతూ రోగ నిర్ధరణ, క్లినికల్ నిర్ణయాలు, చికిత్స, ఆరోగ్య సంరక్షణ సామర్థ్యం పెంచితే ఫలితాలు అందుతాయని వెల్లడించారు.
ఆరోగ్య రంగంలో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సేవలు: భారత వైద్య పరిశోధన మండలి- డిజిటల్ హెల్త్ అండ్ డేటా సైన్స్ పరిశోధన జాతీయ సంస్థ (ఐసీఎంఆర్- ఎన్ఐఆర్డీహెచ్డీఎస్) ప్రతినిధి డాక్టర్ మోనా దుగ్గల్ మాట్లాడుతూ దేశంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను సరైన వ్యూహాలు, పాలసీలు, టెక్నాలజీ వినియోగం ద్వారా అధిగమించవచ్చన్నారు. ఆరోగ్య రంగంలో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సేవలు చివరి వ్యక్తి వరకు చేరేలా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు.
వ్యూహాన్ని ఖరారు చేస్తామని వెల్లడి: ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యారోగ్య శాఖ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ మాట్లాడుతూ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో ఏఐ ముసాయిదాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేస్తుందన్నారు. ఈ ముసాయిదా ఆధారంగా రాష్ట్రాల స్థాయిలో విడిగా ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ అమలు వ్యూహాన్ని ఖరారు చేస్తామని అధికారులు తెలియజేశారు. అదే విధంగా వైద్యారోగ్య శాఖ కమిషనర్ జి. వీరపాండియన్ మాట్లాడుతూ ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ వినియోగంపై జాతీయ స్థాయిలో విధానాలను రూపొందించడానికి దేశంలో తొలిసారిగా ఏపీలో కార్యశాల ఏర్పాటు చేశామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు: వైద్యారోగ్యశాఖ అదనపు చీఫ్ సెక్రటరీ సెంథిల్కుమార్, అశోకా యూనివర్సిటీ ప్రతినిధి డాక్టర్ అనురాగ్ అగర్వాల్, ఏపీఎంఎస్ఐడీసీ ఎండీ గిరీష, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ సీఈవో దినేశ్కుమార్, సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ చక్రధరబాబు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
కేంద్రప్రభుత్వానికి నివేదిక: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఒడిశా, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, కేరళ, అండమాన్ నికోబార్, లక్షద్వీప్, పుదుచ్చేరి నుంచి వైద్యారోగ్య, ఐటీ కార్యదర్శులు, జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ప్రతినిధులు వర్క్షాప్నకు హాజరయ్యారు.
ముఖ్యంగా గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నా, తుంగభద్ర, వంశధార బృందాలుగా విడిపోయి సమాచారం, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, పరిపాలన, నైతికత, విధానాలు, సిబ్బంది, సామర్థ్యం, ఆరోగ్య వ్యవస్థల సమగ్రత, ప్రభావం అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సమాచారాన్ని అంతా క్రోడీకరించిన అనంతరం సమగ్ర నివేదికను రూపొందించారు. ఈ నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపనున్నారు.
గుంటూరులో జీజీహెచ్లో ఏఐ సేవలు: కృత్రిమ మేధ ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోనూ సమూలమైన మార్పులను తెస్తున్నసాంకేతిక విప్లవం. వైద్యరంగంలోనూ అద్భుత ఫలితాలు ఆవిష్కరిస్తున్న ఏఐ సేవలను కొన్ని నెలల క్రితమే గుంటూరు జీజీహెచ్(జీజీహెచ్) అందిపుచ్చుకుంది. జీజీహెచ్ క్యాన్సర్ సెంటర్లో రోగులకు మెరుగైన, కచ్చితత్వంతో కూడిన వైద్యం అందించనుంది.
అధునాత మౌలిక సదుపాయాలు : ఏఐ సేవల వల్ల ఇక క్యాన్సర్ను ప్రారంభంలోనే గుర్తించడంతో పాటు అత్యుత్తమ విధానాలతో చికిత్సకు వీలుటుంది. మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాతో పాటు పరిసర జిల్లాల నుంచీ క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం గుంటూరు జీజీహెచ్కు వస్తుంటారు. వారికి నాట్కో కేంద్రంలో ఉచితంగానే వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఇక్కడ అధునాత మౌలిక సదుపాయాలతో 110 పడకలు, ఐసీయూ విభాగం అందుబాటులో ఉంది.
