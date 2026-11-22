ఏపీలో 3 కొత్త రైల్వే లైన్లకు ప్రతిపాదన - ఇక నేరుగా శ్రీశైలానికి రైలు మార్గం
SCOR Proposed 3 Railway Lines in AP:శ్రీశైల మల్లన్న క్షేత్రానికి రైల్వే కనెక్టివిటీ కోసం దక్షిణ కోస్తా రైల్వే అడుగులు వేస్తోంది. అలాగే రాజంపేట-నెల్లూరు, సామర్లకోట-చింతూరు లైన్లకు కూడా అనుమతివ్వాలని రైల్వేబోర్డును కోరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:27 AM IST
ఏపీలో కొత్తగా మూడు రైల్వే లైన్లు నిర్మాణం చేపట్టాలని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారులు రైల్వేబోర్డుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఈ మేరకు మార్కాపురం-శ్రీశైలం-సికింద్రాబాద్, రాజంపేట-నెల్లూరు, సామర్లకోట-చింతూరు రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం కోసం సర్వే చేపట్టి, డీపీఆర్ తయారీకి అనుమతి ఇవ్వాలంటూ రైల్వే బోర్డును కోరారు. ఈ రైల్వేలైన్ల అవసరం, కలిగే ప్రయోజనాలతో దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ అధికారులు రైల్వే బోర్డుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. వీటికి అనుమతి ఇస్తే ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే-ఎఫ్ఎల్ఎస్తో పాటు, సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక రూపొందిస్తామని వెల్లడించారు.
మార్కాపురం నుంచి శ్రీశైలం మీదుగా సికింద్రాబాద్ వరకు 290 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైను నిర్మించాలన్నది దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారుల ప్రతిపాదన. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయానికి వెళ్లేందుకు రైలు మార్గం లేదు. కొత్త రైలుమార్గం నిర్మిస్తే అటు సికింద్రాబాద్ వైపు నుంచి తెలంగాణతో పాటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల వారు, ఇటు మార్కాపురం వైపు నుంచి ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు, దక్షిణాది రాష్ట్రాల వారు రైలులో శ్రీశైలం చేరుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని దొనకొండ-ఒంగోలు మధ్య కొత్త రైల్వే లైన్ కోసం సర్వే, డీపీఆర్ సిద్ధమవుతున్నాయి. మార్కాపురం-శ్రీశైలం-సికింద్రాబాద్ లైన్ కూడా వస్తే రెండింటి ద్వారా కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం నౌకాశ్రయాలకు చేరుకునేందుకు దగ్గర అవుతుంది.
సామర్లకోట-చింతూరు రైల్వే లైన్ : సామర్లకోట నుంచి జగ్గంపేట, రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి మీదుగా పోలవరం జిల్లా చింతూరు సమీపం వరకు ఏజెన్సీలో 150 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్ నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు. ఒడిశాలో మల్కన్గిరి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం, వరరామచంద్రపురం మండలాల మీదుగా తెలంగాణలో భద్రాచలం, పాండురంగాపురం వరకు 173 కిలోమీటర్ల వరకు కొత్త రైల్వేలైన్ ఇప్పటికే మంజూరైంది. ఇప్పుడు ప్రతిపాదిస్తున్న సామర్లకోట-చింతూరు లైన్, మల్కన్గిరి-భద్రాచలం-పాండురంగాపురం లైన్లో కలుస్తుంది. దీనివల్ల ఏజెన్సీ నుంచి అటు భద్రాచలానికి, ఇటు సామర్లకోట, రాజమహేంద్రవరం వైపు రైల్వే కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి నుంచి బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజం కాకినాడ పోర్టుకు ఈ రైలుమార్గం ద్వారా తరలించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
రాయలసీమ నుంచి కోస్తాలోని నెల్లూరు వైపు అనుసంధానించేలా రాజంపేట-నెల్లూరు మధ్య 120 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లైన్ ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం నేరుగా నెల్లూరు వైపు వచ్చేందుకు అవకాశం లేదు. దీంతో రేణిగుంట వరకు వెళ్లి, రావాల్సి ఉంటోంది. మధ్యలో ఓబుళవారిపల్లె నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టుకు రైల్వే లైన్ ఉంది. ఇది కృష్ణపట్నం రైల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఆధీనంలో ఉంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల రైళ్లు నడపాలనే డిమాండ్ ఉంది.
కానీ ఇందులో ఒకచోట పెద్ద సొరంగం ఉంది. అక్కడ ప్రమాదం జరిగితే ప్రయాణికులు బయటపడే అవకాశం తక్కువ. అందుకే రాజంపేట నుంచి నేరుగా నెల్లూరుకు కొత్త లైన్ ప్రతిపాదించారు. ఇది నిర్మిస్తే ప్రయాణికుల రైళ్లతో పాటు, రామాయపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు అవసరమని ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా రైల్వేశాఖకు లేఖలు రాసింది. త్వరలో వీటి ఎఫ్ఎల్ఎస్, డీపీఆర్కు అనుమతి వచ్చే అవకాశం ఉందని రైల్వేశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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