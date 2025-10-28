'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు
కోస్తా ప్రాంత జిల్లాలకు వెళ్లే పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన రైల్వేశాఖ - తుపాను దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు ద.మ. రైల్వే కీలక సూచనలు - ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లలో హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 12:56 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 1:25 PM IST
Several Trains Cancelled in Andhra Pradesh : మొంథా తుపాను దృష్ట్యా ప్రయాణికుల భద్రత కోసం రైల్వేశాఖ విస్తృత చర్యలు తీసుకుంటోంది. ముందస్తుగా కోస్తా ప్రాంతాల జిల్లాలకు వెళ్లే పలు రైళ్లు రైళ్లు రద్దు చేసింది. ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఈరోజు నడిచే 70 రైళ్లు రద్దయ్యాయి. బుధవారం నడిచే 36 రైళ్లు, ఈ నెల 30న నడిచే 1 రైలును రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖ, గుంటూరు మీదుగా నడిచే పలు రైళ్లు రద్దు చేశారు.
దారి మళ్లింపు: కాకినాడ, తెనాలి, రేపల్లె, మార్కాపురం, మచిలీపట్నం, నర్సాపూర్ నుంచి బయలుదేరే పలు రైళ్లు రద్దు చేశారు. నిడదవోలు, ఒంగోలు, భీమవరం, మాచర్ల నుంచి బయలుదేరే పలు ప్యాసింజర్, ఎక్స్ ప్రెస్ రైళ్లు రద్దయ్యాయి. హైదరాదాబాద్, చెన్నై, భువనేశ్వర్ నుంచి నడిచే పలు రైళ్లు రద్దు చేశారు. తుపాను ప్రభావం కారణంగా అధికారులు 6 రైళ్లను దారి మళ్లించి నడుపుతున్నారు. 18 రైళ్ల సమయ వేళల్లో మార్పులు చేసి నడుపుతున్నారు. ప్రయాణికులు అత్యవసరమైతేనే ప్రయాణం చేయాలని రైల్వే అధికారులు సూచించారు.
ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లలో హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు: రైల్వే స్టేషన్లలో హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేసి రైళ్ల రాకపోకల వివరాలను రైల్వే సిబ్బంది వివరిస్తున్నారు. హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్లకు ఫోన్ చేసిన వారికి రైల్వే సిబ్బంది రైళ్ల సమాచారం అందిస్తున్నారు. రద్దైన రైళ్ల వివరాలు https://scr.indianrailways.gov.in/ వెబ్సైట్లో లభ్యమవుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. రద్దు చేసిన రైళ్ల వివరాలను ప్రయాణికులకు మొబైల్ సందేశాలు పంపుతోంది.
రద్దైన రైళ్లలో ప్రయాణికులకు టికెట్ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించేలా రైల్వేశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. పలు రైళ్లు నడుస్తున్నందున కల్వర్టులు, అండర్ బ్రిడ్జిలు, ఓవర్ బ్రిడ్జిలు వద్ద రైల్వే ట్రాక్లను ఎప్పటికప్పుడు విస్తృత తనిఖీలు చేయాలని సిబ్బందిని రైల్వేశాఖ ఆదేశించింది. ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేవని తేల్చాకే రైళ్లు నడపాలని స్పష్టమైన అదేశాలు జారీ చేసింది.
తుపాను దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు ద.మ. రైల్వే కీలక సూచనలు చేసింది. అత్యవసరమైతేనే ప్రజలు రైళ్లలో ప్రయాణం చేయాలని ఆదేశించింది. విజయవాడ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా రైళ్ల రాకపోకలపై పర్యవేక్షణ ఎన్టీఈఎస్ యాప్లో రైళ్ల రాకపోకల వివరాలు అందిస్తుంది. విజయవాడ డివిజన్లోని ప్రధాన రైల్వేస్టేషన్లలో హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు చేసింది.
- విజయవాడ : 0866-2575167
- గూడూరు : 08624-250795
- గుడివాడ : 78159 09462
- నెల్లూరు : 90633 47961
- ఒంగోలు : 78159 09489
- బాపట్ల : 78159 09329
- తెనాలి : 78159 09463
- ఏలూరు : 75693 05268
- రాజమండ్రి : 83319 87657
- సామర్లకోట : 73823 83188
- తుని : 78159 09479
- అనకాపల్లి : 75693 05669
- భీమవరం : 78159 09402
