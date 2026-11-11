ఇక 'సూఫర్ఫాస్ట్'గా చర్లపల్లి-తిరుచానూర్ ఎక్స్ప్రెస్ - భారీగా తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం
Charlapalli Tiruchanur Express : చర్లపల్లి-తిరుచానూర్ ఎక్స్ప్రెస్కు ద.మ రైల్వే సూపర్ఫాస్ట్ హోదాను కల్పించింది. మరోవైపు ట్రైన్ నంబర్లను కూడా మార్చింది. ఇవి 2027 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని రైల్వే తెలిపింది.
Published : November 11, 2026 at 12:07 PM IST
చర్లపల్లి-తిరుచానూర్ మధ్య నడిచే మెయిల్/ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్కు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వేగం పెంచడంతో పాటు సూపర్ఫాస్ట్ హోదా కల్పించింది. ఈ మేరకు ట్రైన్ నంబర్లను మార్చింది. 2027 జనవరి 1 నుంచి కొత్త నంబర్లు, సవరించిన సమయాలు అమల్లోకి రానున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. కొత్త మార్పు వల్ల ప్రయాణికులకు సుమారు గంట సమయం ఆదా అవుతుందని వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
సమయాల్లో మార్పులు ఇలా
చర్లపల్లి-తిరుచానూర్కు వెళ్లే ట్రైన్ నంబరు 17047 అనేది 12729గా మారనుంది. చర్లపల్లిలో సాయంత్రం 6.55 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటలకు తిరుచానూర్ చేరుకుంటుంది.
గంట ప్రయాణ సమయం ఆదా
తిరుచానూర్-చర్లపల్లి ట్రైన్ నంబరు 17048 అనేది 12730గా మారుతుంది. తిరుచానూర్లో సాయంత్రం 4.55 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు చర్లపల్లికి చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఉదయం 7 గంటలకు చేరుతుండగా, 60 నిమిషాల ముందుగానే గమ్యస్థానానికి చేరుకోనుంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఎ.శ్రీధర్ ఈ వివరాలను మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
సూపర్ఫాస్ట్ నుంచి మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్కు ఆరు రైళ్ల మార్పు
జోన్ పరిధిలో, జోన్ మీదుగా నడిచే 6 సూపర్ఫాస్ట్ ట్రైన్లను మెయిల్/ఎక్స్ప్రెస్లుగా మారుస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే మంగళవారం ప్రకటించింది. 2027 జనవరి 2, 3వ తేదీల నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుందని పేర్కొంది.
మారిన ట్రైన్ నంబర్ల వివరాలు ఇలా
హైదరాబాద్-ముంబయి సీఎస్టీ 22731 నుంచి 17081కు, ముంబయి సీఎస్టీ-హైదరాబాద్ 22732 నుంచి 17082కు, కాచిగూడ-కుంతా 12789 నుంచి 17689కు, కుంతా-కాచిగూడ 12790 నుంచి 17690కు, నర్సాపూర్-నాగర్సోల్ 12787 నుంచి 17241కు, నాగర్సోల్-నర్సాపూర్ 12788 నుంచి 17242కు నంబర్లు మారాయి.
రైళ్లలో ఆ సమయంలో ఛార్జింగ్ నిషేధం
రైలు ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా ఇండియన్ రైల్వే ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ట్రైన్లో సెల్ ఫోన్లు, పవర్ బ్యాంకులు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పెట్టడంపై ఆంక్షలు విధించింది. ఇటీవలి కాలంలో స్మార్ట్ఫోన్లు లేదా పవర్ బ్యాంకులు అగ్నిప్రమాదానికి గురైన అనేక ఘటనలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో రైల్వే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రైల్వే కోచ్లలో సంభవించే అగ్నిప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు, ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేసేందుకు వీలుగా రాత్రి 11:00 గంటల నుంచి ఉదయం 5:00 గంటల వరకు మొబైల్, లేదా పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఆయా పాయింట్లకు కరెంట్ సప్లై నిలిచిపోతుందని తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాత్రి సమయంలో నిద్రపోతున్న ప్రయాణికులకు సంభవించే విద్యుత్ ప్రమాదాలు, అగ్ని ప్రమాదాల ముప్పును పూర్తిగా తగ్గించేందుకు వీలుంటుందని భారతీయ రైల్వే చెబుతోంది.
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