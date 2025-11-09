ETV Bharat / state

శబరిమలకు స్పెషల్​ ట్రైన్స్​ - నేటి నుంచే రిజర్వేషన్లు చేసుకోవచ్చు

రద్దీ దృష్ట్యా శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటుచేసిన ద.మ.రైల్వే - కాకినాడ, నాందేడ్, చర్లపల్లి స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరనున్న ప్రత్యేక రైళ్లు - ప్రత్యేక రైళ్లకు నేటి నుంచి రిజర్వేషన్లకు అవకాశం

Special Trains to Sabarimala
Special Trains to Sabarimala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 7:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Trains to Sabarimala : శబరిమలకు వెళ్లి అయ్యప్పస్వామిని దర్శించే భక్తులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. రద్దీ దృష్ట్యా శబరిమలకు 54 ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. కాకినాడ, నాందేడ్​, చర్లపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు బయలుదేరనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్లకు నేటి నుంచి రిజర్వేషన్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అవకాశం కల్పించింది. ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు స్టేషన్ల మీదుగా శబరిమలకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు వెళ్లనున్నాయి. జనవరి 20 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెబ్​సైట్​లో లభ్యం కానున్నాయి.

TAGGED:

SABARIMALA DEVOTEES
SABARIMALA TRAINS
శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు
SPECIAL TRAINS TO SABARIMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.