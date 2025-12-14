Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లలో అడ్వాన్స్​ టికెట్ బుకింగ్ మొదలైంది

సంక్రాంతికి వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్న ద.మ రైల్వే - ఇవాళ ఉదయం 8 గంటల నుంచే బుకింగ్ ప్రారంభం - తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య 41 స్పెషల్ ట్రైన్లు

SPL TRAINS FOR SANKRANTI FESTIVAL
SPL TRAINS FOR SANKRANTI FESTIVAL (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Advance Ticket Booking Started for Sankranti Special Trains : సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. మూడు మాసాల ముందే రైళ్లలో టికెట్​లు బుకింగ్ అయిపోవడంతో చాాలా మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పందించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అదనంగా 41 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. ఈ మేరకు వివరాలను సీపీఆర్వో ఏ. శ్రీధర్​ వెల్లడించారు. ఏయే రోజుల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి? ఏ మార్గాల్లో ఉన్నాయి? తదితర వివరాలను ఆయన తెలిపారు.

ఎంతో మంది ప్రయాణికులు ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే శనివారం ప్రకటించింది. ఈ ట్రైన్లకు సంబంధించిన ముందస్తు రిజర్వేషన్లు ఇవాళ్టి (ఆదివారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఏ.శ్రీధర్‌ వెల్లడించారు. వీటిలో అధికశాతం రైళ్లు సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ల నుంచి కాకినాడకు, నర్సాపూర్‌కు, తిరుపతికి ఉన్నాయి. ఈ ట్రైన్లన్నీ జనవరి 8వ తేదీ నుంచి 20 వరకు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కింద పట్టికలో ఉంది.

ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే :

తేదీ రైలువివరాలు
జనవరి 8 తేదీనకాకినాడ-వికారాబాద్‌(07263)
జనవరి 9వ తేదీవికారాబాద్‌-కాకినాడ(07264)
జనవరి 10వ తేదీకాకినాడ-సికింద్రాబాద్‌(07279)
జనవరి 11వ తేదీసికింద్రాబాద్‌-కాకినాడ(07280)
జనవరి 9, 11, 13 తేదీల్లోసికింద్రాబాద్‌-కాకినాడ(07261)
జనవరి 10, 12 తేదీల్లోకాకినాడ-సికింద్రాబాద్‌(07262)
10, 12 తేదీల్లోవికారాబాద్ - కాకినాడ (07271)
జనవరి 9నతిరుపతి-వికారాబాద్‌(07265)
జనవరి 11నకాకినాడ-వికారాబాద్‌(07272)
జనవరి 12నసికింద్రాబాద్‌-కాకినాడ(07273)

మరిన్ని రైళ్ల వివరాలు ఇవే :

  • 10, 12 తేదీల్లో - వికారాబాద్‌-కాకినాడ(07271)
  • 11వ తేదీన కాకినాడ-వికారాబాద్‌(07272)
  • 12వ తేదీన సికింద్రాబాద్‌-కాకినాడ(07273)
  • 17 తేదీన కాకినాడ-లింగంపల్లి(07261)
  • 18 తేదీలో వికారాబాద్‌-కాకినాడ(07262)
  • 18న కాకినాడ-వికారాబాద్‌(07255)
  • 19న వికారాబాద్‌-కాకినాడ(07266)
  • 19న కాకినాడ-వికారాబాద్‌(07261)
  • 20న వికారాబాద్‌-కాకినాడ(07262)

అదనంగా మరికొన్ని రైళ్లు : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరికొన్ని రైళ్లను కూడా ప్రకటించింది. ఆ వివరాలిలా. వికారాబాద్‌-నర్సాపూర్‌(07244) 9, 11వ తేదీల్లో నడుస్తుంది. నర్సాపూర్‌-వికారాబాద్‌(07245) 10న నర్సాపూర్‌-సికింద్రాబాద్‌(07246) 12వ తేదీన నడపనున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే వెల్లడించింది. సికింద్రాబాద్‌-నర్సాపూర్‌(07247) 9, 13వ తేదీన నర్సాపూర్‌-వికారాబాద్‌(07248/07250/07254) 9-13వ తేదీ వరకు వికారాబాద్‌-నర్సాపూర్‌ (07249/(07251/(07253) 10-12 వరకు నర్సాపూర్‌-లింగంపల్లి (07257/0725/07259) 17-19 వరకు వికారాబాద్‌-నర్సాపూర్‌ (07258) 18, 20వ తేదీల్లో నడపనున్నట్లుగా వెల్లడించింది.

వీక్లీ స్పెషల్​ రైళ్ల పొడిగింపు : పలు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే తెలిపింది. సికింద్రాబాద్‌-అనకాపల్లి (ట్రైన్​ నం.07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్‌(నం.07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19వ తేదీల్లో హైదరాబాద్‌-గోరఖ్‌పుర్‌(నం.07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్‌పుర్‌-హైదరాబాద్‌(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని ద.మ రైల్వే తెలిపింది. మరోవైపు రైల్వే స్టేషన్లలో స్లీపింగ్ పాడ్స్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఈ సేవలను ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకోవచ్చని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ వెల్లడించారు.

సంక్రాంతి పండక్కి ఎలా వెళ్లేది దేవుడా! - హైదరాబాద్​ టూ విశాఖ రూ.8000

సంక్రాంతికి వెళ్లేవారికి గుడ్​న్యూస్ - స్పెషల్ ట్రైన్లలో రేపటి నుంచే అడ్వాన్స్​ బుకింగ్

TAGGED:

SPECIAL TRAINS FOR SANKRANTI
SC RAILWAY ANNOUNCES SPL TRAINS
SPECIAL TRAINS FOR PONGAL FESTIVAL
సంక్రాంతికి ప్రత్యేక రైళ్లు
SPL TRAINS FOR SANKRANTI FESTIVAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.