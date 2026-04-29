జూన్ 1 నుంచి అమల్లోకి దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ -కీలక అధికారుల నియామకం పూర్తి
మరికొన్ని సెక్షన్ల విలీనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన, పరిశీలిస్తామన్న రైల్వేశాఖ మంత్రి వైష్ణవ్- పాలనాపరమైన మార్పులపై చర్చలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 8:37 AM IST
South Coast Railway Zone Headquartered in Visakhapatnam: విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ ఏర్పాటు చేయాలన్న రాష్ట్ర ప్రజల కల నెరవేరుతోంది. జూన్ నుంచి 'దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్' అధికారికంగా అమల్లోకి రానుంది. ఈ జోన్లో రాష్ట్ర పరిధిలోని మరికొన్ని సెక్షన్లు విలీనం చేయాలని కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ను జూన్ 1 నుంచి అధికారికంగా గుర్తించనున్నట్లు రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించడంతో అంతటా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. 2019 ఫిబ్రవరిలో ఈ జోన్ ఏర్పాటుపై కేంద్రం ప్రకటన చేసింది. తర్వాత అది ముందుకు సాగలేదు. చివరికి 2025 జనవరిలో డీపీఆర్కు ఆమోదం తెలిపారు. ఆదే నెలలో జోనల్ కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి ప్రధాని చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేశారు. ఎంతో కీలకమైన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ రాకపోవడంతో అధికారిక కార్యకలాపాలు అమల్లోకి రాలేదు.
కీలక అధికారుల నియామకం: ఈ జోన్ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన కీలక అధికారుల నియామకం పూర్తయింది. ప్రిన్సిపల్ చీప్ మెకానికల్ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ పర్సనల్ ఆఫీసర్, ప్రిన్సిపల్ చీప్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ నియామకం పూర్తయింది. ఆ తర్వాతిస్థాయి అధికారులు రావాల్సి ఉంది. ఇతర డివిజన్ల నుంచి ఆప్షన్లు కోరగా
రైల్వే రూట్: 3వేల మంది విశాఖ జీఎం కార్యాలయం పరిధిలో పని చేయడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. జీఎం కార్యాలయంలో 1200 మంది అవసరం, జోన్ అంతటా 17వేల మంది వరకు పనిచేస్తారు. సుమారు 3వేల కిలోమీటర్లతో దాదాపు రాష్ట్రమంతా ఉండేలా కొత్త జోన్ పరిధి గుర్తించారు. ఈ జోన్ పరిధిలో మొత్తం రైల్వే రూటు 3,062 కిలోమీటర్లు. రన్నింగ్ ట్రాక్ 5,037 కిలోమీటర్లు ఉండొచ్చని అంచనా. ఇటీవల ఖుర్దా డివిజన్లో ఉన్న పలాస- ఇచ్ఛాపురం సెక్షన్ను దక్షిణ కోస్తా జోన్లోని విశాఖ డివిజన్ పరిధిలోకి మార్చారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస, సుమ్మాదేవి, మందస రోడ్డు, బారువ, సోంపేట, జాడుపూడి, ఇచ్ఛాపురం.. విశాఖ డివిజన్లోకి వచ్చినట్లయింది. కొత్తవలస-కిరండూల్ (కేకే)లైన ను అరకు సెక్షన్ వరకైనా కలపాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్లోకి మరికొన్ని రైల్వే సెక్షన్లను విలీనం, అవసరమైన పాలనాపరమైన మార్పులపై రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్చించారు. రాష్ట్ర పరిధిలోకి వచ్చే అరకు-కొత్తవలస, కర్నూలు-డోన్ సెక్షన్లను కొత్త జోన్లో కలపాలని కోరారు. ఫలితంగా ఆయా ప్రాంతాల అభివృద్ధికి అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపాదనపై పరిశీలిస్తామని మంత్రి చెప్పారు. ఇంకా స్పష్టమైన హామీ రాలేదని సమాచారం.
