విశాఖ రైల్వేజోన్‌ జీఎం కార్యాలయం సిద్ధం - ఉద్యోగుల విభజన కసరత్తు ఆరంభం!

‘డెక్‌’ భవనంలో జోనల్‌ కార్యాలయానికి లీజు ప్రాతిపదికన తీసుకున్న రెండు అంతస్తులు - 15 రోజుల్లో రైల్వే బోర్డుకు పంపనున్న ఉద్యోగుల వివరాలు

South Coast Railway Zone GM Office Ready at Visakha
South Coast Railway Zone GM Office Ready at Visakha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 10:19 AM IST

3 Min Read
South Coast Railway Zone GM Office Ready at Visakha: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్​కు వడివడిగా అడుగులు పడ్డాయి. ఇటీవలనే ప్రధాని చేతుల మీదుగా జీఎం కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేశారు. తాజాగా విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పడిన ‘దక్షిణ కోస్తా’ రైల్వే జోన్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌ తాత్కాలిక కార్యాలయం దాదాపు సిద్ధమైంది.

రెండు అంతస్తులను లీజుకు: నగరంలోని సిరిపురంలో ఉన్న ‘డెక్‌’ భవనంలో జోనల్‌ కార్యాలయానికి రెండు అంతస్తులను లీజు ప్రాతిపదికన తీసుకున్నారు. వీటిలో ఒక అంతస్తును జీఎం కోసం సిద్ధం చేశారు. జీఎం గది, సమావేశ మందిరం, ఇతర అధికారులకు గదులు, ఫర్నీచర్‌ మొదలైనవి ఏర్పాటు చేశారు. పలు విభాగాల జోనల్‌ స్థాయి అధికారులకు రెండో అంతస్తు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఇదే సమయంలో ఉద్యోగుల ఎంపికపై కసరత్తు ఆరంభించాలని రైల్వేశాఖ తాజాగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది. జోనల్‌ కార్యాలయంతో పాటు కొత్తగా ఏర్పడిన రాయగడ డివిజన్‌లో పనిచేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న నాన్‌ గెజిటెడ్‌ ఉద్యోగుల నుంచి ఐచ్ఛికాలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. వారు జోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయం, తూర్పు కోస్తా జోన్‌ పరిధి రాయగడ డివిజన్‌లో ఎందులో చేరతారో తెలియజేయాల్సి ఉంది.

వారికే మొదటి ప్రాధాన్యం: సికింద్రాబాద్‌లోని దక్షిణ మధ్య రైల్వే, భువనేశ్వర్‌లోని తూర్పు కోస్తా జోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులు దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయంలో పనిచేసేందుకు ఐచ్ఛికం ఇస్తే వారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. అదే విధంగా రాయగడ డివిజన్‌లో చేరేందుకు వాల్తేరు డివిజన్‌లో పని చేస్తున్న వారిని మొదటి ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటారు.

ద్వితీయ ప్రాధాన్యం: విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లు మినహా దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని మిగిలిన ఉద్యోగులకు ద్వితీయ ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. తూర్పుకోస్తాలో వాల్తేరు డివిజన్‌ మినహా మిగిలిన వారూ ఈ కేటగిరీ కిందకి వస్తారు. తూర్పుకోస్తా జోన్‌లో పనిచేసే వారికి రెండో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

తృతీయ ప్రాధాన్యం: భారతీయ భారతీయ రైల్వేలో ఎక్కడ పని చేసి ఉంటే చాలు వారికి తృతీయ ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. భారతీయ రైల్వే ఉద్యోగులను సైతం మూడో ప్రాధాన్యంగా తీసుకోనున్నారు. 15 రోజుల్లో రైల్వే బోర్డుకు ఈ వివరాలు పంపనున్నారు.

ఏం జరిగింది అంటే:- 2019 ఫిబ్రవరిలో దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ ఏర్పాటుపై ప్రకటన ఇచ్చారు. 2020వ సంవత్సరంలో బడ్జెట్​లో రూ.170 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో డీపీఆర్‌కు ఆమోదం తెలిపారు. వెంటనే జనవరి 8న జోనల్‌ కార్యాలయ నిర్మాణాలకు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే జూన్‌ 5న దక్షిణ కోస్తాకు జీఎంగా సందీప్‌ మాధుర్‌ నియామకం చేపట్టారు.

కీలక ఉద్యోగులు బదిలీ: గత కొద్ది రోజుల కిందటే ‘వీఎంఆర్‌డీఏ డెక్‌’ భవనంలో దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ జీఎం తాత్కాలిక కార్యాలయాన్ని సిద్ధం చేశారు. జీఎంతో పాటు అనుబంధ అధికారులు విధుల నిర్వహణ కోసం రెండు అంతస్తులను అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. జీఎం నియామకంతో పాటు జీఎం తాత్కాలిక భవనాలు ఉండాలని గతంలో ఒత్తిడి తీసుకువచ్చారు. అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నా గెజిట్‌ విడుదల ఆలస్యం అవుతోంది. ఒకవేళ కొత్త జోన్‌ వస్తే గనక హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్‌ నుంచి కొందరు కీలక ఉద్యోగులు బదిలీ కావాల్సి ఉంటోంది. అందుకే కొందరు ఈ ప్రక్రియకు అడ్డుపడుతున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

