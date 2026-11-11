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ఇక 'సూఫర్​ఫాస్ట్​'గా చర్లపల్లి-తిరుచానూర్ ఎక్స్​ప్రెస్ - భారీగా తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయం

Charlapalli Tiruchanur Express : చర్లపల్లి-తిరుచానూర్​ ఎక్స్​ప్రెస్​కు ద.మ రైల్వే సూపర్​ఫాస్ట్​ హోదాను కల్పించింది. మరోవైపు ట్రైన్​ నంబర్లను కూడా మార్చింది. ఇవి 2027 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని రైల్వే తెలిపింది.

SCR RAILWAY ON TRAIN NUMBER CHANGE
ఇక 'సూఫర్​ఫాస్ట్​'గా చర్లపల్లి- తిరుచానూర్ ఎక్స్​ప్రెస్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2026 at 12:07 PM IST

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చర్లపల్లి-తిరుచానూర్ మధ్య నడిచే మెయిల్​/ ఎక్స్​ప్రెస్​ ట్రైన్​కు సౌత్​ సెంట్రల్​ రైల్వే వేగం పెంచడంతో పాటు సూపర్​ఫాస్ట్​ హోదా కల్పించింది. ఈ మేరకు ట్రైన్ నంబర్లను మార్చింది. 2027 జనవరి 1 నుంచి కొత్త నంబర్లు, సవరించిన సమయాలు అమల్లోకి రానున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. కొత్త మార్పు వల్ల ప్రయాణికులకు సుమారు గంట సమయం ఆదా అవుతుందని వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్​ వెల్లడించారు.

సమయాల్లో మార్పులు ఇలా

చర్లపల్లి-తిరుచానూర్‌కు వెళ్లే ట్రైన్​ నంబరు 17047 అనేది 12729గా మారనుంది. చర్లపల్లిలో సాయంత్రం 6.55 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటలకు తిరుచానూర్‌ చేరుకుంటుంది.

గంట ప్రయాణ సమయం ఆదా

తిరుచానూర్‌-చర్లపల్లి ట్రైన్​ నంబరు 17048 అనేది 12730గా మారుతుంది. తిరుచానూర్‌లో సాయంత్రం 4.55 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు చర్లపల్లికి చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఉదయం 7 గంటలకు చేరుతుండగా, 60 నిమిషాల ముందుగానే గమ్యస్థానానికి చేరుకోనుంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్​ ఆఫీసర్ ఎ.శ్రీధర్‌ ఈ వివరాలను మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

సూపర్‌ఫాస్ట్‌ నుంచి మెయిల్‌/ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు ఆరు రైళ్ల మార్పు

జోన్‌ పరిధిలో, జోన్‌ మీదుగా నడిచే 6 సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ట్రైన్లను మెయిల్‌/ఎక్స్‌ప్రెస్‌లుగా మారుస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే మంగళవారం ప్రకటించింది. 2027 జనవరి 2, 3వ తేదీల నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానుందని పేర్కొంది.

మారిన ట్రైన్​ నంబర్ల వివరాలు ఇలా

హైదరాబాద్‌-ముంబయి సీఎస్‌టీ 22731 నుంచి 17081కు, ముంబయి సీఎస్‌టీ-హైదరాబాద్‌ 22732 నుంచి 17082కు, కాచిగూడ-కుంతా 12789 నుంచి 17689కు, కుంతా-కాచిగూడ 12790 నుంచి 17690కు, నర్సాపూర్‌-నాగర్‌సోల్‌ 12787 నుంచి 17241కు, నాగర్‌సోల్‌-నర్సాపూర్‌ 12788 నుంచి 17242కు నంబర్లు మారాయి.

రైళ్లలో ఆ సమయంలో ఛార్జింగ్ నిషేధం

రైలు ప్రయాణికుల భద్రతే లక్ష్యంగా ఇండియన్ రైల్వే ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ట్రైన్​లో సెల్​ ఫోన్లు, పవర్‌ బ్యాంకులు, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ఛార్జింగ్ పెట్టడంపై​ ఆంక్షలు విధించింది. ఇటీవలి కాలంలో స్మార్ట్​ఫోన్లు లేదా పవర్ బ్యాంకులు అగ్నిప్రమాదానికి గురైన అనేక ఘటనలు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో రైల్వే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

రైల్వే కోచ్‌లలో సంభవించే అగ్నిప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు, ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేసేందుకు వీలుగా రాత్రి 11:00 గంటల నుంచి ఉదయం 5:00 గంటల వరకు మొబైల్, లేదా పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కొద్ది రోజుల క్రితం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో ఆయా పాయింట్లకు కరెంట్ సప్లై నిలిచిపోతుందని తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాత్రి సమయంలో నిద్రపోతున్న ప్రయాణికులకు సంభవించే విద్యుత్ ప్రమాదాలు, అగ్ని ప్రమాదాల ముప్పును పూర్తిగా తగ్గించేందుకు వీలుంటుందని భారతీయ రైల్వే చెబుతోంది.

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SCR RAILWAY ON TRAIN NUMBER CHANGE
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చర్లపల్లి తిరుచానుర్ ఎక్స్​ప్రెస్
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