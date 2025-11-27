లోకో పైలెట్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ - దేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచి కేంద్రాల్లో ఒకటి మన రాష్ట్రంలోనే
నిజంగా రైలు నడుపుతున్నట్లే అనిపించే అత్యాధునిక సిమ్యులేటర్- ఈటీసీసీలో అత్యాధునిక శిక్షణ, మెలకువలు నేర్పేది రైల్వేలో సుదీర్ఘకాలం అనుభవం ఉన్నవాళ్లే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:24 AM IST
Electric Traction Training Center (ETCC) Satyanarayanapuram : నిత్యం కోట్లాది మంది రైలు ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో డ్రైవర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకం. కళ్లు ఆర్పకుండా నిత్యం అప్రమత్తతతో వ్యవహరిస్తూ రైళ్లు నడుపుతారు లోకో పైలెట్లు (రైలు డ్రైవర్లు). ప్రమాదాలు జరగకుండా వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చే కేంద్రం ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్(ఈటీసీసీ) కృష్ణా జిల్లాలోని సత్యనారాయణపురంలో ఉంది. దేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాటిల్లో ఇది ఒకటిగా ఘనత సాధించింది. 1979 సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైంది.
సుమారు ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఏటా 4 వేల మందికిపైగా లోకోపైలెట్లు, సహాయ లోకోపైలెట్లు, సాంకేతిక సిబ్బంది తర్ఫీదు పొందుతారు. గూడ్స్ నుంచి ప్రయాణికుల రైళ్లకు అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు, డీజిల్ ఇంజిన్ నుంచి లోకో ఇంజిన్ల వైపు మారినప్పుడు తప్పనిసరిగా శిక్షణ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బ్యాచ్ల వారీగా ఏడాది పొడవునా ఇక్కడ శిక్షణార్థులు ఉంటారు. వీరిలో ఆర్ఆర్బీ ద్వారా సహాయ లోకోపైలెట్లుగా ఎంపికైనా వారితో పాటు పదోన్నతులు పొందిన వారు ఉంటారు.
ప్రయాణికుల భద్రతకే ప్రాధాన్యం : ఈ సెంటర్లో ప్రయాణికుల భద్రతే ప్రాధాన్యంగా శిక్షణ ఉంటుంది. ఇంజిన్లలో తలెత్తే 120 రకాల మరమ్మతులపై శిక్షణలో భాగంగా వారికి అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రయాణంలో ఎదురుగా ఉన్న సిగ్నల్ వ్యవస్థ, లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్లు, పొగ మంచు ఉన్నప్పుడు రైలు ఎలా నడపాలి, వాతావణం సరిగా లేకపోతే ఎలా వ్యవహరించాలనే పూర్తి మెలుకువలు వారికి నేర్పిస్తారు. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు స్పందించే తీరు, అనుకోని విధంగా రైల్లో మంటలు చెలరేగినప్పుడు వాటిని ఆర్పడం, ఎదురుగా వస్తున్న రైళ్లను గమనించడం వంటివి నేర్పిస్తారు. ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా తాజా విశేషాలను ఎప్పటికప్పుడు లోకో పైలెట్లకు తెలియజేస్తారు. మహిళా లోకోపైలెట్ల సంఖ్య ఇటీవల గణనీయంగా పెరిగింది.
- అత్యుత్తమ శిక్షణ, నిర్వహణకు గత ఐదేళ్లుగా ఈటీసీసీ రైల్వే బోర్డు, జీఎం అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది.
రైల్వేలో సుదీర్ఘకాలం ఆనుభవం ఉన్నవాళ్లే అధ్యాపకులు : దీనిలో భాగంగా నాలుగు విభాగాలుగా శిక్షణ ఉంటుంది. ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, లోకో ఇంజిన్ల మరమ్మతులు, ఏవైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఆ మార్గాల పునరుద్ధరణ, సాంకేతిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. నిపుణులైన అధ్యాపకులు ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఉన్నారు. వీరంతా గతంలో రైల్వేలో సుదీర్ఘకాలం పని చేసి ప్రతిభ కనబర్చినవారేనని కేంద్రంలోని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. తొలుత కంపూటర్ల ద్వారా బోధన ఉంటుంది.
వేలాది పుస్తకాలతో ప్రత్యేకంగా ఒక గ్రంథాలయం ఉంది. పరీక్షలన్నీ ఆన్లైన్ విధానంలోనే ఉంటాయి. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అత్యాధునిక సిమ్యులేటర్(రైలు ఇంజిన్) ఉంది. ఇది నిజమైన రైలు ఇంజిన్ను పోలి ఉంటుంది. రైలు నిజంగా నడుపుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. కోట్లాది రూపాయలు విలువచేసే ఈ సిమ్యులేటర్లను ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా నుంచి రప్పించారు. ప్రత్యేక విద్యుత్తు లైను, సబ్స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
