దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు బ్యాక్బోన్గా తెలంగాణ - అతిపెద్ద డివిజన్గా సికింద్రాబాద్
జోన్ నెట్వర్క్లో 55 శాతంపైగా ఇక్కడే - ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర - పాక్షికంగా కర్ణాటక, ఏపీ, ఎంపీ - జూన్ 1 నుంచి అమల్లోకి పునర్విభజన - కొత్త సరిహద్దులతో ప్రారంభమైన కార్యకలాపాలు
Published : June 3, 2026 at 9:02 AM IST
South Central Railway Zone Redivision : భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన దక్షిణ మధ్య రైల్వే (South Central Railway) జోన్ ఒక సరికొత్త రూపును సంతరించుకుంది. భౌగోళిక పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో, సరికొత్త సరిహద్దులు, నూతన వ్యూహాత్మక మార్పులతో ఈ జోన్ తన అధికారిక కార్యకలాపాలను జూన్ 1వ తేదీ నుంచి విజయవంతంగా ప్రారంభించింది.
పునర్విభజన తర్వాత కొత్త సరిహద్దు ప్రాంతాలతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎస్సీఆర్ జోన్ పరిధిలో మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాలు ఉండగా, రైల్వేట్రాక్ విస్తీర్ణం పరంగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఆ తర్వాత కర్ణాటక ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పరిధిలోని పాక్షిక ప్రాంతం జూన్ 1వ తేదీ నుంచి సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోకి వచ్చి చేరాయి.
మూడు గ్రూపులుగా విభజన : దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ మే నెలాఖరు వరకు 6,638 ట్రాక్ కిలోమీటర్లతో నడిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్ ఏర్పడటంతో గుంటూరు, విజయవాడ, గుంతకల్ డివిజన్లు అందులోకి వెళ్లిపోయాయి. అయితే పలు టెక్నికల్ సమస్యలతో గుంటూరు, గుంతకల్ డివిజన్లలో కొంత రైల్వే నెట్వర్క్ను సికింద్రాబాద్ డివిజన్లో కలిపారు. సికింద్రాబాద్ డివిజన్లో కొంత భాగం విజయవాడ డివిజన్లో కలిపారు. ఫలితంగా విభజన తర్వాత దక్షిణ మధ్య రైల్వే(సికింద్రాబాద్ కేంద్రం) 3,605.220 రూట్ కిలో మీటర్లలతో సోమవారం నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది. జోన్ పరిధిలో సెక్షన్లను ఎ,బి,సి,డిలు అనే నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు.
గ్రూప్-ఎ : కాజీపేట-మోటుమర్రి, బల్లార్ష-కాజీపేట, కాజీపేట దగ్గరలోని బైపాస్ ఇలా మూడు సెక్షన్లు ఇందులో ఉన్నాయి. మొత్తం రూట్ కిలో మీటర్లు 391.300, రన్నింగ్ కిలో మీటర్లు 1,130.695గా ఉంది.
గ్రూప్-బి : సికింద్రాబాద్-వాడి, పగిడిపల్లి-విష్ణుపురం, కాజీపేట-సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్-ఫలక్నుమా-డోన్, సికింద్రాబాద్-బొల్లారం-ముద్కేడ్ సహా ఎనిమిది సెక్షన్లను ఇందులో పెట్టారు. మొత్తం రూట్ కిలో మీటర్లు 1,465.060, రన్నింగ్ కిలో మీటర్లు 2,175.013గా ఉంది.
గ్రూప్-సి : కాజీపేట-హసన్పర్తి బైపాస్ లైన్ను ఇందులో చేర్చారు.
గ్రూప్-డి : వికారాబాద్-పర్లి, పెద్దపల్లి-కరీంనగర్, భద్రాచలంరోడ్-మణుగూరు, మనోహరాబాద్-సిద్దిపేట సహా 35 సెక్షన్లను గ్రూప్-డీలో చేర్చారు. మొత్తం ట్రాక్ రూట్ కిలో మీటర్లు 1,681.950 కాగా రన్నింగ్ కిలో మీటర్లు 1,717.519గా నిర్ణయించారు.
సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి ఉద్యోగులు : దక్షిణ కోస్తా జోన్ (South Coast Railway) పరిపాలన వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు రైల్వే బోర్డు జనరల్ మేనేజర్, ప్రిన్సిపల్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ పోస్టుల్లో మే నెలలో సంబంధిత అధికారులను నియమించింది. దక్షిణ కోస్తా జోన్కు 128 గెజిటెడ్, 1,100 నాన్గెజిటెడ్ అధికారుల పోస్టులను రైల్వేబోర్డు మంజూరు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్(సికింద్రాబాద్) నుంచి కొత్త జోన్(విశాఖపట్నం)కు పోస్టులు భారీగా బదిలీ అయ్యాయి. 35 గెజిటెడ్, 980 నాన్గెజిటెడ్ పోస్టులను రైల్వే బోర్డు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. మిగతా పోస్టులు సమీపంలోని ఇతర జోన్ల నుంచి బదిలీ చేసే ప్రక్రియను కూాడా చేపట్టింది. కాగా దక్షిణ కోస్తా జోన్లో 30 మంది గెజిటెడ్, 300 పైచిలుకు నాన్గెజిటెడ్ అధికారులు విధుల్లో చేరినట్లు రైల్వేవర్గాల అధికారికంగా తెలిపాయి.
సౌత్ కోస్ట్ జోన్ : గుంతకల్లు, గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్లతో పాటు కొత్తగా వాల్తేరు డివిజన్ స్థానంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన విశాఖపట్నం డివిజన్తో కలిపి మొత్తం నాలుగు డివిజన్లతో కొత్తగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే (South Coast Railway) జోన్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది.
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