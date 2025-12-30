సంక్రాంతికి మరో 11 స్పెషల్ రైళ్లను నడపనున్న ద.మ రైల్వే
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అదనపు ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్న ద.మ రైల్వే - ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని మరో 11 అదనపు రైళ్లను నడపనున్నట్లు వెల్లడి - తేదీలు, రైళ్ల వివరాలు మీకోసం
Published : December 30, 2025 at 6:53 PM IST
South Central Railway Announced Spl Trains For Sankranti : సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లేవారి సంఖ్య భారీగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా రైళ్లు, బస్సులుకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణమధ్య రైల్వే ఇప్పటికే కొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించగా అవి హాట్కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. కొంతమంది రిజర్వేషన్ చేసుకోలేకపోయారు. అలాంటి వారి కోసం ద.మ రైల్వే 11 సంక్రాంతి స్పెషల్ ట్రైన్లను ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా వాటికి సంబంధించిన వివరాలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆయా రైళ్లు ఏ మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తాయి? ఏయే తేదీల్లో ఉన్నాయి? వాటి బుకింగ్స్ తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జనవరి 7 నుంచి 12వ తేదీల మధ్య : జనవరి 7 నుంచి 12వ తేదీల మధ్య కాకినాడ టు వికారాబాద్, వికారాబాద్-పార్వతీపురం, పార్వతీపురం-వికారాబాద్, పార్వతీపురం-కాకినాడ టౌన్, కాకినాడ టౌన్-వికారాబాద్, సికింద్రాబాద్-పార్వతీపురం మధ్య ఈ రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది. ఆయా ట్రైన్లలో 1ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లతో పాటు సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయయని వెల్లడించింది. ఆయా రైళ్లకు సంబంధించి బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయని పేర్కొంది. రైళ్ల వివరాలు ఇవే
|రైలు నంబరు
|నుంచి - వరకు
|బయలుదేరు సమయం
|ప్రయాణించే తేదీ
|07460
|కాకినాడ టౌన్ - వికారాబాద్
|18 : 20
|08.01.2026
|07461
|వికారాబాద్ - పార్వతీపురం
|20 : 30
|09.01.2026, 11.01.2026
|07462
|పార్వతీపురం - వికారాబాద్
|18 : 30
|10.01.2026
|07463
|పార్వతీపురం - కాకినాడ టౌన్
|18 : 30
|12. 01.2026
|07464
|సికింద్రాబాద్ - పార్వతీపురం
|22 : 00
|08.01. 2026
|07465
|పార్వతీపురం - సికింద్రాబాద్
|18 : 30
|09.01.2026
|07186
|కాకినాడ టౌన్ - వికారాబాద్
|16 :45
|07. 01.2026, 09.01.2026
|07185
|వికారాబాద్ - కాకినాడ టౌన్
|17 : 35
|08.01.2026
|07187
|వికారాబాద్ - కాకినాడ టౌన్
|19 : 00
|10.01.2026
వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల పొడిగింపు : పలు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య ఇప్పటికే నడుస్తున్న వీక్లీ ట్రైన్లను సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో మరికొన్ని వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. సికింద్రాబాద్-అనకాపల్లి (ట్రైన్ నం.07041) రైలు జనవరి 4, 11, 18వ తేదీల్లో ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్(నం.07042) రైలు జనవరి 5, 12, 19వ తేదీల్లో, హైదరాబాద్-గోరఖ్పుర్(నం.07075) రైలు జనవరి 9, 16, 23వ తేదీల్లో, గోరఖ్పుర్-హైదరాబాద్(07076) రైలు జనవరి 11 18, 25న బయల్దేరుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.
ఏపీ వెళ్లే రైళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్ : సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ట్రైన్ టికెట్ ఛార్జీలు బస్సు టికెట్ ధరలతో పోల్చినట్లయితే కాస్త తక్కువగా ఉండటంతో అధికశాతం మంది ప్రయాణికులు రైళ్లోనే వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రకటించడంతో చాలా మంది ట్రైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ బుకింగ్ చేసుకున్నారు. మరికొంతమంది టికెట్లు చేసుకోలేకపోయారు. తాజాగా రైల్వే మరిన్ని అదనపు రైళ్లు ప్రకటించడంతో వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాచిగూడ నుంచి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో ట్రైన్లు వెళుతున్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు నగరాలు, పట్టణాలకు వెళ్లే వాటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ప్రయాణికుల అవసరాన్ని కొంతమంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ వారు క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. సంక్రాంతికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా టికెట్ ధరలను అమాంతం పెంచేస్తున్నారు.
