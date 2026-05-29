విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణకోస్తా జోన్ - జూన్‌ 1 నుంచి అధికారిక కార్యకలాపాలు

సరిహద్దులు, ఉద్యోగులు, స్టేషన్లు ఖరారు చేస్తున్న రైల్వే అధికారులు- తుది దశలో కొత్త జోన్‌ మ్యాప్‌ రూపకల్పన- కొత్త జోన్‌ పరిధిలో 385 స్టేషన్లు, 62 వేల మంది ఉద్యోగులు

Published : May 29, 2026 at 8:19 AM IST

South Coast Zone Being Formed at Visakha Preparing for Official Activities: విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పాటవుతున్న దక్షిణకోస్తా జోన్ అధికారిక కార్యకలాపాలకు సిద్ధమవుతోంది. జూన్‌ ఒకటి నుంచి అధికారిక కార్యకలాపాలు మొదలుకానుండగా రైల్వే అధికారులు ఇందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తిచేస్తున్నారు. సరిహద్దులు, ఉద్యోగులు, స్టేషన్లు ఖరారు చేస్తున్నారు. కొత్త జోన్‌ మ్యాప్‌ రూపకల్పన కూడా తుది దశలో ఉంది. రాష్ట్రంలో రైల్వే పరిధి అంతా కలిపి ఏర్పాటైన దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ 3వేల532 కిలోమీటర్ల మేర ఉండనుంది.

జూన్​ 1నుంచి ప్రారంభం: విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటుపై ఈనెల 5న రైల్వే శాఖ గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. జూన్‌ ఒకటి నుంచి జోన్‌ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. విశాఖలోని వీఎంఆర్‌డీఏ డెక్‌ భవనాన్ని జోన్‌ తాత్కాలిక కార్యాలయానికి కేటాయించారు. జోనల్‌ మేనేజర్, కొందరు ఉన్నతాధికారులను నియమించారు. గతేడాది డిసెంబరు నుంచి అనధికారికంగా కార్యకలాపాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌ పరిధిలో ఉన్న విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లు ఈ కోత్త జోన్‌లోకి వస్తాయి.

4డివిజన్లు - 62వేల మంది ఉద్యోగులు: తూర్పు కోస్తా రైల్వే జోన్‌లో వాల్తేరు డివిజన్‌ ఉండగా, దీని స్థానంలో కొత్తగా విశాఖపట్నం డివిజన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కూడా కొత్త జోన్‌ పరిధిలోకి వస్తుంది. నాలుగు డివిజన్లతో దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ ఏర్పాటవుతోంది. 385 స్టేషన్లు ఈ జోన్‌లో పరిధిలోకి రానున్నాయి. 4డివిజన్లలో కలిపి 62వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తారు. విశాఖలోని జోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో 128 మంది గెజిటెడ్‌ అధికారులు, 1,100 మంది నాన్‌గెజిటెడ్‌ అధికారులు సేవలు అందించనున్నారు.

ఏటా 15వేల 500 కోట్ల ఆదాయం: దక్షిణ కోస్తా జోన్ పరిధిలో ఏటా 100 మిలియన్‌ టన్నుల సరకు రవాణా జరగనుంది. రాష్ట్రంలోని పోర్టులు, పరిశ్రమల ద్వారా సరకు రవాణా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. సరకు రవాణా, ప్రయాణికుల ద్వారా ఏటా 15వేల 500 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు, విశాఖ డివిజన్ల పరిధిలో జరిగే భద్రతాపరమైన పనులు, రైళ్ల రాకపోకలు, ఆలస్యంగా నడిచే రైళ్ల వివరాలు, రైల్వే కార్యకలాపాలన్నీ డీఆర్​ఎంలు దక్షిణ కోస్తా జోన్ జీఎంకు తెలియజేస్తారు. ఈ నాలుగు డివిజన్లకు సంబంధించిన నిర్ణయాలన్నీ నూతన జోన్‌ జీఎం ఆదేశానుసారం అమలు చేయనున్నారు.

