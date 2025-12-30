ETV Bharat / state

సంక్రాంతికి మరో 11 స్పెషల్​ రైళ్లను నడపనున్న ద.మ రైల్వే

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అదనపు ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్న ద.మ రైల్వే - ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరో 11 అదనపు రైళ్లను నడపనున్నట్లు వెల్లడి - తేదీలు, రైళ్ల వివరాలు మీకోసం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 6:53 PM IST

3 Min Read
South Central Railway Announced Spl Trains For Sankranti : సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్​ నుంచి ఏపీకి వెళ్లేవారి సంఖ్య భారీగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా రైళ్లు, బస్సులుకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణమధ్య రైల్వే ఇప్పటికే కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించగా అవి హాట్​కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. కొంతమంది రిజర్వేషన్ చేసుకోలేకపోయారు. అలాంటి వారి కోసం ద.మ రైల్వే 11 సంక్రాంతి స్పెషల్​ ట్రైన్లను ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా వాటికి సంబంధించిన వివరాలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆయా రైళ్లు ఏ మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తాయి? ఏయే తేదీల్లో ఉన్నాయి? వాటి బుకింగ్స్​ తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జనవరి 7 నుంచి 12వ తేదీల మధ్య : జనవరి 7 నుంచి 12వ తేదీల మధ్య కాకినాడ టు వికారాబాద్‌, వికారాబాద్‌-పార్వతీపురం, పార్వతీపురం-వికారాబాద్‌, పార్వతీపురం-కాకినాడ టౌన్‌, కాకినాడ టౌన్‌-వికారాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌-పార్వతీపురం మధ్య ఈ రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. ఆయా ట్రైన్లలో 1ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్‌ కోచ్‌లతో పాటు సెకండ్‌ క్లాస్‌ కోచ్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయయని వెల్లడించింది. ఆయా రైళ్లకు సంబంధించి బుకింగ్స్‌ ప్రారంభమయ్యాయని పేర్కొంది. రైళ్ల వివరాలు ఇవే

రైలు నంబరు నుంచి - వరకుబయలుదేరు సమయం ప్రయాణించే తేదీ
07460 కాకినాడ టౌన్ - వికారాబాద్ 18 : 2008.01.2026
07461 వికారాబాద్ - పార్వతీపురం20 : 3009.01.2026, 11.01.2026
07462 పార్వతీపురం - వికారాబాద్ 18 : 3010.01.2026
07463 పార్వతీపురం - కాకినాడ టౌన్18 : 3012. 01.2026
07464 సికింద్రాబాద్ - పార్వతీపురం22 : 0008.01. 2026
07465 పార్వతీపురం - సికింద్రాబాద్ 18 : 3009.01.2026
07186 కాకినాడ టౌన్ - వికారాబాద్16 :4507. 01.2026, 09.01.2026
07185 వికారాబాద్ - కాకినాడ టౌన్17 : 3508.01.2026
07187 వికారాబాద్ - కాకినాడ టౌన్19 : 0010.01.2026

వీక్లీ స్పెషల్​ రైళ్ల పొడిగింపు : పలు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. సికింద్రాబాద్‌-అనకాపల్లి (ట్రైన్​ నం.07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్‌(నం.07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19వ తేదీల్లో, హైదరాబాద్‌-గోరఖ్‌పుర్‌(నం.07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్‌పుర్‌-హైదరాబాద్‌(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.

ఏపీ వెళ్లే రైళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్ : సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ట్రైన్​ టికెట్​ ఛార్జీలు బస్సు టికెట్ ధరలతో పోల్చినట్లయితే కాస్త తక్కువగా ఉండటంతో అధికశాతం మంది ప్రయాణికులు రైళ్లోనే వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించడంతో చాలా మంది ట్రైన్​ టికెట్​ రిజర్వేషన్​ బుకింగ్ చేసుకున్నారు. మరికొంతమంది టికెట్లు చేసుకోలేకపోయారు. తాజాగా రైల్వే మరిన్ని అదనపు రైళ్లు ప్రకటించడంతో వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాచిగూడ నుంచి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో ట్రైన్లు వెళుతున్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని పలు నగరాలు, పట్టణాలకు వెళ్లే వాటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ప్రయాణికుల అవసరాన్ని కొంతమంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ వారు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. సంక్రాంతికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా టికెట్ ధరలను అమాంతం పెంచేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

