శబరిమలకు స్పెషల్ ట్రైన్స్ - నేటి నుంచే రిజర్వేషన్లు చేసుకోవచ్చు
రద్దీ దృష్ట్యా శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటుచేసిన ద.మ.రైల్వే - కాకినాడ, నాందేడ్, చర్లపల్లి స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరనున్న ప్రత్యేక రైళ్లు - ప్రత్యేక రైళ్లకు నేటి నుంచి రిజర్వేషన్లకు అవకాశం
Published : November 9, 2025 at 7:39 AM IST
Special Trains to Sabarimala : శబరిమలకు వెళ్లి అయ్యప్పస్వామిని దర్శించే భక్తులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. రద్దీ దృష్ట్యా శబరిమలకు 54 ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. కాకినాడ, నాందేడ్, చర్లపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు బయలుదేరనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్లకు నేటి నుంచి రిజర్వేషన్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అవకాశం కల్పించింది. ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు స్టేషన్ల మీదుగా శబరిమలకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు వెళ్లనున్నాయి. జనవరి 20 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెబ్సైట్లో లభ్యం కానున్నాయి.