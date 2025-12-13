సంక్రాంతికి వెళ్లేవారికి గుడ్న్యూస్ - స్పెషల్ ట్రైన్లలో రేపటి నుంచే అడ్వాన్స్ బుకింగ్
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే - రేపు(ఆదివారం) ఉ.8గంటల నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు ఓపెన్ - వెల్లడించిన ద.మ రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్
Published : December 13, 2025 at 3:48 PM IST
SCR Railway Announces Spl Trains For Sankranti : సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్న్యూస్ తెలిపింది. పండగ రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లుగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రేపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు ఓపెన్ చేయనున్నట్లుగా తెలిపింది. మరోవైపు జన్మభూమి సూపర్ఫాస్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ప్రయాణ వేళల్ని మార్చింది.
వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల పొడిగింపు : పలు స్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి రద్దీ నేపథ్యంలో మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. సికింద్రాబాద్-అనకాపల్లి (ట్రైన్ నం.07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని వెల్లడించింది. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్(నం.07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19న, హైదరాబాద్-గోరఖ్పుర్(నం.07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్పుర్-హైదరాబాద్(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని ద.మ రైల్వే తెలిపింది.
ఏపీ వెళ్లే రైళ్లకు భారీగా డిమాండ్ : మరోవైపు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్, ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలతో పోల్చుకుంటే ట్రైన్ టికెట్ ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు సంక్రాంతికి రైల్లో వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాచిగూడ నుంచి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో ట్రైన్లు వెళుతున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు నగరాలు, పట్టణాలకు వెళ్లే వాటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. మహబూబ్నగర్-కాచిగూడ-విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తెనాలి రేపల్లె డెల్టా ఎక్స్ప్రెస్తో పాటు కర్నూల్ మీదుగా ప్రయాణాలు సాగించేటువంటి చెన్నై చెంగల్పట్టు, చిత్తూరు వెంకటాద్రి, పుదుచ్చేరి, బెంగళూర్-అశోకపురం, యశ్వంత్పూర్ తదితర ట్రైన్లలో పండుగకు ముందుగానే టికెట్ల రిజర్వేషన్ అయిపోయింది. ఈ రైళ్లకు సంబంధించి రిగ్రెట్ ఆప్షన్లు కనిపిస్తున్నాయి.
ఆ నాలుగైదు రోజులు భారీ డిమాండ్ : జనవరి 14వ తేదీ(బుధవారం) సంక్రాంతి. దాని ముందురోజు భోగి పండుగ, ఆ తర్వాత రోజు కనుమ. దీంతో జనవరి 9 నుంచి 13వ తేదీ వరకు రైళ్లు, బస్సులు, విమాన ప్రయాణాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. అధికశాతం మంది శుక్ర, శనివారాల నుంచి ప్రయాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. దూర ప్రాంతాలకు సంబంధించిన రైళ్లలో గత నెల 9 తేదీ నుంచే రిజర్వేషన్లు ముగిశాయి. ప్రైవేటు బస్సులకు జనవరి 10వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ వరకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. అలాగే ప్రధాన రైళ్లలో హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్టణం వైపు వెళ్లే విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, నరసాపురం, విశాఖపట్టణం, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు తదితర నగరాలు, పట్టణాలకు జనవరి 9-13 వరకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ దాటి రిగ్రెట్ ఆప్షన్ చూపిస్తోంది.
ఆ రైలు ప్రయాణ వేళల్లో మార్పులు : విశాఖపట్నం-లింగంపల్లి మధ్య నడిచే జన్మభూమి సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ (12805/12806) రైళ్ల ప్రయాణ వేళల్ని దక్షిణమధ్య రైల్వే మార్చింది. కొత్త వేళలు ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని జోన్ సీపీఆర్వో ఏ.శ్రీధర్ శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. విశాఖ-లింగంపల్లి (12806) రైలు విశాఖపట్నంలో ఉదయం 6.20కి బయల్దేరి, లింగంపల్లికి రాత్రి 7.15కి చేరుకుంటుందని ఆయన వివరించారు. లింగంపల్లి-విశాఖపట్నం(12805) ట్రైన్ ఉదయం 6.55కి లింగంపల్లి నుంచి బయల్దేరి, విశాఖపట్నంకు రాత్రి 7.50కి చేరుకుంటుందని శ్రీధర్ తెలిపారు.
