ETV Bharat / state

దశాబ్దాల పోరాటానికి దక్కిన ఫలితం - అధికారికంగా అమల్లోకి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌

అధికారికంగా అమల్లోకి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ - మన రైళ్లు, మన లైన్లు మనమే నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటు - జోన్‌ సాధన కోసం దశాబ్దాలుగా ఉత్తరాంధ్ర నేతల పోరాటం

South Coast Railway Zone in AP
South Coast Railway Zone in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

South Coast Railway Zone in AP : మన రైళ్లు, మన లైన్లు మనమే నిర్ణయించుకునేలా దశాబ్దాల నాటి కల సాకారమైంది. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ ఆవిర్భవించింది. జోన్‌ సాధన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ సాయుధంగా మారి ఏళ్లుగా చేసిన పోరాటం ఫలించింది. తాత్కాలిక కార్యాలయంలో జోన్‌ కార్యకలాపాలు ప్రారంభంతో రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూసిన చిరకాల స్వప్నం కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆవిష్కృతమైంది.

జెండాలు వేరైనా ఒకటే అజెండాగా : విశాఖ కేంద్రంగా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటు కోసం పార్టీలకతీతంగా జెండాలు వేరైనా ఒకటే అజెండాగా దశాబ్దాల ఉత్తరాంధ్ర నేతలు చేసిన పోరాటం విజయం సాధించింది. ఎర్రన్నాయుడు, MVSS మూర్తి, భాట్టం శ్రీరామ్మూర్తి, పల్లా సింహాచలం,పెతకంశెట్టి అప్పల నరసింహం, ద్రోణంరాజు శ్రీనివాసరావు వంటి నేతలు జోన్‌ సాధన కోసం పోరాటం చేశారు. తమ తర్వాత తరాలకు రైల్వే ప్రయాణాల కష్టాలు ఉండకూడదని ఆశపడ్డారు.

దశాబ్దాల పోరాటానికి దక్కిన ఫలితం - అధికారికంగా అమల్లోకి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ (ETV Bharat)

ఎర్రన్నాయుడు కుమారుడు రామ్మోహన్ నాయుడు కేంద్రమంత్రిగా, MVSS మూర్తి మనవడు భరత్‌ ఎంపీగా, పల్లా సింహాచలం కుమారుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌ గాజువాక ఎమ్మెల్యేగా, బీజేపీ నేత PV చలపతిరావు కుమారుడు మాధవ్‌ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా, పెతకంశెట్టి అప్పల నరసింహం కుమారుడు PVGR గణబాబు ప్రభుత్వ విప్‌గా ఉన్న సమయంలో వారి తండ్రులు కన్న కల ఇప్పుడు నెరవేరింది.

4 డివిజన్లతో కార్యాకలాపాలు ప్రారంభం : 18వ రైల్వే జోన్‌గా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ అధికారికంగా అమల్లోకి వచ్చింది. 4 డివిజన్లతో కార్యాకలాపాలను ప్రారంభించింది. నూతన ప్రయాణంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న వాల్తేరు డివిజన్ విశాఖ డివిజన్‌గా రూపాంతరం చెందింది. జోనల్‌ మేనేజర్‌గా సందీప్ మాధుర్ డీఆర్‌ఎంగా లలిత్‌ బొహరా సారథ్యం వహిస్తున్నారు. జోన్‌ ఏర్పాటుతో ఉద్యోగార్థుల కష్టాలు తీరుతాయని స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని కార్మిక సంఘ నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏటా రూ.15,500 కోట్ల ఆదాయం : జోన్‌ పరిధిలోకి 385 స్టేషన్లలో 62 వేల మంది ఉద్యోగులు విధుల నిర్వహించనున్నారు. ప్రాథమికంగా సుమారు 100 వరకు రైళ్లు సేవలు అందించనున్నాయి. ఏటా 100 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా జరగనుంది. రాష్ట్రంలో ఉన్న పోర్టులు, పరిశ్రమల ద్వారా సరకు రవాణా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 6 పోర్టులు భవిష్యత్‌లో మరో ఐదు పోర్టులు జోన్‌ పరిధిలోకి రానున్నాయి. సరకు రవాణా, ప్రయాణికుల ద్వారా ఏటా రూ.15,500 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా. రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ఉన్న లోకో షెడ్లు, కోచ్ వర్క్ షాపులు, నిర్వహణ డిపోలు, వ్యాగన్ల వర్క్ షాపులతో దక్షిణ కోస్తా జోన్ బలోపేతం కానుందని స్థానిక నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మూడు తరాల పోరాటంతో పట్టాలపైకి చారిత్రక ఘట్టం - విశాఖ రైల్వే జోన్‌ స్వప్నం నిజమైందిలా

ఆంధ్రుల దశాబ్దాల కల సాకారం - నేటి నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ కార్యకలాపాలు

TAGGED:

SOUTH COAST RAILWAY ZONE
STRUGGLE OF SOUTH COAST RAILWAY
HISTORY OF SCR
విశాఖలో దక్షిణకోస్తా రైల్వే జోన్‌
SOUTH COAST RAILWAY ZONE IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.