మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్​ - 43 రైళ్ల సర్వీసులు రద్దు

తుపాను ఎఫెక్ట్‌ అప్రమత్తమైన ఈస్ట్​ కోస్ట్​, దక్షిణ మధ్య రైల్వే - ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలు

South Central Railway Alert on Cyclone Montha
South Central Railway Alert on Cyclone Montha (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
South Central Railway Alert on Cyclone Montha : మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. తుపాను ప్రభావం ఉండనున్న ప్రాంతాల్లో రైల్వే జీఎం సంజయ్‌కుమార్‌ శ్రీవాస్తవ పర్యటించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో హై ఎలర్ట్ ప్రకటించారు. అనంతరం విజయవాడలో డివిజన్‌ అధికారులతో ఆయన సమావేశమై పలు సూచనలు చేశారు. తీసుకున్న చర్యలను జీఎంకు విజయవాడ డీఆర్‌ఎం మోహిత్‌ సోనాకియా వివరించారు.

రైళ్ల రాకపోకల విషయంలో ముందస్తు చర్యలు : తుపాను దృష్ట్యా ప్రయాణికుల భద్రత, రైళ్ల రాకపోకల విషయంలో ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని జీఎం సంజయ్‌కుమార్‌ తెలిపారు. ఆపరేషన్‌, ఇంజినీరింగ్‌, ఎలక్ట్రికల్‌, మెకానికల్‌, మెడికల్‌ విభాగాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని రైల్వేస్టేషన్లలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేయాలని వివరించారు. నిరంతరం అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రయాణికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని జీఎం పేర్కొన్నారు. రైలు వంతెనల స్థితి, నీటి ప్రవాహాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలని ఆయన అన్నారు.

ట్రాక్‌లు, బ్రిడ్జిలపై నిరంతరం పెట్రోలింగ్‌ బృందాలు పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా చేరుకునేందుకు సర్వం సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. డిజిటల్‌ లోకో మోటివ్‌లు, మొబైల్‌ రెస్క్యూ టీమ్‌లు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఎప్పటికప్పుడు రైళ్ల రాకపోకలపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థతో నిరంతరం సమన్వయం చేసుకుంటూ తగు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం ఆదేశించారు.

ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా 43 రైళ్ల సర్వీసులు రద్దు : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడి మొంథా తుపానుగా మారడంతో ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌ రైల్వే అప్రమత్తమైంది. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా 43 రైళ్ల సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అక్టోబర్‌ 27, 28, 29 తేదీల్లో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు సాగించాల్సిన పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే, రద్దుచేసిన రైళ్ల జాబితాను ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు చేసింది.

ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి ముందు రైలు స్టేటస్‌ను చెక్‌ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. రద్దైన రైళ్ల జాబితాలో నేడు (సోమవారం) విశాఖ నుంచి హైదరాబాద్‌ బయల్దేరాల్సిన గోదావరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌, సికింద్రాబాద్‌ వెళ్లాల్సిన గరీబ్‌రథ్‌, దిల్లీకి వెళ్లే ఏపీ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, విశాఖ- తిరుపతి డబుల్‌డెక్కర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌తో పాటు పలు సూపర్‌ఫాస్ట్‌, ఎక్స్‌ప్రెస్‌, మెము, ప్యాసింజర్‌ రైళ్లు ఉన్నాయి.

తుపానుగా మారిన వాయుగుండం - శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు రెడ్‌ అలర్ట్‌

మొంథా తుపాను ముంచుకొస్తున్న వేళ - ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

CYCLONE MONTHA
TRAINS CANCELLED DUE TO MONTHA
CYCLONE EFFECT ON RAILWAY
మొంథా తుపాను
RAILWAY ALERT ON CYCLONE MONTHA

