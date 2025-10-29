'మొంథా' ఎఫెక్ట్ : 127 రైళ్లను రద్దు చేసిన ద.మ.రైల్వే - 14 దారి మళ్లింపు
Published : October 29, 2025 at 12:12 PM IST
Trains Cancelled Due to Cyclone Montha Effect : మొంథా తుపాను, వర్షాల కారణంగా పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. ఇందులో 127 రైళ్లను తాత్కాలికంగా రద్దు చేయగా, మరో 14 రైళ్లను దారి మళ్లించింది. ఫలక్నుమా, ఈస్ట్ కోస్ట్, గోదావరి, విశాఖ, నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్లు రద్దు అయ్యాయి. వర్షాల కారణంగా పలుచోట్ల రైల్వేస్టేషన్లలో ఎక్కడికక్కడే రైళ్లు నిలిచిపోయాయి.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో డోర్నకల్ రైల్వేస్టేషన్లో రైలు పట్టాలపై వరద నీరు భారీగా చేరింది. పట్టాలు మునిగిపోవడంతో డోర్నకల్లో గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచిపోయింది. అలాగే గుండ్రాతిమడుగులో కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ను నిలిపివేశారు. కొండపల్లిలో సాయినగర్ షిర్డీ ఎక్స్ప్రెస్ను ఆపేశారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని పలు స్టేషన్లలో 12 గూడ్స్ రైళ్లు తుపాను ఎఫెక్ట్ దాటికి నిలిచిపోయాయి. కాజీపేట-విజయవాడ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఇవాళ విశాఖపట్టణం నుంచి లింగంపల్లికి వచ్చే జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది.
హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే బస్సులు రద్దు : తుపాను ప్రభావం హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వెళ్లే బస్సు సర్వీసులపై పడింది. తుపాను తీవ్రత అధికంగా ఉన్న విశాఖపట్టణం, అమలాపురం, కాకినాడ, ఒంగోలు వెళ్లే 30 బస్సులను మంగళవారం సాయంత్రానికి ఆర్టీసీ రద్దు చేసింది. రాత్రి, తెల్లవారుజామున బయల్దేరే బస్సులను కూడా రద్దు చేసింది. విజయవాడకు వెళ్లే బస్సుల విషయంలోనూ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు.