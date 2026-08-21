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కొత్త రైళ్లు ప్రవేశపెట్టండి - ఉన్న రైళ్లకు అదనపు స్టాపేజీలు ఇవ్వండి : కేంద్ర రైల్వే జీఎంను కోరిన ఎంపీలు

కేంద్ర రైల్వే జీఎం దృష్టికి రైల్వే సమస్యలను తీసుకెళ్లిన ఎంపీలు - కాజీపేట డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరిన అన్ని పార్టీల ఎంపీలు - పాండురంగాపురం నుంచి భద్రాచలానికి రైల్వే లింక్ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి

South Central Railway MPs
South Central Railway MPs (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 2:08 PM IST

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South Central Railway MPs : అమృత్ భారత్ స్టేషన్ల అభివృద్ది పనులు నత్తనడకన కొనసాగుతున్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని ఎంపీలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జోన్‌లో డిమాండ్​కు అనుగుణంగా కొత్త రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని, ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్లకు అదనపు స్టాపేజీలను ఏర్పాటు చేయాలని, కొన్ని రైళ్లను పొడిగించాలని కేంద్ర రైల్వే జీఎంను కోరారు. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని, ఆ దిశగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి : రాష్ట్రంలో రైల్వే శాఖలో ఉన్న సమస్యలన్నీ కేంద్ర రైల్వే జీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు రాష్ట్రంలోని ఎంపీలు తెలిపారు. రోడ్డు అండర్ బ్రిడ్జిలు, రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణం, కొత్త రైల్వే లైన్ల నిర్మాణం, కొత్త రైళ్లను ప్రవేశపెట్టడం, ప్రస్తుతం ఉన్న రైళ్లకు అదనపు స్టాపేజీలను ఏర్పాటు చేయడం, రైళ్లను పొడిగించడం, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించాలని ఎంపీలు జీఎంను కోరారు. నిర్దేశిత గడువులోగా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు, జోన్ చేపట్టిన వివిధ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలన్నారు.

దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోకి వచ్చే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులతో సికింద్రాబాద్‌లోని రైల్ నిలయంలో సమన్వయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డితో పాటు 15 మంది పార్లమెంటు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

జీఎం దృష్టికి మహబూబ్​నగర్​ రైల్వే లైన్ పనులు : కాజీపేట డివిజన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని అన్ని పార్టీల ఎంపీలందరు కలిసి కోరినట్లు ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ స్పష్టం చేశారు. కొవిడ్ తర్వాత ఆగిపోయిన ఆర్​యూబీ, ఆర్​వోబీ పనులపై ప్రధానంగా సమీక్ష జరిగిందన్నారు. మహబూబ్​నగర్​లో నూతన రైల్వే లైన్ పనులను జీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని ఎంపీ డీకే అరుణ పేర్కొన్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా రాష్ట్రంలో బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గాలపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని ఎంపీ రఘునందన్‌ రావు తెలిపారు. పశ్చిమ వైపు ఈదుల నాగులపల్లిలో టెర్మినల్, రైల్వే కనెక్టివిటీ, రైలు మార్గాలు పెంచాలని జీఎంకు విజ్ఞప్తి చేశామన్నారు.

అమృత్ భారత్ స్టేషన్ల అభివృద్ది పనులపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంపీల అసంతృప్తి (ETV)

తెలంగాణ మరో కొత్త రైల్వే రీజియన్​ కావాలి. వరంగల్​ జిల్లా కాజీపేటలో ఒక జంక్షన్​ ఉన్నట్టు, కాజీపేటలోనూ ఒక డివిజన్​ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని సౌత్ సెంట్రల్​ రైల్వే జీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. - రఘునందన్‌ రావు, బీజేపీ ఎంపీ

భద్రాచలానికి సరైన రైలు కనెక్టివిటీ లేదన్న ఎంపీ : వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న భద్రాచలానికి ఇప్పటికీ సరైన రైలు కనెక్టివిటీ లేదని ఎంపీ వద్దిరాజు రవించంద్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. కొత్తగూడెం రూట్‌లో భద్రాచలం పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే స్టేషన్‌తో ప్రయోజనం లేదన్నారు. పాండురంగాపురం నుంచి భద్రాచలానికి రైల్వే లింక్ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గాజులమడుగు నుంచి నేరుగా రైల్వే లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. భద్రాచలంలో రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే ఐదు రాష్ట్రాలకు రైల్వే కనెక్టివిటీ పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. రైల్వే లైన్‌తో ఆదివాసీలు, వెనుకబడిన ప్రాంతాల ప్రజలకు మరింత ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు.

దక్షిణ మద్య రైల్వేలో రూ.24,210.179 కోట్ల వ్యయంతో 1,481 కిలోమీటర్ల న్యూలైన్, డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉన్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. ప్రయాణీకుల సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలు, స్టేషన్లు, రైళ్లలో పరిశుభ్రత మొదలైన అంశాలకు సంబంధించి దక్షిణ మధ్య రైల్వే పనితీరు గురించి ఎంపీలకు జీఎం వివరించారు. ఎంపీలు తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన సమస్యల పరిష్కార దిశగా ముందుకెళ్తామని తెలిపారు.

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TAGGED:

AMRIT BHARAT STATION DEVELOPMENT
దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంపీల అసంతృప్తి
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