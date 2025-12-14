సంక్రాంతి ప్రత్యేక రైళ్లలో అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్ మొదలైంది
సంక్రాంతికి వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్న ద.మ రైల్వే - ఇవాళ ఉదయం 8 గంటల నుంచే బుకింగ్ ప్రారంభం - తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య 41 స్పెషల్ ట్రైన్లు
Published : December 14, 2025 at 8:34 AM IST
Advance Ticket Booking Started for Sankranti Special Trains : సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. మూడు మాసాల ముందే రైళ్లలో టికెట్లు బుకింగ్ అయిపోవడంతో చాాలా మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పందించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అదనంగా 41 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. ఈ మేరకు వివరాలను సీపీఆర్వో ఏ. శ్రీధర్ వెల్లడించారు. ఏయే రోజుల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి? ఏ మార్గాల్లో ఉన్నాయి? తదితర వివరాలను ఆయన తెలిపారు.
ఎంతో మంది ప్రయాణికులు ఎప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే శనివారం ప్రకటించింది. ఈ ట్రైన్లకు సంబంధించిన ముందస్తు రిజర్వేషన్లు ఇవాళ్టి (ఆదివారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి ప్రారంభమైందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఏ.శ్రీధర్ వెల్లడించారు. వీటిలో అధికశాతం రైళ్లు సికింద్రాబాద్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ల నుంచి కాకినాడకు, నర్సాపూర్కు, తిరుపతికి ఉన్నాయి. ఈ ట్రైన్లన్నీ జనవరి 8వ తేదీ నుంచి 20 వరకు ఉన్నాయి. ఆయా ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కింద పట్టికలో ఉంది.
ప్రత్యేక రైళ్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే :
|తేదీ
|రైలువివరాలు
|జనవరి 8 తేదీన
|కాకినాడ-వికారాబాద్(07263)
|జనవరి 9వ తేదీ
|వికారాబాద్-కాకినాడ(07264)
|జనవరి 10వ తేదీ
|కాకినాడ-సికింద్రాబాద్(07279)
|జనవరి 11వ తేదీ
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07280)
|జనవరి 9, 11, 13 తేదీల్లో
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07261)
|జనవరి 10, 12 తేదీల్లో
|కాకినాడ-సికింద్రాబాద్(07262)
|10, 12 తేదీల్లో
|వికారాబాద్ - కాకినాడ (07271)
|జనవరి 9న
|తిరుపతి-వికారాబాద్(07265)
|జనవరి 11న
|కాకినాడ-వికారాబాద్(07272)
|జనవరి 12న
|సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07273)
మరిన్ని రైళ్ల వివరాలు ఇవే :
- 10, 12 తేదీల్లో - వికారాబాద్-కాకినాడ(07271)
- 11వ తేదీన కాకినాడ-వికారాబాద్(07272)
- 12వ తేదీన సికింద్రాబాద్-కాకినాడ(07273)
- 17 తేదీన కాకినాడ-లింగంపల్లి(07261)
- 18 తేదీలో వికారాబాద్-కాకినాడ(07262)
- 18న కాకినాడ-వికారాబాద్(07255)
- 19న వికారాబాద్-కాకినాడ(07266)
- 19న కాకినాడ-వికారాబాద్(07261)
- 20న వికారాబాద్-కాకినాడ(07262)
అదనంగా మరికొన్ని రైళ్లు : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరికొన్ని రైళ్లను కూడా ప్రకటించింది. ఆ వివరాలిలా. వికారాబాద్-నర్సాపూర్(07244) 9, 11వ తేదీల్లో నడుస్తుంది. నర్సాపూర్-వికారాబాద్(07245) 10న నర్సాపూర్-సికింద్రాబాద్(07246) 12వ తేదీన నడపనున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే వెల్లడించింది. సికింద్రాబాద్-నర్సాపూర్(07247) 9, 13వ తేదీన నర్సాపూర్-వికారాబాద్(07248/07250/07254) 9-13వ తేదీ వరకు వికారాబాద్-నర్సాపూర్ (07249/(07251/(07253) 10-12 వరకు నర్సాపూర్-లింగంపల్లి (07257/0725/07259) 17-19 వరకు వికారాబాద్-నర్సాపూర్ (07258) 18, 20వ తేదీల్లో నడపనున్నట్లుగా వెల్లడించింది.
వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల పొడిగింపు : పలు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా ద.మ రైల్వే తెలిపింది. సికింద్రాబాద్-అనకాపల్లి (ట్రైన్ నం.07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్(నం.07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19వ తేదీల్లో హైదరాబాద్-గోరఖ్పుర్(నం.07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్పుర్-హైదరాబాద్(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని ద.మ రైల్వే తెలిపింది. మరోవైపు రైల్వే స్టేషన్లలో స్లీపింగ్ పాడ్స్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి వచ్చిందని ఈ సేవలను ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకోవచ్చని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
