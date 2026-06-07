అరుణాచలానికి కొత్త రైళ్లు - ఆధ్యాత్మిక యాత్ర మరింత ఈజీ
దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక, రెగ్యులర్ రైళ్లు - ప్రత్యేక రైళ్లతో 15 గంటల్లోనే ప్రయాణం - హైదరాబాద్కు తూర్పున ఉన్న ప్రాంతాలకు ప్రయాణం సులభతరం
Published : June 7, 2026 at 6:50 PM IST
New trains to Arunachalam : తమిళనాడులో ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం 'అరుణాచలం'. అక్కడ కొలువుదీరిన మహాశివుడిని దర్శించుకోవాలని శివ భక్తులు ఎంతగానో కోరుకుంటారు. కానీ రైళ్ల అందుబాటు సరిగ్గా లేకపోవడం, ఎక్కువ గంటలు ప్రయాణం చేయడంతో చాలా మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వీటన్నింటికి చెక్ పెట్టేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక, రెగ్యులర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోని తెలుగు ప్రజలు ఎంతగానో ఆరాధించే తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం దర్శినం ఎంతగా ఎదురు చూస్తారో, అరుణాచల క్షేత్రాన్ని సందర్శనం కోసం అంతే పరితపిస్తుంటారు. హైదరాబాద్ నుంచి అరుణాచలం వెళ్లే భక్తుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి టెర్మినల్ నుంచి ప్రత్యేక, రెగ్యులర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుతం చర్లపల్లిస్టేషన్ అభివృద్ధి, అక్కడి నుంచి వెళ్లే రైళ్లతో భక్తులకు అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతున్నాయి.
గతంలో రైళ్లు ఇలా ఉండేవి : అప్పట్లో సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, కాచిగూడ నుంచి అరుణాచలానికి వెళ్లే రైళ్లు అందుబాటులో లేవు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు మొదట తిరుపతి, చెన్నై లేదా బెంగళూరు వెళ్లేవారు. అక్కడి నుంచి బస్సు లేదా లోకల్ రైళ్లల్లోనే అరుణాచలం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. దీనివల్ల ఎక్కువగా డబ్బు, సమయం వృథా అయ్యేవి.
వారానికి ఒకసారి నడిచే రైళ్లలో టికెట్ల ఇబ్బంది : కొన్ని రైళ్లు వారానికి ఒకసారి మాత్రమే నడిచేవి. అవి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు. కాచిగూడ నుంచి మధురై, కాచిగూడ నుంచి నాగర్కోయిల్ వరకు ప్రత్యేకంగా రైళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. దీనివల్ల 'పౌర్ణమి గిరిప్రదక్షిణ' చేసే సమయాల్లో టికెట్లు దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. దీంతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి స్టేషన్ నుంచి అరుణాచలం మీదుగా చర్లపల్లి నుంచి తిరుచిరాపల్లి ఎక్స్ప్రెస్, హైదరాబాద్ నుంచి కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల తిరుపతి, అరుణాచలం, శ్రీరంగం క్షేత్రాలను సందర్శించే సువర్ణావశం లభిస్తుంది.
హైదరాబాద్లోని ఈ ప్రాంతాలకు సులభతరం : చర్లపల్లి నుంచి వెళ్లే ప్రత్యేక రైళ్లు సుమారుగా 15 గంటల్లోనే అరుణాచలానికి చేరుకుంటున్నాయి. పాత కనెక్టింగ్ మార్గాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గింది. తక్కువ కాలంలోనే అరుణాచలాన్ని చేరుకోగలుగుతున్నారు. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ స్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. హైదరాబాద్కు తూర్పున ఉన్న ఉప్పల్, ఈసీఐఎల్, ఎల్బీనగర్, మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి అరుణాచలం లాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు మరింత సులభతరం అవుతాయి.
అరుణాచలం టూ రామేశ్వరం టూర్ ప్యాకేజీ : దేశంలో చూడదగ్గ ప్రదేశాల్లో అరుణాచలం ఒకటి. ఆలయాలతో పాటుగా ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా ప్రదేశాలుంటాయి. తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలను చూడడానికి ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైలు ద్వారా 'దివ్య దక్షిణయాత్ర విత్ అరుణాచలం' పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీని తీసుకువచ్చింది. ఇందులో మొత్తం 9 రోజుల ప్యాకేజీ ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీ ద్వారా తమిళనాడులోని పుణ్యక్షేత్రాలోపాటుగా వివిధ ప్రదేశాలను దర్శించే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రధాన క్షేత్రాలైన అరుణాచలం, చిదంబరం, తంజావుర్, తిరుచ్చి, రామేశ్వరం, మధురై, కన్యాకుమారి వంటివి చూడవచ్చు. ఈ రైళ్లు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట రైల్వేస్టేషన్లలో రైలు ఎక్కవచ్చు. టూర్ పూర్తయ్యాక ఆయా స్టేషన్లలో దిగవచ్చు.
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టీజీఎస్ఆర్టీసీ కార్తిక మాసం స్పెషల్ - అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షణకు ప్రత్యేక బస్సు - ఎక్కడి నుంచో తెలుసా?