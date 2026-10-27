అర్నబ్ ఎఫెక్ట్ - స్టేషన్కు వచ్చేముందు ఎస్ఎంఎస్లు చెక్ చేసుకోవాలని రైల్వేశాఖ విజ్ఞప్తి
South Central Railway alert on Cyclone Arnab:అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. తుపాను నేపథ్యంలో రైళ్ల సర్వీసుల్లో మార్పులు చేర్పులు ఉండవచ్చని, ప్రయాణికులకు వచ్చే ఎస్ఎంఎస్లు చూసుకోవాలని కోరింది.
Published : October 27, 2026 at 6:55 PM IST
South Central Railway Alert on Cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ప్రయాణికుల భద్రత, రైళ్ల మళ్లింపు, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ఇరిగేషన్, ఇతర అధికారులతో రైల్వే శాఖ సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు. రైల్వే అధికారులతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సమీక్ష నిర్వహించారు. కాజీపేట, డోర్నకల్ వద్ద బండరాళ్లు, ఇసుక సంచులు, కంకర రేక్లతో పాటు ప్రమాద సహాయక రైళ్లు (ఏఆర్టీఎస్), ప్రమాద సహాయక వైద్య పరికరాల (ఏఆర్ఎమ్ఈఎస్లు) సంసిద్ధత, వాటి మోహరింపు అంశాలపై జీఎం సమీక్షించారు.
ప్రయాణికులు, సిబ్బంది, రైల్వే ఆస్తుల భద్రతపై అన్ని విభాగాల అధిపతులు, ముఖ్యంగా ఆపరేటింగ్, ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కమర్షియల్, మెడికల్ విభాగాల అధిపతులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని జనరల్ మేనేజర్ ఆదేశించారు. డివిజనల్, ప్రధాన కార్యాలయ స్థాయిలలోని అధికారులు, సీనియర్ సూపర్వైజర్లు రైలు కార్యకలాపాలను, వంతెనల పరిస్థితిని, ప్రమాదకర ప్రదేశాలలో నీటి మట్టాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
మార్పులు చేయవచ్చు
అర్నబ్ తుపాను తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా సహా పలు ప్రాంతాలపై ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణికుల భద్రత, రైలు నిర్వహణ దృష్ట్యా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతంలోని రైళ్లు నడిపే విధానంలో మార్పులు చేయవచ్చని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
రైళ్లను రద్దు చేసే అవకాశం
అర్నబ్ తుపాను రేపు ఉదయం అతి తీవ్రమైన తుపానుగా బాపట్ల, విశాఖపట్నం (యానాం సమీపంలో) మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది అని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో రేపు ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి వరంగల్, హనుమకొండ, సూర్యాపేట, నల్గొండ జిల్లాలలో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మార్గాల్లోని, సెక్షన్లలో ప్రయాణించే అనేక రైళ్లను రద్దు చేయడం, లేదంటే దారి మళ్లించే అవకాశం ఉందనీ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
ప్రయాణికులకు పలు సూచనలు జారీ
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు సూచనలు చేసింది. భారీ వర్షాలు, తుపాను పరిస్థితులు వంటి ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. రైళ్ల రద్దు, దారి మళ్లింపు, పునఃప్రణాళిక మొదలైన రైలు సేవల విధానంలో మార్పులకు సంబందించిన సమాచారాన్ని రిజర్వ్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునే సమయంలో ఇచ్చిన ప్రయాణికుల మొబైల్ నంబర్లకు ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. రైలు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు, ఐఆర్సీటీసీ, రైల్ వన్, ఎన్టీఈఎస్ మొదలైన అధికారిక రైల్వే అప్లికేషన్లు, వెబ్సైట్ల నుంచి రైళ్ల ప్రస్తుత స్థితిని సరిచూసుకోవచ్చని తెలిపింది. సరైన సమాచారం కోసం 139 విచారణ నంబర్కు డయల్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చని సూచించింది.
తెలంగాణపై అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం - ఆ 4 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు