YUVA : వ్యాధితో పోరాడుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న యువతి - సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్న తల్లిదండ్రులు
కంప్యూటర్ డిజైనర్గా రాణిస్తున్న యువతి - 15 ఏళ్ల క్రితం వెన్నుపూసకు అరుదైన వ్యాధి - ఏ పనిచేయాలన్నా తల్లిందండ్రులు తప్పనిసరి - డిజైనింగ్లో నైపుణ్యం - స్టాల్స్లో ఫోటో కీచైన్లు, మాగ్నెట్లు
Published : August 16, 2026 at 2:32 PM IST
Inspiring Story of Hanamkonda Soumya : నడవలేని కాళ్లు! కదలలేని శరీరం! కానీ దృఢ సంకల్పం ఉంటే గమ్యాన్ని ఎలా చేరవచ్చో నిరూపిస్తోంది ఆ యువతి. చదువులో చురుగ్గా ఉన్నప్పటికీ జీవితంలోకి విధి ఒక వింత రూపంలో శాపంగా చొరబడింది. 15 ఏళ్ల వయసులోనే మంచానికే పరిమితం కావాల్సిన పరిస్థితి. కానీ, ఆమె ఓటమిని ఒప్పుకోలేదు. వైక్యల్యం కాళ్లను కట్టేయగలదేమో కానీ, ఆశయాలను కాదంటూ వీల్ఛైర్నే తన విజయంగా మలుచుకుంది. నేడు తన కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసానిస్తూ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది సౌమ్య.
భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం : వైకల్యం శాపం కాదు అదొక సవాల్ మాత్రమే అని నిరూపిస్తోందీ యువతి. 15 ఏళ్ల వయసులో వెన్నుపూసకు సోకిన అరుదైన వ్యాధి ఈమె భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేసింది. నడవలేని స్థితిలోనూ ఏమాత్రం కుంగిపోకుండా తన కాళ్లపై తాను నిలబడే ప్రయత్నం చేసింది. కష్టకాలంలో కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తూ అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తోంది. కన్నవారి కళ్లలో ఆనందం కోసం తన పోరాటాన్ని ఆయుధంగా ములుచుకుని ముందుకు సాగుతోంది.
ఏదో ఒకటి సాధించాలనే తపన : కాళ్లు కదలవు, చేతులు పూర్తిగా సహకరించవు. రోజువారీ పనులు చేసుకోవాలన్నా తల్లిదండ్రులే ఆధారం. అరుదైన వ్యాధితో పోరాడుతున్న ఈ యువతి పేరు సౌమ్య. పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన దామోదర్, కోమల దంపతుల కుమార్తె. జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలనే తపనతో బాగా చదువుకుని మంచి స్థాయిలో ఉండాలని కలలు కనేది. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు సాఫీగా సాగిన ఈమె ప్రయాణం 2011లో ఒక్కసారిగా మారిపోయింది.
వైద్యం చేయించినప్పటికీ ఫలితం లేదు : ఒక రోజు భోజనం చేసి పడుకున్న సౌమ్య నిద్రలేచేసరికి నడవలేకపోయింది. మెుదట మెడ నొప్పి ఆ తర్వాత మెడ నుంచి కాళ్ల వరకు శరీరంలో కదలికలు లేకుండా పోయాయి. ట్రాన్స్వర్స్ మైలైటిస్ అనే అరుదైన వ్యాధి ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. చికిత్స చేసినప్పటికీ కొద్ది రోజుల కే కాళ్లు, చేతులు పనిచేయడం ఆగిపోయాయి. హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో వైద్యం చేయించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.
కంప్యూటర్ డిజైనింగ్ కోర్సుపై ప్రత్యేక శిక్షణ : శరీరం సహకరించకపోయినా సౌమ్య తన సంకల్పాన్ని మాత్రం ఓడిపోనివ్వలేదు. పరిస్థితులకు తలొగ్గకుండా జీవితానికి కొత్త దారిని వెతుక్కుంది. ఒకప్పుడు చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని కలలు కన్న ఆమె ఇప్పుడు వీల్చైర్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదిస్తూ కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తోంది. తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్తో హైదరాబాద్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి కంప్యూటర్ డిజైనింగ్ కోర్సుపై ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకొని నైపుణ్యం సంపాదించింది.
