అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు రైళ్లను రద్దు చేసిన 'SCR'
ఏపీకి అర్నబ్ ముప్పు నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రానికి వచ్చే పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:53 PM IST
SCR Cancelled Trains in AP : ఏపీపై అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం మొదలైంది. పలు చోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. ఈదురుగాలులకు అక్కడక్కడ చెట్లు నేలకూలాయి. సముద్రంలో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో బీచ్లను మూసివేశారు. మరోవైపు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లంకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటికే తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రత్తమైంది. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు ఏపీకి వచ్చే పలు రైళ్లను రద్దు చేసింది. ఇవాళ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి నుంచి బయల్దేరే ఫలక్నుమా, గరీబ్రథ్, గోదావరి, విశాఖ, నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ సహా పలు రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. నాగర్సోల్-నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ను పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు చెప్పారు. రేపు (బుధవారం) శ్రీకాకుళం రోడ్డు నుంచి చర్లపల్లికి వచ్చే రైలును కూడా రద్దు చేసినట్లు సీపీఆర్వో వెల్లడించారు.
South Coast Railway Cancelled Trains : మరోవైపు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే కూడా పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతోపాటు మరికొన్నింటి రాకపోకలను పాక్షికంగా నిలిపివేసింది. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రైల్వే వంతెనలు, పట్టాలు, యార్డులు, సిగ్నల్ వ్యవస్థలపై నిరంతర నిఘా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించేందుకు జోనల్, డివిజనల్ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో వార్ రూమ్లు, ప్రయాణికులకు సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. రైళ్లు రద్దయితే టికెట్ రీ-ఫండ్ కోసం అదనపు కౌంటర్లను నిర్వహించనున్నారు.
⚠️ Train Cancellation Update | Cyclone Arnab In view of Cyclone Arnab and to ensure passenger safety, South Central Railway has announced the cancellation and partial cancellation of several trains on 27th and 28th October 2026. Passengers are advised to check their train status before commencing their journey. Stay safe and stay updated! 🚆 #SouthCentralRailway #SCR #CycloneArnab #TrainCancellation #PassengerSafety #RailwayUpdates— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2026
రద్దైన రైళ్లు :
- విశాఖపట్నం-కిరండూల్-విశాఖపట్నం (18515-18516) నైట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెల 29 నుంచి నవంబర్ 4 వరకు.
- విశాఖపట్నం-కొరాపుట్-విశాఖపట్నం (58538-58537) పాసింజర్ ఈ నెల 27 నుంచి 31 వరకు.
- విశాఖపట్నం-కొరాపుట్- విశాఖపట్నం (18512-18511) ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెల 30 నుంచి 31 వరకు.
- విశాఖపట్నం-కిరండూల్- విశాఖపట్నం (58501-58502) పాసింజర్ ఈ నెల 27 నుంచి 30 వరకు.
- రాజమండ్రి- విజయవాడ, విజయవాడ- మచిలీపట్నం, భీమవరం- నిడదవోలు, గుంటూరు- రేపల్లె, పార్వతీపురం- విశాఖపట్నం, విజయవాడ- నరసాపురం, మచిలీపట్నం- గుడివాడ, కాకినాడపోర్ట్- విశాఖపట్నం, నరసాపురం- నిడదవోలు తదితర రైళ్లు ఉన్నాయి.
పాక్షిక మార్పులు : భువనేశ్వర్-జగదల్పూర్ హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ (18447) ఈ నెల 27 నుంచి 30 వరకు రాయగడ స్టేషన్లో ఆగిపోతుంది. జగదల్పూర్-భువనేశ్వర్ హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ (18448) ఈ నెల 28 నుంచి నవంబర్ 31 వరకు కొరాపుట్ నుంచి బయలుదేరాల్సిన ఈ రైలు రాయగడ నుంచి మొదలవుతుంది.
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