రైలు వినియోగదారుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రకటన - అందుబాటులోకి రానున్న రైల్ పార్శిల్ యాప్ - మొట్ట మెదటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ డివిజన్లోనే అమలు
Published : February 24, 2026 at 4:31 PM IST
SCR Lunching Rail Parcel App : రైలు వినియోగదారులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త ప్రకటించింది. సులభంగా ఇంటి వద్దకే పార్శిల్ బుకింగ్, డెలివరీని అందించాలని నిర్ణయించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో వినియోగదారుల కోసం ఈ రైల్ పార్శిల్ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. భారతీయ రైల్వేలలో మొట్టమొదటిదిగా దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను హైదరాబాద్ డివిజన్లో అమలు చేయనున్నారు. ఇంతకీ ఈ యాప్ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? యాప్ పని తీరు ఎలా ఉంటుంది? ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైల్వే పార్శిల్ యాప్ రేపే ప్రారంభం : భారతీయ రైల్వేలలో రైళ్ల ద్వారా పార్శిల్లను రవాణా చేయడానికి ఎంచుకునే కస్టమర్లకు డోర్ టు డోర్ డెలివరీ పార్శిల్ బుకింగ్, డెలివరీ సేవలను అందించే లక్ష్యంతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే రైల్ పార్శిల్ యాప్ను రూపొందించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్లోని రైల్ నిలయం ఆడిటోరియంలో రైల్ పార్శిల్ లాజిస్టిక్స్ పై ఈ నెల 25వ తేదీన ఒక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై యాప్ను ఆవిష్కరిస్తారు. దీంతో పాటు దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో ఫ్రైట్ లాజిస్టిక్స్ మార్కెట్పై అధ్యయనం చేపట్టడానికి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐఐఎమ్), బెంగళూరుతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఏంఓయూ)పై సంతకం చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ యాప్ ద్వారా సరుకులు : భారతీయ రైల్వేలలో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని హైదరాబాద్ డివిజన్లో ప్రారంభించనున్నారు. రైల్ పార్శిల్ యాప్ అనేది ఫస్ట్ మైల్ పాయింట్ (పికప్ పౌయింట్), మిడ్ మైల్ (రైల్వే ద్వారా రవాణా), లాస్ట్ మైల్ పాయింట్ (డెలివరీ పాయింట్) సేవలను ఏకీకృత ప్లాట్ఫామ్గా అనుసంధానించే సమగ్ర డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఇది పార్శిల్స్ కదలికను సులభంగా, వేగంగా వినియోగదారులకు మరింత పారదర్శకంగా అందించేలా చేస్తుంది. ఈ యాప్ కొత్త తరానికి నాంది పలుకుతు రైల్ పార్శల్ యాప్ ద్వారా సరుకులను బుకింగ్ చేయడానికి అలాగే ట్రాక్ చేయడానికి, నిర్వహించడానికి వన్-స్టాప్ వేదికగా మారనున్నట్లు అని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. పరిశ్రమ, వ్యక్తులు, వ్యాపారాలు, లాజిస్టిక్స్ భాగస్వాములందరిని డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థ కిందకు తీసుకురావడానికి ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా ఎండ్-టు-ఎండ్ రవాణా, సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
డోర్స్టెప్ పికప్ నుంచి డోర్స్టెప్ డెలివరీ : వినియోగదారుల నుంచి ఆన్లైన్ బుకింగ్, డిజిటల్ చెల్లింపులు (ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్లు, యూపీఐ) ద్వారా అన్ని స్వీకరిస్తారు. రైల్వే పార్శిల్ ద్వారా ట్రాకింగ్ ఎక్కడుంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. డోర్స్టెప్ పికప్ నుంచి డోర్స్టెప్ డెలివరీ వరకు సజావుగా ఎండ్-టు-ఎండ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. పార్శిల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రతి దశలో కస్టమర్ల మొబైల్ నంబర్కు ఆటోమేటెడ్ సందేశాలు పంపుతుంది.
ప్రస్తుతం పార్శిల్ కోసం వెబ్ సైట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే :
- ముందుగా parcel.indianrail.gov.in ను సందర్శించండి.
- యూజర్ ఐడీ క్రియేట్ చేసుకుని రిజిస్టర్ అవ్వండి.
- ఆ తర్వాత బుక్ పాకేట్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, ముందు సెండర్, రిసీవర్ వివరాలతో పాటు ఆ వస్తువు ఏ రకం, ఎంత బరువు ఉంటుంది అనే వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- డెలివరీ అడ్రస్ ఎంపిక చేసుకుని ఆ తర్వాత పార్శిల్ ఛార్జీలను ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
- బుకింగ్ రసీదు ప్రింట్ తీసుకుని, పార్శల్తో పాటు స్టేషన్కు వెళ్లండి.
ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ ఇలా :
- ప్యాక్ చేసిన పార్శిల్తో మీ సమీపంలోని రైల్వే పార్శిల్ ఆఫీసుకు వెళ్లండి.
- అక్కడ దొరికే ఫార్వార్డింగ్ నోట్ నింపి ఇవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత పార్శిల్ బరువు ఆధారంగా ఛార్జీలను అక్కడే చెల్లించి రసీదు తీసుకోండి.
