ఏపీలో మరో భారీ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ - రూ.4,299 కోట్లకు టెండర్ల ఆహ్వానం
Tenders Invited for Railway Project in AP : ఏపీలో మరో భారీ రైల్వే ప్రాజెక్ట్కు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే టెండర్లు ఆహ్వానించింది. రూ.4,299 కోట్లకు పైగా విలువైన టెండర్లు పిలిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:37 PM IST
రాష్ట్రంలో మరో భారీ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే (South Coastal Railway) టెండర్లను ఆహ్వానించింది. రూ.4,299 కోట్లకుపైగా విలువ చేసే బిక్కవోలు-దువ్వాడ మధ్య 3, 4 బ్రాడ్ లైన్ల నిర్మాణానికి ఈపీసీ కాంట్రాక్టుకు ఆహ్వానం పలికింది. 151.08 కిలోమీటర్ల పొడవున కొత్త రైల్వే ట్రాక్లు నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించింది. బిక్కవోలు-దువ్వాడలను కలుపుతూ సామర్లకోట మీదుగా ఈ రైల్వే లైన్ మాపింగ్ చేశారు. తుని, అనకాపల్లి ప్రస్తుత స్టేషన్లను బైపాస్ చేస్తూ ఈ రైల్వే లైన్ రూపుదిద్దుకుంటుంది. 45 మాసాల్లో ఈ రైల్వే లైన్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు.
దీనివల్ల విజయవాడ-విశాఖ మెయిన్ లైన్ మీద రద్దీని తగ్గించేందుకు వీలు కానుంది. ఈ విస్తరణ వల్ల సరకు రవాణా రైళ్లకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, సిగ్నలింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్ పనులతో పాటు, విద్యుదీకరణ, కవచ్ పనులు ఇమిడి ఉన్నాయి. అనకాపల్లి-కొత్త వలస కొత్త బ్రాడ్ గ్రేజ్ లైన్కి ఈ ట్రాక్లను అనుసంధానం చేయనున్నారు. దక్షిణ కోస్తా పరిధిలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం రైల్వే డివిజన్ల ట్రాక్లో ఇది పెద్ద పురోగతికి కారణం కానుంది. ప్రీబిడ్ కాన్ఫరెన్స్ను డిసెంబర్ 23వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు.
2027 ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ వరకు టెండర్లు దాఖలు చేసేందుకు అనుమతిస్తారు. నాలుగు సంస్ధలతో కూడిన కన్సార్టియం కూడా ఈ పనులకు ఏకమొత్తంగా టెండర్ దాఖలుకు అవకాశం కల్పించారు. చెన్నయ్ - కోల్కతా ప్రధాన మార్గంలో ఉన్న ఈ ట్రాక్పై రైళ్ల రాకపోకల ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగింది. పెరిగిన ప్రయాణికుల రైళ్లకు తోడు సరకు రవాణా కూడా పెరగడంతో ట్రాక్లన్నీ చాలా రద్దీగా మారాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు ట్రాక్లు సరిపోవడం లేదు. మూడు, నాలుగు ట్రాక్లు అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మార్గాన్ని నిర్ణయించారు.