అనితి కాలంలోనే మంచి ఆదరణ : నేర్చుకున్న కంప్యూటర్ డిజైనింగ్ను ఉపాధిగా ఎంచుకున్న సౌమ్య కన్నవారి సహకారంతో ప్రత్యేకంగా ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహిస్తోంది. ప్రధాన పట్టణాలు, నగరాల్లో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి ఫోటో కీచైన్లు, ఫ్రిజ్ మాగ్నెట్లు, వెడ్డింగ్లు, బర్త్డే ఫంక్షన్లకు గిఫ్టులు తయారు చేస్తోంది. కస్టమర్లు పంపించే ఫోటోలను అద్భుతంగా డిజైన్ చేసి అనితి కాలంలోనే మంచి ఆదరణ పొందింది.
తల్లిదండ్రుల సహాయం కావాల్సిందే : సౌమ్య ఆరోగ్యంతోనే కాదు కుటుంబ పోషణకు పోరాటమే చేస్తోంది. ఈ యువతిని వదిలి తల్లిదండ్రులు బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి. కూర్చోబెట్టాలన్నా, తినిపించాలన్నా, ఇతర పనులు చేయాలన్నా తల్లిదండ్రుల సహాయం కావాల్సిందే. అందుకే తల్లిందండ్రులు బయటకు వెళ్లి వేరే పని చేయడం సాధ్యం కాక ముగ్గురూ కలిసి పని చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఎక్కడ ఎగ్జిబిషన్ జరిగినా అక్కడ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి తన ప్రత్యేకతను చాటుతూ అందరి అభినందనలు అందుకుంటోంది.
"15 సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధితో బాధపడుతున్నాను. ఎడమ చేయి తప్ప ఇంకో చేయి పని చేయదు. నేను ఏమి చేయాలన్న మా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ కావాలి. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండాటానికి ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం. తల్లిదండ్రులు బయటకు వెళ్లి ఏ పని చేయలేరు. ఎందుకంటే నేను పూర్తిగా వారిపైనే ఆధారపడతాను" - సౌమ్య, కంప్యూటర్ డిజైనర్
ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందిస్తే : తాను మళ్లీ నడిచే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్పారని చెబుతోంది సౌమ్య. అందుకు అడ్వాన్స్డ్ రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ అవసరమని సమూరు 2 ఏళ్ల పాటు చికిత్స తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వివరించింది. దీనికి దాదాపు రూ.30 లక్షల ఖర్చు అవుతుందని ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందిస్తే తమ కుమార్తె పూర్తి స్థాయిలో మెరుగుపడుతుందని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
"మా కుమార్తె వ్యాధితో బాధపడుతుంది. దీంతో మంచానికే పరిమితమైంది. మేము మా బిడ్డ ఆసుపత్రి ఖర్చులను కూడా భరించలేకపోతున్నాను. జీవనోపాధి కోసం ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్ ఏర్పాటు చేశాం. నెలకు రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వరకు మందులకే ఖర్చవుతుంది. సౌమ్య నడవడానికి అవకాశం ఉంది. మా దగ్గర డబ్బులు లేక ఆగిపోయాం. మా పరిస్థితి అర్థం చేసుకోని ఎవరైనా దాతలు, ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి సాయం చేయాలని కోరుతున్నాం" - సౌమ్య తల్లిదండ్రులు
కుటుంబానికి భరోసా : జీవితం ఒక పుస్తకమైతే అందులో తన పేజీని కష్టాలతో కాదు, పట్టుదలతో లిఖించుకుంటోందీ సౌమ్య. వీల్చైర్కే పరిమితమైన శరీరం ఆమె ఆశయాలను ఏమాత్రం కట్టడి చేయలేకపోయింది. స్వయం ఉపాధితో కుటుంబానికి భరోసాగా నిలుస్తూ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తోంది.
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