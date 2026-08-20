ETV Bharat / state

కారం పొడిలో 30 శాతం చెక్కపౌడర్​ - పోలీసుల తనిఖీల్లో విస్తుపోయే విషయాలు

మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో కల్తీ మసాల తయారీ కేంద్రాల్లో పోలీసుల దాడులు - 1.50 కోట్ల విలువైన కల్తీ మసాలాలు, తయారీ యంత్రాలు స్వాధీనం - వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ సుమతి

RAIDS ON SPICE MANUFACTURING UNIT
RAIDS ON SPICE MANUFACTURING UNIT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 10:17 PM IST

|

Updated : August 20, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SOT Police Raids on Spice Adulterated Manufacturing unit : మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్‌ పరిధిలో కల్తీ మసాలాల తయారీ, విక్రయ కేంద్రాలపై పోలీసులు కొరడా ఝళిపించారు. రెండు ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన దాడుల్లో సుమారు రూ.1.50 కోట్ల విలువైన మసాలాలు, ముడిసరుకు, తయారీ యంత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉప్పల్‌ డీసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సీపీ బి. సుమతి వివరాలను వెల్లడించారు. రామంతాపూర్‌ లక్ష్మీనారాయణనగర్‌లోని వి. మెహక్‌ మసాలాస్‌పై ఉప్పల్‌ ఎస్‌ఓటీ, కంటోన్మెంట్‌ ఎస్‌ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారని తెలిపారు. గడువు ముగిసిన మసాలాలను రీసైక్లింగ్‌ చేసి, కొత్త ప్యాకెట్లలో నింపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దాడుల్లో 330 కిలోల గడువు ముగిసిన మసాలాలు, 2,228 కిలోల ముడిసరుకు, ఐదు యంత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.1.25 కోట్లు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

కారంలో 30 శాతం చెక్కపొడి : మరోవైపు మేడిపల్లి శ్రీనివాస్‌నగర్‌లోని సాయి తిరుమల ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌పై మల్కాజిగిరి ఎస్‌ఓటీ పోలీసులు దాడులు చేశారు. అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో మసాలాలు తయారు చేస్తూ.. కారం పొడిలో సుమారు 30 శాతం చెక్కపొడి కలుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా ప్రముఖ స్వస్తిక్‌ బ్రాండ్‌ను పోలిన ప్యాకింగ్‌తో మసాలాలను విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ దాడిలో 10,890 కిలోల మసాలాలను, సుమారు రూ.25 లక్షల విలువైన సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్యాక్‌ చేసిన ఆహార పదార్థాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో వినియోగదారులు తయారీ తేదీ, గడువు తేదీ, బ్యాచ్‌ నంబర్‌, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని సీపీ సూచించారు. కల్తీ మసాలాలు, ఆహార పదార్థాలపై సమాచారం ఉంటే 8712662111 నంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. కల్తీ మసాలాలపై దాడులు నిర్వహించిన పోలీసు సిబ్బందిని సీపీ బి. సుమతి అభినందించారు.

ఈ తేడా కనిపిస్తే పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు : ఇలాంటి సంస్థలు కల్తీ తయారీదారులపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నా కల్తీరాయుళ్ల ఆగడాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఒకే బ్యాచ్‌లో తయారైన కల్తీ ఆహార పదార్థాలు వేగంగానే వేల ఇళ్లకు, అటు నుంచి ప్రజల శరీరాల్లోకి చేరుతుంది. దీని దుష్ప్రభావాలు కొంతకాలం తర్వాత దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల రూపంలో ఉంటాయి. దీనివల్ల బాధితులు తమ అనారోగ్యానికి అసలు కారణం ఆహారమే అని గుర్తించలేని దయనీయ స్థితి నెలకొంటోంది. ఆహార కల్తీ ముఠాల ఆగడాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

ప్యాకింగ్‌ లేకుండా విక్రయించే ఆహార పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్యాకెట్‌పై ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ అథారిటీ నంబరు చూసుకోవడం ఉత్తమం. తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనుగోలు చేయకపోవడమే ఉత్తమం. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్టు ఎలాంటి లేబుళ్లు లేకుండా ప్లాస్టిక్‌ కవర్లలో విక్రయిస్తే కొనుగోలు చేయొద్దు. ఇంట్లో వండిన ఆహారం రుచిలో తేడా కనిపిస్తే పదార్థాల్లో కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. అలాంటి పదార్థాలను చెక్‌ చేసి తినకుండా ఉంటేనే మంచిది.

Last Updated : August 20, 2026 at 10:40 PM IST

TAGGED:

RAIDS ON SPICE MANUFACTURING UNIT
కల్తీ మసాల తయరీకేంద్రాలపై దాడులు
RAIDS ON SPICE MANUFACTURING UNIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.